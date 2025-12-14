A valóság erősebbnek bizonyult: drogosok és prostitúció teszik pokollá Krasznahorkai lányának mindennapjait – elköltözne a woke-aktivista

Horváth Tamás bejegyzésében mindezt tágabb társadalmi és politikai kontextusba helyezte. Szerinte az eset rávilágít a liberális értékrend és a mindennapi tapasztalatok közötti feszültségekre. Az elemző megjegyezte: Krasznahorkai Emma LMBTQ-aktivista és feminista szerepvállalása miatt a történet túlmutat egy egyszerű lakhatási problémán és ideológiai kontextusban is értelmezhető.

Horváth Tamás kiemelte, hogy Krasznahorkai Emma a „problémás szomszédok etnikumára nem tért ki, de aligha svéd cserediákokról van szó”.

Az elemző rámutatott arra is, hogy Krasznahorkai Emma fiatal kora óta foglalkozik a woke ideológia témáival. A Nobel-díjas írónő lánya középiskolás korában a leszbikusok magyar oktatásban szerzett tapasztalatairól értekezett, valamint rendszeres résztvevője a Budapest Pride-nak, ahol workshopokat is tart.

Hiába azonban az elfogadásra, a toleranciára, az egalitarizmusra és az absztrakt emberi jogokra alapuló, szépen csengő liberális elvek; a valóság és az életösztön ezúttal erősebbnek bizonyult”

– zárta Facebook-bejegyzését Horváth Tamás.