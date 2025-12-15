Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
dróntámadás tengeralattjáró orosz-ukrán háború

Ettől felmegy Putyin pulzusa: óriási robbanás rázta meg az orosz flottát (VIDEÓ)

2025. december 15. 17:21

Brutális ámokfutást hajtottak végre az ukránok.

2025. december 15. 17:21
null

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) állítása szerint sikeres akciót hajtottak végre egy orosz Kilo / Varsavjanka osztályú tengeralattjáró ellen. A Portfólió ukrán hírforrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az egységet felrobbantották. A tengeralattjáró Novorosszijszk kikötőjében horgonyzott, amikor az SZBU titkos drónja célba vette és eltalálta.

Az SZBU által nyilvánosságra hozott felvételeken jól kivehető, amint a két egymás mellett veszteglő katonai tengeralattjáró közül az egyiket hatalmas robbanás rázza meg. Az ukrán fél állítása szerint az érintett egység visszafordíthatatlan károkat szenvedett, és gyakorlatilag harcképtelenné vált.

A robbanásról készült videót itt megtekintheti

Nyitókép: Handout / Russian Defence Ministry / AFP

Nyitókép: Handout / Russian Defence Ministry / AFP

zsugabubus-2
2025. december 15. 19:34
:))) Ukrajna lassan átköltözhetne az A.I.-ba... Mert a szürke valóságban lassan nem marad helyük.
faramuci
2025. december 15. 18:46
Ha eddig gondolkodtak a ruszkik odesszán ,most megkönnyítette a döntést nekik,miszerint az összes ukrán kikötőt elfoglalják.......
borsos-2
•••
2025. december 15. 18:28 Szerkesztve
Itt az ideje tudomásul venni, hogy a béke még nem jön el. Lehet szép rózsaszíneket álmodni a megegyezésről, de a jelek azt mutatják, hogy két vérben forgó szemű pittbull vívja élet-halál harcát. Tök mindegy, hogy milyen kicsi az egyik és milyen nagy a másik, nem tudnak leállni, mert a vérükben van a halálig tartó küzdelem ösztöne. Hagyni kell őket, győzzön amelyik győz. A másikat kell majd megszelídíteni.
red-bullshit
2025. december 15. 18:07
Eltalálták a mólót. A tengeralattjárót semmi nem találta el.
