Elemző: egyre nyilvánvalóbb, hogy a Tisza nem más, mint a régi baloldali világ újracsomagolva



Ehhez egy újabb adalék, hogy most hétvégén, Dobrev Klárától kezdve Jámbor Andráson át, Fekete-Győr Andrásig ott voltak azok a politikusok a tiszás tüntetésen, akik egyébként az eddigi baloldali világot is jellemezték – mondta Deák Dániel. Hozzátette: ebben semmi meglepő nincs, alátámasztja azt, amiről már hosszú ideje mi elemzők is beszélünk.

Arról, hogy ez a jelenség hogyan alakulhat a jövőben, azt mondta: különösképpen Budapesten indulnak olyan DK-s egyéni jelöltek, akik veszélyt jelenthetnek akár a tisztás jelöltekre is.

Az elemző el tudja képzelni, hogy

az egyéni körzetekben lesz koordináció vagy akár visszalépések egymás javára.

Emellett a Tisza pártlistáján is felbukkanhatnak ezek a nevek.