Idén közel száz fiatal költözhetett felújított bérlakásba a Gyermekvédelmi Otthonteremtési Programnak hála

A Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program 2025 januárjában indult el az MR Közösségi Lakásalap és a Belügyminisztérium közös kezdeményezéseként azzal a céllal, hogy hogy segítséget nyújtson azoknak a fiatal felnőtteknek, akik gyermekvédelmi gondoskodásból kilépve lakhatási lehetőséget keresnek. Az öt évre szóló bérleti jogra olyan 18-35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok pályázhattak, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nevelésbe vételük a nagykorúságukkal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot.

A program kifejezetten a nevelőszülőknél vagy gyermekotthonokban felnőtt fiatalok igényeire, lehetőségeire van szabva annak érdekében, hogy az érintettek biztos alapokon kezdhessék meg önálló életüket. A meghirdetett ingatlanok az ország legkülönbözőbb területein találhatóak, olyan városokban, amelyek a munkaerőpiac és az elérhető szolgáltatások szempontjából jó paraméterekkel rendelkeznek. A bérlőknek a beköltözéskor nem kell kauciót letenniük, a bérleti díj pedig az első évben mindössze 10 ezer forint, amely ugyan évről évre fokozatosan növekszik, de még a program végén, az ötödik évben is sokkal kedvezőbb, mint a piaci bérleti díjak. Ezzel párhuzamosan minden bérlő felé elvárás, hogy lakás-előtakarékossági szerződést kössön. Az így megtakarított összegből, illetve az otthonteremtési támogatásból már összegyűlhet egy kisebb kezdőtőke, amelyből a bérlők, ha szeretnék, három év után akár meg is vásárolhatják az addig bérelt ingatlant. Bónuszként az MR Közösségi Lakásalap a vételárba az addig befizetett bérleti díjak 20 százalékát beszámítja.