Hírek
krasznahorkai horváth tamás krasznahorkai emma woke budapest

A valóság erősebbnek bizonyult: drogosok és prostitúció teszik pokollá Krasznahorkai lányának mindennapjait – elköltözne a woke-aktivista

2025. december 14. 17:31

Horváth Tamás szerint Krasznahorkai Emma albérletkeresése rávilágít arra, hogy a woke értékek és a valós élet tapasztalatai között gyakran feszültség van.

2025. december 14. 17:31
null

Horváth Tamás elemző Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében egy, a közösségi médiában megjelent albérletkereső posztra reagált, amelyet Krasznahorkai Emma, a Nobel-díjas író lánya tett közzé.

A bejegyzés szerint a fiatal nő új lakást keres Budapesten, mivel jelenlegi, VIII. kerületi lakóhelyén súlyos közbiztonsági és együttélési problémákkal szembesült.

Krasznahorkai Emma egy kommentben arról írt, hogy az épületben, ahol lakik, egyes szomszédok droghasználattal, prostitúcióval és erőszakos konfliktusokkal hozhatók összefüggésbe.

Állítása szerint az éjszakai zaj, verekedések, sikoltozás, valamint a lépcsőházban tapasztalt állapotok hosszabb ideje ellehetetlenítik a nyugodt lakhatást. Azt is megemlítette, hogy lopások is előfordultak az épületben.

Horváth Tamás bejegyzésében mindezt tágabb társadalmi és politikai kontextusba helyezte. Szerinte az eset rávilágít a liberális értékrend és a mindennapi tapasztalatok közötti feszültségekre. Az elemző megjegyezte: Krasznahorkai Emma LMBTQ-aktivista és feminista szerepvállalása miatt a történet túlmutat egy egyszerű lakhatási problémán és ideológiai kontextusban is értelmezhető.

Horváth Tamás kiemelte, hogy Krasznahorkai Emma a „problémás szomszédok etnikumára nem tért ki, de aligha svéd cserediákokról van szó”.

Az elemző rámutatott arra is, hogy Krasznahorkai Emma fiatal kora óta foglalkozik a woke ideológia témáival. A Nobel-díjas írónő lánya középiskolás korában a leszbikusok magyar oktatásban szerzett tapasztalatairól értekezett, valamint rendszeres résztvevője a Budapest Pride-nak, ahol workshopokat is tart.

Hiába azonban az elfogadásra, a toleranciára, az egalitarizmusra és az absztrakt emberi jogokra alapuló, szépen csengő liberális elvek; a valóság és az életösztön ezúttal erősebbnek bizonyult”

– zárta Facebook-bejegyzését Horváth Tamás.

Nyitókép: Facebook / Horváth Tamás

 

Almassy
2025. december 14. 19:13
Verje fel a sátrát a/egy Szigeten.
regi-nyarakon21
2025. december 14. 19:08
Pedig neki tolerál ia kéne. Az ő csapata vezeti a kerületet, Pikóék most szavaztatták vissza a kis kokainos csávót képviselőnek. Aztán -ha Isten ne adja - peti kerül hatalomra, és még a muszlimok is beözönlenek, akkor nehogy azok jelentsék Emmácskára a fő veszélyt, akik apuci szerint a jövő reménységei:)
nemenvagyoken
2025. december 14. 18:55
Nem is értem, miért elégedetlenkedik ez az izéke. Megszavazták maguknak a komcsi önkormányzati képviselőket, polgármestert, közgyűlési tagokat, főpolgármestert, szóval azt kapták, amit akartak. Másrészt ha annyira toleránsnak mondják magukat, akkor miért nem tolerálják a valóságot?
123321
2025. december 14. 18:49
NANÁ, hogy "feminista" ez az undorító, kövér disznó...
