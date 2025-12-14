A valóság erősebbnek bizonyult: drogosok és prostitúció teszik pokollá Krasznahorkai lányának mindennapjait – elköltözne a woke-aktivista

Nyílt levelet küldött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Szőlő utcai borzalmak után
Fontos kérést fogalmaztak meg.
Horváth Tamás szerint Krasznahorkai Emma albérletkeresése rávilágít arra, hogy a woke értékek és a valós élet tapasztalatai között gyakran feszültség van.
Horváth Tamás elemző Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében egy, a közösségi médiában megjelent albérletkereső posztra reagált, amelyet Krasznahorkai Emma, a Nobel-díjas író lánya tett közzé.
A bejegyzés szerint a fiatal nő új lakást keres Budapesten, mivel jelenlegi, VIII. kerületi lakóhelyén súlyos közbiztonsági és együttélési problémákkal szembesült.
Krasznahorkai Emma egy kommentben arról írt, hogy az épületben, ahol lakik, egyes szomszédok droghasználattal, prostitúcióval és erőszakos konfliktusokkal hozhatók összefüggésbe.
Állítása szerint az éjszakai zaj, verekedések, sikoltozás, valamint a lépcsőházban tapasztalt állapotok hosszabb ideje ellehetetlenítik a nyugodt lakhatást. Azt is megemlítette, hogy lopások is előfordultak az épületben.
Horváth Tamás bejegyzésében mindezt tágabb társadalmi és politikai kontextusba helyezte. Szerinte az eset rávilágít a liberális értékrend és a mindennapi tapasztalatok közötti feszültségekre. Az elemző megjegyezte: Krasznahorkai Emma LMBTQ-aktivista és feminista szerepvállalása miatt a történet túlmutat egy egyszerű lakhatási problémán és ideológiai kontextusban is értelmezhető.
Horváth Tamás kiemelte, hogy Krasznahorkai Emma a „problémás szomszédok etnikumára nem tért ki, de aligha svéd cserediákokról van szó”.
Az elemző rámutatott arra is, hogy Krasznahorkai Emma fiatal kora óta foglalkozik a woke ideológia témáival. A Nobel-díjas írónő lánya középiskolás korában a leszbikusok magyar oktatásban szerzett tapasztalatairól értekezett, valamint rendszeres résztvevője a Budapest Pride-nak, ahol workshopokat is tart.
Hiába azonban az elfogadásra, a toleranciára, az egalitarizmusra és az absztrakt emberi jogokra alapuló, szépen csengő liberális elvek; a valóság és az életösztön ezúttal erősebbnek bizonyult”
– zárta Facebook-bejegyzését Horváth Tamás.
Nyitókép: Facebook / Horváth Tamás