„Mindig is kedveltem Magyarországot, különösen Budapestet” – Patrik Friesacher volt Formula 1-es pilóta a Mandinernek

Patrick Friesacher 1980-ban született Wolfsbergben. Gokartozással kezdte a pályafutását, majd a Formula Campus, a német Formula 3 és a Formula 3000 kategóriában is versenyzett. 2005-ben a Minardi színeiben debütált az F1-ben, 11 futamon indult, az amerikai nagydíjon pontot szerzett.

Talán kevesen tudják, hogy ön volt az első pilóta, akit a Red Bull támogatott.

Nagy szó volt ez már akkoriban is. 1993-ban debütáltam a Red Bullnál, gokartosként kezdtem, majd jöttek a formulakategóriák, a juniorprogram pedig 2001-ben indult el. Utóbbi előtt ráadásul megjártam egy francia versenyiskolát is. Remek lehetőség mindez egy fiatalnak, de ha nem szállítod az eredményeket, hamar körön kívül találod magad. Én is csak így tudtam játékban maradni: a gokarttól kezdve a Formula Renault-n és a Formula 3-on át a Formula 3000-ig mindenhol nyertem futamokat. Tehát mindenképpen teljesítened kell ebben a sportágban.