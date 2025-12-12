Ft
menczer tamás mark rutte donald trump európa oroszország

Hiába fokozódik az őrület egész Európában, a magyar kormány továbbra is kiálla béke mellett (VIDEÓ)

2025. december 12. 16:50

A NATO főtitkára háborúba hívta az európaiakat.

2025. december 12. 16:50
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Mark Rutte NATO-főtitkár nemrég arról beszélt, hogy egész Európának fel kell készülnie egy Oroszország elleni háborúra – ahogy Rutte fogalmazott: egy olyan háborúra, mint amilyet nagyszüleink és dédszüleink szenvedtek el.

A NATO-főtitkár kijelentéseire Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is reagált.

Az őrület fokozódik!”

– mondta a politikus a közösségi oldalára feltöltött videójában. Szerinte Rutte gyakorlatilag az egész kontinenst háborúba szólította, ami miatt egyre nagyobb a veszély. Menczer ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány továbbra is Donald Trump amerikai elnök és a béke mellett áll.

Nyitókép forrása: Sergei SUPINSKY / AFP

***

 

