„Brüsszel egy jövevény, az Európai Unió mi vagyunk!” – Orbán Balázs volt a Mandiner Klubest vendége (VIDEÓ)

Hiába fokozódik az őrület egész Európában, a magyar kormány továbbra is kiálla béke mellett (VIDEÓ)
A NATO főtitkára háborúba hívta az európaiakat.
Brüsszel számára a háború egzisztenciális kérdés – szögezte le a Mandiner Klubest teltházas, szegedi programján Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója – akit Lentulai Krisztián kérdezett – beszélt arról, hogy „furcsa” választási kampány következik, de reagált a NATO-főtitkár háborúra „felkészítő” kijelentésére is.
„Lélektől lélekig”-kampány következik – fogalmazott a Mandiner szegedi rendezvényén Orbán Balázs. A Mandiner műsorvezetője, videórovat-vezetője, Lentulai Krisztián kérdéseire válaszolva kifejtette:
ebben a kampányban azokra az emberekre van szükség, akik nem akarnak háborút; legyenek bár tiszások, „botkások” vagy fideszesek.
Most olyan helyzet van – mondta –, hogy nem csak Donald Trump, de a NATO-főtitkár gondolatai is bekopogtattak Magyarországra. „Olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyent nagyapáink és dédapáink vívtak” – idézte Mark Ruttét.
Ezt is ajánljuk a témában
A NATO főtitkára háborúba hívta az európaiakat.
A béke és a háborúzás „tudományára” áttérve kifejtette, hogy a háborús eszkaláció fázisait 44 pontban határozta meg egy amerikai intézet. Ez szerint mi a 12. pontnál tartunk, „ami nem hangzik egyelőre olyan veszélyesen”, de a 41. pont ezen a listán az atomháború.
Ezek után – figyelmeztetett –
elég egy pici szikra, és a dolog megállíthatatlan. Orbán Balázs az 1914-es szarajevói merényletet hozta példaként.
A politikai igazgató a szegedi Mathias Corvinus Collegium (MCC) épületében beszélt arról is:
az európai uniós tagság nem jelent többé békét.
Brüsszel számára „a háború egzisztenciális kérdés” – szögezte le –, mert csak háborús veszélyben hajlandóak az európaiak elfogadni a Brüsszeltől kapott sanyargatást. Mint fogalmazott,
30 ezer bürokrata, jogszabály tol bele minket a háborúba.
A miniszterelnök politikai igazgatója a Mandiner Klubesten kifejtette, miért tartja háborús érzékenyítésnek, ami a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz folytat. A Tisza Párt politikusait „zs-kategóriás” és „Mark Ruttének szekundáló” embereknek nevezte. Kiemelte: ha Orbán Viktor nyer, akkor sem lesz kolbászból a kerítés,
nem oldódik meg minden, de meg tudjuk védeni Magyarországot”.
A teljes beszélgetés – melyben Orbán Balázs a fentieken túl még számos témát érintett – a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban elérhető:
Nyitókép: Mandiner