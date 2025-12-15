Ft
12. 15.
hétfő
Tisza Párt Ceglédi Zoltán Bod Péter Ákos

Szegény Bod Péter Ákos

2025. december 15. 18:33

Tényleg kezd olyan lenni, mint az a stréber osztálytársad, aki óra elején figyelmezteti a tanárnőt, hogy mára dolgozatot ígért, el ne felejtse.

2025. december 15. 18:33
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Szegény Bod Péter Ákos, tényleg kezd olyan lenni, mint az a stréber osztálytársad, aki óra elején figyelmezteti a tanárnőt, hogy mára dolgozatot ígért, el ne felejtse. Hát mit kell neki monomániásan állandóan arról beszélnie, hogy milyen megszorításokra van szükség, mikor MEGKÉRTÉK, hogy ne rontsa ezzel a kormányváltás esélyét? De egyszerűen nem bírja ki."

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

lemez
2025. december 15. 19:37
Orbán mellett is beépitett ügynök volt.Meg még elég sokan.
SyncBaer
2025. december 15. 19:16
Szabad ez a "madár", tudja, meri (tenni már nem teszi). Mindenki tudja, hogy a 74 éves bányász, kubikus, ács, vadászpilóta nem "működik", miért lenne az ennyi idős közgazdász komilfó?
Giszdúr
2025. december 15. 19:14
Komment Ceglédi oldalán: "Szegény apósom is ilyen volt, de őt benn tartottuk a családban." :-D
Bambuci
2025. december 15. 19:02
Hadd mondja a magáét!
