Megállíthatatlan az Otthon Start Program: már bérleti piacot is felforgatta

Alaposan átrendezi a lakáspiacot az Otthon Start: a fiatalok saját otthonhoz jutása mindent megváltoztat
Változás áll be az ingatlanárakban, a bérleti díjakban és a befektetések hozamában is.
Megtorpantak a bérleti díjak, jövőre akár még csökkenés is jöhet.
2025 második felében valami alapvetően megváltozott a magyar bérlakáspiacon: a lakbérek három egymást követő hónapban csökkentek, miközben a kínálat jelentősen bővült, a kereslet pedig érezhetően visszaesett – írta az Index.
A KSH és az ingatlan.com közös lakbérindexe szerint
novemberben országosan és Budapesten is 0,8-0,8%-kal csökkentek a bérleti díjak októberhez képest
– ilyen sorozatos havi csökkenésre legutóbb 2020-ban, a koronavírus-járvány legsúlyosabb időszakában volt példa. Éves összevetésben ugyan még mindig emelkednek a lakbérek (országosan +6,2%, Budapesten +5,6%), de a drágulás üteme látványosan lassul: januárban még 9-10% körül járt az éves index, novemberre azonban 5-6%-ra mérséklődött.
A fordulópontot elsősorban az Otthon Start Program (OSP) elindítása hozta, amely kedvezményes hitellel segítette az elsőlakás-vásárlókat.
A program gyakorlatilag „kiszívta” a bérlakáspiacról azokat a fiatalokat és családokat, akik eddig kénytelenek voltak albérletben lakni.
Emiatt jelentősen csökkent a kereslet 2025-ben:
Ezzel párhuzamosan a kínálat bővült: idén már több mint 90 ezer új kiadó lakás és ház hirdetés jelent meg (7%-kal több, mint 2024-ben), december elején pedig már közel 17 700 aktív albérlethirdetésből válogathattak a bérlők (januárban még csak 16 600 volt).
A kereslet csökkenése és a kínálat növekedése együttesen oda vezetett, hogy 2025 második felében végre a bérlők kerültek jobb tárgyalási pozícióba”
– összegezte Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
A fővárosban az átlag bérleti díj: 260 000 Ft/hó, a legdrágább a II. Kerület: 362 000 Ft/hó, a legolcsóbb kerület pedig a XXIII. Kerület: 180 000 Ft/hó.
A megyeszékhelyek és nagyobb városok közül a legdrágább város Debrecen: 230 000 Ft/hó, a legolcsóbb pedig Miskolc: 130 000 Ft/hó.
A jelenlegi trendek alapján 2026-ban akár csökkenhet is a bérleti díjak szintje, különösen ott, ahol a kínálat továbbra is bővül, és az Otthon Start Program hatása még érezteti magát. Bár az Otthon Start Program nem közvetlenül nekik szól, a bérlők a kormányzati intézkedéseknek hála, évek óta először vannak abban helyzetben, hogy kedvezőbb feltételeket tudjanak kiharcolni.
Januártól már nemcsak belterületi lakóingatlanok vásárolhatók meg a kedvezményes hitellel, de nem árt a körültekintés az otthonra vágyóknak.
