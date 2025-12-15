„Szegény Bod Péter Ákos, tényleg kezd olyan lenni, mint az a stréber osztálytársad, aki óra elején figyelmezteti a tanárnőt, hogy mára dolgozatot ígért, el ne felejtse. Hát mit kell neki monomániásan állandóan arról beszélnie, hogy milyen megszorításokra van szükség, mikor MEGKÉRTÉK, hogy ne rontsa ezzel a kormányváltás esélyét? De egyszerűen nem bírja ki.”