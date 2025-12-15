Ft
futam red bull formula 1 patrick friesacher baumgartner zsolt

„Mindig is kedveltem Magyarországot, különösen Budapestet” – Patrik Friesacher volt Formula 1-es pilóta a Mandinernek

2025. december 15. 18:04

Otthon érzi magát nálunk, trükkös pályának tartja a Hungaroringet, és még Baumgartner Zsolt esküvőjén is ott volt. A 45 éves Friesacherrel legutóbbi magyarországi látogatásakor beszélgettünk súlyos sérüléséről, Ausztria sikereiről és a 2026-os újításokról.

2025. december 15. 18:04
Nagy Péter

Patrick Friesacher 

1980-ban született Wolfsbergben. Gokartozással kezdte a pályafutását, majd a Formula Campus, a német Formula 3 és a Formula 3000 kategóriában is versenyzett. 2005-ben a Minardi színeiben debütált az F1-ben, 11 futamon indult, az amerikai nagydíjon pontot szerzett.

Talán kevesen tudják, hogy ön volt az első pilóta, akit a Red Bull támogatott. 

Nagy szó volt ez már akkoriban is. 1993-ban debütáltam a Red Bullnál, gokartosként kezdtem, majd jöttek a formulakategóriák, a juniorprogram pedig 2001-ben indult el. Utóbbi előtt ráadásul megjártam egy francia versenyiskolát is. Remek lehetőség mindez egy fiatalnak, de ha nem szállítod az eredményeket, hamar körön kívül találod magad. Én is csak így tudtam játékban maradni: a gokarttól kezdve a Formula Renault-n és a Formula 3-on át a Formula 3000-ig mindenhol nyertem futamokat. Tehát mindenképpen teljesítened kell ebben a sportágban. 

Az 1997-ben történtek mennyire változtatták meg az életét? 

Na igen, az a balesetem éve. Kilenc hónapot töltöttem tolószékben, kemény időszak volt. Az első műtétem tizenkilenc órán át tartott, utána 

sokáig az orvosok sem tudták, meg lehet menteni a lábam, vagy amputálni kell. 

Ennek ellenére sosem fordult meg a fejemben, hogy feladom, kiszállok, sosem aludt ki bennem a tűz. Érdekes, hogy a legnehezebb pillanatokban is biztos voltam abban, folytatni fogom a versenyzést. 

Ehhez igénybe vett valamilyen mentális segítséget? 

Elég erős vagyok ebből a szempontból, és nem éreztem szükségét. Akkoriban egyébként sem foglalkoztak a sport mentális részével, nem voltak ilyen jellegű tréningek. 

Biztos sokan kérdezik, hogy mi lett volna, ha húsz évvel ezelőtt nem csak tizenegy futamot kap a Formula 1-ben. 

Már nem igazán foglalkozom ezzel a kérdéssel. Minden okkal történik az életben. 

Friesacher, Patrick
NASCAR-autóval tart bemutatót a Várkert Bazár előtt 2015-ben
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Tartja a kapcsolatot Baumgartner Zsolttal? 

Rendszeresen, havonta legalább egyszer beszélünk. Az esküvőjén is ott voltam, régóta barátok vagyunk. Ugyanabba a francia versenyiskolába jártunk, majd a Formula 3-ban és a Formula 3000-ben is együtt szerepeltünk. Nagyszerű fickónak tartom. 

