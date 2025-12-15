Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború szijjártó péter európai unió ukrajna oroszország

Brüsszel az egész kontinenst a szakadékba rántaná: saját magát teszi nevetségessé az Unió

2025. december 15. 14:14

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a háború egyik legfőbb kockázata az eszkaláció, azaz hogy a harcok tovább terjednek Európa irányába.

2025. december 15. 14:14
null

Brüsszel, a saját szabályait is nevetségessé téve, további 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába, ami elfogadhatatlan eszkalációs kockázatot jelent és ekképpen teljesen ellentétes a magyar emberek érdekeivel – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülést megelőzően arról számolt be, hogy ebből a 80 ezer milliárd forintból 46 ezer milliárd forint Ukrajna felfegyverzésére menne, s ez a háború meghosszabbításához vezetne.

Nyilvánvalóan, ez teljesen ellentétes a magyar emberek és Magyarország érdekével. Ez az intézkedés a háború újabb meghosszabbításához vezetne, ami újabb több tíz- vagy százezer áldozatot követelne, további pusztításokat hozna” 

– figyelmeztetett.

„Ráadásul az Európai Unió, a saját szabályait nevetségessé téve, egyébként az orosz vagyon lefoglalásából akarja előteremteni ezt a 80 ezer milliárd forintot, ezzel egy olyan eszkalációs kockázatot okoz, amelyhez foghatót az elmúlt két-három évben nem nagyon láttunk” – vélekedett.

„Ugyanis az orosz vagyon befagyasztása, illetve ezen orosz vagyon felhasználása egy olyan háborús provokáció, amihez fogható súlyosságú még az elmúlt két-három évben sem volt” – tette hozzá.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a háború meghosszabbodásának egyik legfőbb kockázata az eszkaláció, hogy a háború tovább terjed Európa irányába.

„Ez egy olyan veszély, amit nem hozhatnak egyszerűen Európa fejére, úgyhogy a mai napon itt az lesz a feladat, hogy világossá tegyük, hogy a háború eszkalációjának kockázata elfogadhatatlan, egész egyszerűen azért, mert ha lesz Európa-Oroszország háború, azt nem fogja Európa túlélni. Ezért meg kell akadályozni egy ilyen háború kirobbanását” – szögezte le.

A lengyel kollégájával fennálló feszültséggel kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy Radoslaw Sikorski háborúpárti, ő pedig békepárti. „A lengyel kormány háborúpárti, a magyar kormány békepárti, ebből fakad minden konfliktus, és mindaddig, amíg ők háborúpártiak, mi meg békepártiak vagyunk, addig nem nagyon látok megegyezésre lehetőséget” – fogalmazott.

A miniszter érintette a REPowerEU-rendeletet is, és megerősítette, hogy amint azt hivatalosan is elfogadják, a magyar és a szlovák kormány megtámadja a döntést az Európai Bíróságon.

„Meggyőződésünk, hogy az Európai Unió ezzel az intézkedéssel megsértette a saját szabályait, tekintettel arra, hogy az alapszerződés egyértelműen kimondja, hogy a nemzeti energiamix kialakítása nemzeti hatáskör. Ezt a hatáskört a REPowerEU sértené. Ráadásul ez az intézkedés teljes mértékben ellentétes az Európai Bizottság saját hatásvizsgálatával is, továbbá veszélyeztetné Magyarország energiaellátásának biztonságát, amit nem tudunk elfogadni” – húzta alá.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

Ízisz
•••
2025. december 15. 14:33 Szerkesztve
Z. A háború tovább finabszírozásával úgy, hogy elveszik az orosz vagyont, nem az lesz a kérdés, hogy ki béke, vagy háború párti... hanem, hogy életképes marad-e a bolygónk egy nukleáris háború után??? Mert az lesz!!! Ki van zárva!!! "Lenni, vagy nem lenni"??? ❓😬😐🤬❗ Ez itt a kérdés??? ❓
Válasz erre
0
0
