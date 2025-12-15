Brüsszel az egész kontinenst a szakadékba rántaná: saját magát teszi nevetségessé az Unió

„Ráadásul az Európai Unió, a saját szabályait nevetségessé téve, egyébként az orosz vagyon lefoglalásából akarja előteremteni ezt a 80 ezer milliárd forintot, ezzel egy olyan eszkalációs kockázatot okoz, amelyhez foghatót az elmúlt két-három évben nem nagyon láttunk” – vélekedett.

„Ugyanis az orosz vagyon befagyasztása, illetve ezen orosz vagyon felhasználása egy olyan háborús provokáció, amihez fogható súlyosságú még az elmúlt két-három évben sem volt” – tette hozzá.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a háború meghosszabbodásának egyik legfőbb kockázata az eszkaláció, hogy a háború tovább terjed Európa irányába.

„Ez egy olyan veszély, amit nem hozhatnak egyszerűen Európa fejére, úgyhogy a mai napon itt az lesz a feladat, hogy világossá tegyük, hogy a háború eszkalációjának kockázata elfogadhatatlan, egész egyszerűen azért, mert ha lesz Európa-Oroszország háború, azt nem fogja Európa túlélni. Ezért meg kell akadályozni egy ilyen háború kirobbanását” – szögezte le.

A lengyel kollégájával fennálló feszültséggel kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy Radoslaw Sikorski háborúpárti, ő pedig békepárti. „A lengyel kormány háborúpárti, a magyar kormány békepárti, ebből fakad minden konfliktus, és mindaddig, amíg ők háborúpártiak, mi meg békepártiak vagyunk, addig nem nagyon látok megegyezésre lehetőséget” – fogalmazott.