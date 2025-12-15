Ft
12. 15.
hétfő
„Brüsszel egy jövevény, az Európai Unió mi vagyunk!” – Orbán Balázs volt a Mandiner Klubest vendége (VIDEÓ)

2025. december 15. 19:10

Brüsszel számára a háború egzisztenciális kérdés – szögezte le a Mandiner Klubest teltházas, szegedi programján Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója – akit Lentulai Krisztián kérdezett – beszélt arról, hogy „furcsa” választási kampány következik, de reagált a NATO-főtitkár háborúra „felkészítő” kijelentésére is.

2025. december 15. 19:10
null
Mandiner
Mandiner

„Lélektől lélekig”-kampány következik – fogalmazott a Mandiner szegedi rendezvényén Orbán Balázs. A Mandiner műsorvezetője, videórovat-vezetője, Lentulai Krisztián kérdéseire válaszolva kifejtette: 

ebben a kampányban azokra az emberekre van szükség, akik nem akarnak háborút; legyenek bár tiszások, „botkások” vagy fideszesek. 

Most olyan helyzet van – mondta –, hogy nem csak Donald Trump, de a NATO-főtitkár gondolatai is bekopogtattak Magyarországra. „Olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyent nagyapáink és dédapáink vívtak” – idézte Mark Ruttét. 

A béke és a háborúzás „tudományára” áttérve kifejtette, hogy a háborús eszkaláció fázisait 44 pontban határozta meg egy amerikai intézet. Ez szerint mi a 12. pontnál tartunk, „ami nem hangzik egyelőre olyan veszélyesen”, de a 41. pont ezen a listán az atomháború.

Ezek után – figyelmeztetett – 

elég egy pici szikra, és a dolog megállíthatatlan. Orbán Balázs az 1914-es szarajevói merényletet hozta példaként.

A politikai igazgató a szegedi Mathias Corvinus Collegium (MCC) épületében beszélt arról is: 

az európai uniós tagság nem jelent többé békét.

Brüsszel számára „a háború egzisztenciális kérdés” – szögezte le –, mert csak háborús veszélyben hajlandóak az európaiak elfogadni a Brüsszeltől kapott sanyargatást. Mint fogalmazott, 

30 ezer bürokrata, jogszabály tol bele minket a háborúba.

A miniszterelnök politikai igazgatója a Mandiner Klubesten kifejtette, miért tartja háborús érzékenyítésnek, ami a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz folytat. A Tisza Párt politikusait „zs-kategóriás” és „Mark Ruttének szekundáló” embereknek nevezte. Kiemelte: ha Orbán Viktor nyer, akkor sem lesz kolbászból a kerítés, 

nem oldódik meg minden, de meg tudjuk védeni Magyarországot”.

A teljes beszélgetés – melyben Orbán Balázs a fentieken túl még számos témát érintett – a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban elérhető:

Nyitókép: Mandiner

