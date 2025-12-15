Ft
bérleti díj major gábor belügyminisztérium gyermekvédelmi otthonteremtési program

Idén közel száz fiatal költözhetett felújított bérlakásba a Gyermekvédelmi Otthonteremtési Programnak hála

2025. december 15. 19:37

Az MR Közösségi Lakásalap és a Belügyminisztérium közös kezdeményezéseként létrejött Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program keretében összesen 97 fiatal költözhet felújított bérlakásba rendkívül kedvezményes feltételekkel. Közülük 74-en már birtokba is vették új lakásukat, a többiek pedig a következő hetekben költöznek majd.

2025. december 15. 19:37
null

Kiss Vivien Viktória, az egyik sikeres pályázó 2025. december 15-én vehette át új lakását Fülöp Attilától, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárától, valamint Lutár Balázstól és Major Gábortól, az MR Közösségi Lakásalap ügyvezetőitől. Kiss Vivien Viktória, aki több mint hét évet töltött gyermekvédelmi gondoskodásban, a frissen felújított, kétszobás szigetszentmiklósi lakásba a férjével együtt költözik.

A Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program nyertes pályázóinak 60 százaléka több mint tíz évig volt gyermekvédelmi gondoskodásban, több mint felük 24 év alatti, 47 fő a megpályázott lakásba egyedül, 50 fő a párjával és/vagy a gyermekével, gyermekeivel költözik. Foglalkozásuk igen sokféle: van köztük betanított munkás, bolti eladó, raktáros, pék, benzinkutas, pincér, szakács, de óvónő, szociális munkás, katona, rendőr, tanár, pénzügyi elemző és vegyésztechnikus is.

A Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program 2025 januárjában indult el az MR Közösségi Lakásalap és a Belügyminisztérium közös kezdeményezéseként azzal a céllal, hogy hogy segítséget nyújtson azoknak a fiatal felnőtteknek, akik gyermekvédelmi gondoskodásból kilépve lakhatási lehetőséget keresnek. Az öt évre szóló bérleti jogra olyan 18-35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok pályázhattak, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nevelésbe vételük a nagykorúságukkal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot.

A program kifejezetten a nevelőszülőknél vagy gyermekotthonokban felnőtt fiatalok igényeire, lehetőségeire van szabva annak érdekében, hogy az érintettek biztos alapokon kezdhessék meg önálló életüket. A meghirdetett ingatlanok az ország legkülönbözőbb területein találhatóak, olyan városokban, amelyek a munkaerőpiac és az elérhető szolgáltatások szempontjából jó paraméterekkel rendelkeznek. A bérlőknek a beköltözéskor nem kell kauciót letenniük, a bérleti díj pedig az első évben mindössze 10 ezer forint, amely ugyan évről évre fokozatosan növekszik, de még a program végén, az ötödik évben is sokkal kedvezőbb, mint a piaci bérleti díjak. Ezzel párhuzamosan minden bérlő felé elvárás, hogy lakás-előtakarékossági szerződést kössön. Az így megtakarított összegből, illetve az otthonteremtési támogatásból már összegyűlhet egy kisebb kezdőtőke, amelyből a bérlők, ha szeretnék, három év után akár meg is vásárolhatják az addig bérelt ingatlant. Bónuszként az MR Közösségi Lakásalap a vételárba az addig befizetett bérleti díjak 20 százalékát beszámítja.

A Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program első éve a terveknek megfelelően zárult, közel száz fiatalnak adva esélyt a reményteli jövőre. Az MR Közösségi Lakásalap ezúton is köszöni a gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek és szociális munkásoknak a pályázat lebonyolításában nyújtott segítségüket.

Nyitókép forrása: MTI/Hatházi Tamás

 

Grogu
2025. december 15. 21:10
HM: "Ahogy látom, sem a fenntartó, sem az intézmény nem együttműködő abban, hogy világossá váljék, hogy valójában mi is történt, és hogy miért van ez a gyerek az otthonban, és hogy igaz-e, hogy egy alkoholos befolyásoltság alatt dolgozó a bántalmazó. Ha valaki megnézné, hogy milyen iskolai végzettséggel és milyen szakmai háttérrel dolgoznak emberek gyerekotthonban, lakásotthonban, akkor megrendülne. Nem feltételezem, hogy valaki , ne szerethetné a gyerekeket, de hát azért mégis azt gondolnánk, hogy annak, hogy valaki gyerekekkel dolgozzon, vannak szakmai feltételei, és ezek, úgy tűnik, egyáltalában nem teljesülnek. Az egész rendszer az összeomlás határára jutott. És azt is gondolom, hogy miután politikailag nem sikertörténet általában a gyerekvédelem, ezért is hagyták, hogy tönkremenjen. Ez elfogadhatatlan, ahogy az oktatás és az egészségügy katasztrofális helyzete is. Hogyan lehetséges, hogy a politika nem tartja prioritásnak, hogy a gyermekek ellátását jó színvonalon biztosítsa?"
Válasz erre
0
0
hlaci83
2025. december 15. 20:25
Tisa-s vadbarmok, új regekkel!!!!! HOGY MERTEK GYEREKVÉDELEMMEL ÉS CSALÁDVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN BÁRHOGY IS MEGNYILATKOZNI???????? HOGY A KURVA ANYÁTOKBA VAN POFÁTOK, EGY TETVES BESÚGÓVAL AZ ÉLETEKEN , AKI ELÁRULTA A HOZZÁ LEGKÖZELEBB ÁLLÓKAT, BÁRMIT IS MONDANI???? TAKA VAN HAZA A SZARFÉSZEKBE, LEHALLGATNI EGYMÁST, AZTÁN MEHET A FELJELENTÉS!!!! EZEK VAGYTOK!!!!
Válasz erre
1
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2025. december 15. 20:05 Szerkesztve
Hogy mertek gyermekvédelmi propagandacikkeket írni a történtek után? Embertelen szenny patkányok vagytok. Egy börtönben is különbben bának az emberekkel, sőt még az állatkertben is az állatokkal, mint ti a gyermekekkel. És ezekről az esetekről a kormány évek óta tudott! Nem arról van szó, hogy nem került volna fel a legmagasabb szintekre, hanem arról, hogy tudtak róla csak éppen szartak rá, sőt! Ezeket szándékosan eltussolták / szőnyeg alá seperték. És hogy miért? Mi volt az érdekük abban, hogy ez ne változzon és hogy ne is kerüljön napvilágra? Itt jönnek képbe Zsolt bácsik, a Tónik, és még ki tudja kicsodák... Állandó, kimeríthetetlen és mindig firss ellátmány a "fiatalkorú játékokból" az aberrált vezetőknek. "A balkáni Epstein sziget." Itt is egy beteg, de ravasz fickó és a barátnője szervezte / tanította / törte be az áldozatokat, itt is magasra vezetnek a szálak. Senki nem fogja kérdezni ki az a Nancy vagy mi történik a vadászházakban. “Ki hinne a bünöző gyerekeknek.”?
Válasz erre
1
0
Grogu
2025. december 15. 19:50
A Mhb áttekintette az elmúlt 10 év ombudsmani vizsgálatainak jelentéseit, amiket egy 78 oldalas dokumentumban foglaltak össze. A gyermekotthonban, javítóintézetben, fogyatékos otthonban, büntetés-végrehajtási intézetben végzett vizsgálatok egyik fókusza a kínzás, megalázó és embertelen bánásmód feltárása, megelőzése, valamint a kezelésére vonatkozó intézkedések meghatározása volt. A jelentések nyilvánosak voltak, az állam tudott a visszaélésekről. Néhány példa: volt, ahol a dolgozók airsoft puskával lőttek a gyerekekre; máskor csipőfogóval csavarták a gyerek mellbimbóját; bántalmazták őket; és a nemi szervüket rugdosták; a nevelők ételmegvonást alkalmaztak büntetésként; kulcscsomóval és ököllel ütötték, rugdosták őket; vagy éppen napokig alsóneműben tartottak egy gyereket, nem öltözhetett fel. „Ezeket nem bűncselekményt elkövető fiatalok ellen tették, hanem állami gyermekotthonokban gyerekek, sokszor sérült gyerekek ellen és van, hogy mozgásukban korlátozott gyerekek ellen”
Válasz erre
0
0
