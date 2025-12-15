A világban mindenütt tort ül az ócskaság, az árulókat hősként ünneplik, a nemzetük ügyéért harcolókat üldözik – Bogányi Gergely a Mandinernek

A fentieken kívül az állandósult zűrzavar. A káosz. A szellemi vakság, a gyűlöletkeltés, a fizikális háború, az előbb említett fundamentális értékek háttérbe szorítása mint az erkölcs relativizálásának, az ártó ideológiák piedesztálra emelésének az eredményei. A fogalmak lassan teljesen összekeverednek: a rosszat jónak, a jót rossznak kell gondolnunk. Ha csupán a saját területemet, a zenét veszem, egyre lejjebb van a léc: öntik ránk a moslékot, mi meg sajnos önként meg is esszük. Mivel én érzéket kaptam a jó zene felismeréséhez, tudom, a rossz mit és hogyan rombol a lelkeken. És azt is, hogy azok lelkét is feldúlja, akik velem ellentétben nincsenek ennek tudatában. A tisztánlátás kezd a legnagyobb kinccsé válni.

És ha nem a zenét vesszük?

Hasonlóan ül tort mindenütt az ócskaság, a silányság, az árulás. Nem kell messzire menni, hogy lássuk, hogyan ünneplik hősként a legaljasabb bűnt elkövető hazaárulókat, miközben a nemzetük ügyéért végsőkig harcolókat üldözik, gúnyolják, leköpik, démonizálják. Mert nemcsak az egyetemes és alapvető emberi értékek állnak immár folyamatos össztűz alatt, hanem ennek következményeként a kultúra és a nemzet is. Közben aláássák a hitet, ami a lelki élet és az emberi méltóság legszilárdabb alapja.

Soha nem látott mértékű keresztényüldözés folyik, nagyobb, mint Diocletianus korában, és ez még sokkal rosszabb lesz.

Sőt, kialakulóban van egyfajta új mártíromság: keresztény férfiként lassan a világ legüldözöttebb kisebbségébe tartozónak érezhetem magam a mindent és mindenkit, még a nemeket, vallásokat is uniformizálni akaró globalizmusban. Egyáltalán nem csodálom, hogy ebben a felfordulásban a fiatalabb nemzedékek, bár látszólag megvan mindenük, annyira szoronganak.

Vagyis kész, vége, nincs remény?

Ahogy az elején említettem, optimista vagyok, úgyhogy ezt semmiképpen nem mondanám. De az biztos, hogy nem lehet tovább mismásolni. Két oldalra szakadt a világ, fekete-fehéren látszik, ki mit képvisel. A középút gyávaság, langyosság; függetlenség nem létezik, eljött a nyílt színvallás ideje.

Fotó: Földházi Árpád

Magyarország esetében Fidesz vagy Tisza?

Nem politikai oldalakra gondoltam elsősorban, de természetesen, akár így is feltehető a kérdés.

És még hogy?

Az összeomlás sajnos már nem elkerülhető, ami szükségszerű áldozatokkal jár, de szükségszerű tisztulással is; ahol a bűn szétterjed, ott a kegyelem is túlárad. A romokon pedig új világ épül majd, amiben Magyarországnak kiemelt szerepe lehet. Máshogy fogalmazva: a Föld most éppen vajúdik, és a Kárpát-medencében szülheti meg a biztatóbb jövőt.

Nem csak azért gondolja így, mert történetesen Magyarországon született?

És ez miért lenne baj? Hitem szerint én nem véletlenül születtem ide, hanem okkal – sokadszorra utalnék vissza a tökéletes isteni tervre. Amelynek az is része, hogy minden egyes nemzet kiválasztott nemzet, csak mindegyik másra. Magyarországnak az az elrendelt feladata, hogy ne csak részese, hanem alakítója, sőt kulcsszereplője legyen a jövő történelmének. Élni, jól érezni magunkat hosszabb-rövidebb időre a világon bárhol lehet, de születni minden ember csak egy helyre tud.

Ön is élhetne máshol, hiszen kamaszként néhány évig Finnországban laktak, ma is rengeteget jár külföldre koncertezni, és a zene amúgy is a leginkább nemzetközi műfaj.

Volt, hogy el is gondolkodtam rajta, az Egyesült Államokban vagy Németországban könnyűszerrel letelepedhettem volna, és sok más helyen is. De valahogy ez, vagyis a még nagyobb karrier, a még több pénz vagy hírnév, sosem vonzott: a zene nekem az érték- és hitátadás eszköze, nem a mindenáron való érvényesülésé. Ezért bizonyos kritikus pontokon számot vetettem, mit akarok igazán, és rájöttem, hogy nem egy jó döntést szeretnék hozni a sok közül, hanem a legjobbat. Abból is mindig csak egy van.

Visszatérve az előző gondolatmenetre, mégis miért hisz ennyire abban, hogy Magyarország kezében az útjelző fáklya?

Például azért, mert dacára annak, hogy az elmúlt több mint egy évezredben hányan és hányszor akartak minket elpusztítani, és most is micsoda támadás, nyomás alatt állunk, még mindig nem törtünk meg, és itt vagyunk. Mert nincs még egy nemzet a világon, amelynek az égi patrónája Szűz Mária. Ahogy Szent Pio próféciájában is áll: „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy hatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”

Hogy egy másik majdnem szent, Mindszenty József bíboros szavait idézzük: „Ha van egymillió imádkozó magyar, nem félek a holnaptól!”?

Pontosan. És itt azért van még bőven munkálkodnivalónk. Az egymillió imádkozónak nem a felszínes statisztikákban kell megjelennie, vagy az ájtatosság zászlaja alatt vonulnia – néha egyetlen perc valódi odafordulás többet ér, mint többórányi térdepelés. Ehhez viszont

igazul élő példaképek kellenek a kulturális, gazdasági, politikai életből.

Tudom, hogy a mai világban nem könnyű előlépni és vállalni a hazaszeretetet, a keresztény értékrendet és a hitet – rengeteg támadás ér engem is emiatt.

A hokipálya igazságosabb terep? Időnként állítólag ott is feltűnik.

Nagyon megszerettem a hokit gyerekkoromban, és valóban, újabban egy baráti társasággal rendszeresen játszom is, ezek az alkalmak mindig a hetem fénypontjai. Nyáron meg teniszezem, az a másik kedvencem. Mert bár a zongorázás amellett, hogy óriási szellemi koncentrációt igényel, komoly fizikai munka is, a sport elengedhetetlen hozzá, hogy az ember tartani tudja az egyensúlyát. A jégen meg tényleg nincs okoskodás: kemény harc folyik pontos és szigorú szabályokkal.

Hiába minden ellene irányuló tett és szándék, legbelül mindannyian hasonló egyensúlyra vágyunk, ezt különösen érezzük most, advent időszakában, a fény felé tartva. Mit kívánna az emberiségnek, és nem csupán erre a kegyelmi időszakra?

Hogy minél többen találjanak rá az életfeladatukra, amire a Jóisten megteremtette őket. Az is a kor nagy hazugságai közé tartozik, hogy mindenki pótolható és helyettesíthető. Épp ellenkezőleg: minden ember egyedi, értékes, egyedülálló feladatra lett teremtve. Ennek felismeréséhez a csend nagy segítségünkre lehet. Az a csend, amely Isten lényege, gyökere, alapja. Csend volt a teremtés kezdete előtt. A szeretet néma tüze a Szentháromság szívében oly erősen lüktetett, hogy ki kellett szakadnia, megosztva azt a világmindenséggel. Ebben olyan erő, olyan végtelen tűz, olyan erős szeretet volt, hogy mindenre kiáradt, ami a kozmoszban létezik – a Földet, az ember teremtését is beleszámítva. Hangtalanul. A csend bűnbánat. A csend Istennel való egység a hitben és a szeretetben. A csend a zaj kizárása, elhatárolódás a külvilágtól. Istenkeresés és önvizsgálat. Egyszerűség és biztonság. A csend bátorság, figyelem. Szeretet és béke. Odaadás. A csend imádat és dicséret. Ezt a csendet vágynám mindannyiunknak.

Nyitókép: Földházi Árpád