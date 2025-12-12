Megállíthatatlan az Otthon Start Program: már bérleti piacot is felforgatta

A fővárosban az átlag bérleti díj: 260 000 Ft/hó, a legdrágább a II. Kerület: 362 000 Ft/hó, a legolcsóbb kerület pedig a XXIII. Kerület: 180 000 Ft/hó.

A megyeszékhelyek és nagyobb városok közül a legdrágább város Debrecen: 230 000 Ft/hó, a legolcsóbb pedig Miskolc: 130 000 Ft/hó.

A jelenlegi trendek alapján 2026-ban akár csökkenhet is a bérleti díjak szintje, különösen ott, ahol a kínálat továbbra is bővül, és az Otthon Start Program hatása még érezteti magát. Bár az Otthon Start Program nem közvetlenül nekik szól, a bérlők a kormányzati intézkedéseknek hála, évek óta először vannak abban helyzetben, hogy kedvezőbb feltételeket tudjanak kiharcolni.

Nyitókép forrása: llyés Tibor / MTI