Ettől felmegy Putyin pulzusa: óriási robbanás rázta meg az orosz flottát (VIDEÓ)

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) állítása szerint sikeres akciót hajtottak végre egy orosz Kilo / Varsavjanka osztályú tengeralattjáró ellen. A Portfólió ukrán hírforrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az egységet felrobbantották. A tengeralattjáró Novorosszijszk kikötőjében horgonyzott, amikor az SZBU titkos drónja célba vette és eltalálta.

Az SZBU által nyilvánosságra hozott felvételeken jól kivehető, amint a két egymás mellett veszteglő katonai tengeralattjáró közül az egyiket hatalmas robbanás rázza meg. Az ukrán fél állítása szerint az érintett egység visszafordíthatatlan károkat szenvedett, és gyakorlatilag harcképtelenné vált.