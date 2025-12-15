„Brüsszel egy jövevény, az Európai Unió mi vagyunk!” – Orbán Balázs volt a Mandiner Klubest vendége (VIDEÓ)

30 ezer bürokrata, jogszabály tol bele minket a háborúba.

A miniszterelnök politikai igazgatója a Mandiner Klubesten kifejtette, miért tartja háborús érzékenyítésnek, ami a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz folytat. A Tisza Párt politikusait „zs-kategóriás” és „Mark Ruttének szekundáló” embereknek nevezte. Kiemelte: ha Orbán Viktor nyer, akkor sem lesz kolbászból a kerítés,

nem oldódik meg minden, de meg tudjuk védeni Magyarországot”.

A teljes beszélgetés – melyben Orbán Balázs a fentieken túl még számos témát érintett – a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban elérhető: