Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bérleti díj otthon start program ingatlan

Megállíthatatlan az Otthon Start Program: már bérleti piacot is felforgatta

2025. december 12. 14:28

Megtorpantak a bérleti díjak, jövőre akár még csökkenés is jöhet.

2025. december 12. 14:28
null

2025 második felében valami alapvetően megváltozott a magyar bérlakáspiacon: a lakbérek három egymást követő hónapban csökkentek, miközben a kínálat jelentősen bővült, a kereslet pedig érezhetően visszaesett – írta az Index.

A KSH és az ingatlan.com közös lakbérindexe szerint 

novemberben országosan és Budapesten is 0,8-0,8%-kal csökkentek a bérleti díjak októberhez képest

– ilyen sorozatos havi csökkenésre legutóbb 2020-ban, a koronavírus-járvány legsúlyosabb időszakában volt példa. Éves összevetésben ugyan még mindig emelkednek a lakbérek (országosan +6,2%, Budapesten +5,6%), de a drágulás üteme látványosan lassul: januárban még 9-10% körül járt az éves index, novemberre azonban 5-6%-ra mérséklődött.

Mi áll a változás hátterében?

A fordulópontot elsősorban az Otthon Start Program (OSP) elindítása hozta, amely kedvezményes hitellel segítette az elsőlakás-vásárlókat.

A program gyakorlatilag „kiszívta” a bérlakáspiacról azokat a fiatalokat és családokat, akik eddig kénytelenek voltak albérletben lakni.

Emiatt jelentősen csökkent a kereslet 2025-ben:

  • országosan 13,8%-kal esett vissza a kiadó ingatlanok iránti érdeklődés 2024-hez képest 
  • Budapesten –14,4%,
  • a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban –16,7%,
  • a kisebb városokban –7,9%

Ezzel párhuzamosan a kínálat bővült: idén már több mint 90 ezer új kiadó lakás és ház hirdetés jelent meg (7%-kal több, mint 2024-ben), december elején pedig már közel 17 700 aktív albérlethirdetésből válogathattak a bérlők (januárban még csak 16 600 volt).

A kereslet csökkenése és a kínálat növekedése együttesen oda vezetett, hogy 2025 második felében végre a bérlők kerültek jobb tárgyalási pozícióba”

– összegezte Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Mennyibe kerül most egy albérlet?

A fővárosban az átlag bérleti díj: 260 000 Ft/hó, a legdrágább a II. Kerület: 362 000 Ft/hó, a legolcsóbb kerület pedig a XXIII. Kerület: 180 000 Ft/hó.

A megyeszékhelyek és nagyobb városok közül a legdrágább város Debrecen: 230 000 Ft/hó, a legolcsóbb pedig Miskolc: 130 000 Ft/hó. 

A jelenlegi trendek alapján 2026-ban akár csökkenhet is a bérleti díjak szintje, különösen ott, ahol a kínálat továbbra is bővül, és az Otthon Start Program hatása még érezteti magát. Bár az Otthon Start Program nem közvetlenül nekik szól, a bérlők a kormányzati intézkedéseknek hála, évek óta először vannak abban helyzetben, hogy kedvezőbb feltételeket tudjanak kiharcolni.

Nyitókép forrása: llyés Tibor / MTI

***

 

