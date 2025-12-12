Hiába fokozódik az őrület egész Európában, a magyar kormány továbbra is kiálla béke mellett (VIDEÓ)

Minden eddiginél súlyosabb nyilatkozatot tett a NATO-főtitkár: Szijjártó Péter hidegvérrel helyretette, és üzent Brüsszelbe
„Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!” – hangsúlyozta a magyar külügyminiszter.
A NATO főtitkára háborúba hívta az európaiakat.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Mark Rutte NATO-főtitkár nemrég arról beszélt, hogy egész Európának fel kell készülnie egy Oroszország elleni háborúra – ahogy Rutte fogalmazott: egy olyan háborúra, mint amilyet nagyszüleink és dédszüleink szenvedtek el.
A NATO-főtitkár kijelentéseire Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is reagált.
Az őrület fokozódik!”
– mondta a politikus a közösségi oldalára feltöltött videójában. Szerinte Rutte gyakorlatilag az egész kontinenst háborúba szólította, ami miatt egyre nagyobb a veszély. Menczer ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány továbbra is Donald Trump amerikai elnök és a béke mellett áll.
