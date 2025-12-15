Sajtóhír: az USA kész a NATO 5. cikkelye szerinti garanciát adni Ukrajnának
A javaslat szerint Ukrajna megőrzi szuverenitását a területe 80 százaléka felett.
Brutális ámokfutást hajtottak végre az ukránok.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) állítása szerint sikeres akciót hajtottak végre egy orosz Kilo / Varsavjanka osztályú tengeralattjáró ellen. A Portfólió ukrán hírforrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az egységet felrobbantották. A tengeralattjáró Novorosszijszk kikötőjében horgonyzott, amikor az SZBU titkos drónja célba vette és eltalálta.
Az SZBU által nyilvánosságra hozott felvételeken jól kivehető, amint a két egymás mellett veszteglő katonai tengeralattjáró közül az egyiket hatalmas robbanás rázza meg. Az ukrán fél állítása szerint az érintett egység visszafordíthatatlan károkat szenvedett, és gyakorlatilag harcképtelenné vált.
A robbanásról készült videót itt megtekintheti:
Nyitókép: Handout / Russian Defence Ministry / AFP
