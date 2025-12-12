Hiába fokozódik az őrület egész Európában, a magyar kormány továbbra is kiálla béke mellett (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Mark Rutte NATO-főtitkár nemrég arról beszélt, hogy egész Európának fel kell készülnie egy Oroszország elleni háborúra – ahogy Rutte fogalmazott: egy olyan háborúra, mint amilyet nagyszüleink és dédszüleink szenvedtek el.

A NATO-főtitkár kijelentéseire Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is reagált.