együttműködés Magyar Péter baloldal

Elemző: egyre nyilvánvalóbb, hogy a Tisza nem más, mint a régi baloldali világ újracsomagolva

2025. december 15. 18:32

Deák Dániel elképzelhetőnek nevezte a választási együttműködést Magyarék és a baloldal között.

2025. december 15. 18:32
null

„Régóta látjuk, hogy  a Tiszával és Magyar Péterrel nem egy új politikai gondolat, vagy egy új politika irány jelent meg, hanem a korábbi baloldali világ újracsomagolása történt egy új pártlogóval és egy új arccal” – mondta lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője annak kapcsán, hogy a Szőlő utcai ügyet kihasználva egyre több korábbi baloldali politikus dörgölőzik a Tiszához. 

Ahogy pedig láttuk például a tisztás szakértők, közgazdaszók megszólalásaiból, az új jelöltek személyéből, illetve a kiszivárgott megszorító csomagból is, 

ez gyakorlatilag ugyanaz a gondolkodásmód, ugyanaz a világ, amit láttunk már 2010 is.

Ehhez egy újabb adalék, hogy most hétvégén, Dobrev Klárától kezdve Jámbor Andráson át, Fekete-Győr Andrásig ott voltak azok a politikusok a tiszás tüntetésen, akik egyébként az eddigi baloldali világot is jellemezték – mondta Deák Dániel. Hozzátette: ebben semmi meglepő nincs, alátámasztja azt, amiről már hosszú ideje mi elemzők is beszélünk.

Arról, hogy ez a jelenség hogyan alakulhat a jövőben, azt mondta: különösképpen Budapesten indulnak olyan DK-s egyéni jelöltek, akik veszélyt jelenthetnek akár a tisztás jelöltekre is.

Az elemző el tudja képzelni, hogy

 az egyéni körzetekben lesz koordináció vagy akár visszalépések egymás javára. 

Emellett a Tisza pártlistáján is felbukkanhatnak ezek a nevek. 

„Az mindenképpen látható, hogy most közös lépnek fel, ugyanazok a témáik összehangolják a lépéseiket, és gyakorlatilag egy közös kampányt folytatnak” – összegzett az elemző. 

Nyitókép: Dobrev Klára (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

