Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt

Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése
A Tisza Párt a jövő évi választás legfontosabb kérdését is igyekszik homályban tartani. Nem véletlenül.
Magyar Péteréktől már majdnem minden hétre jut egy olyan kijelentés, ami sokaknál kiveri a biztosítékot.
A Tisza Párt szakértői a 2025-ös év utolsó heteiben is folytatják szokásukat, és elképesztő nyilatkozatokat tesznek. Mint ismeretes, először Lengyel László – akinek aláírás ott van a Tisza megszorító csomagján – beszélt arról, hogy egy esetleges kormányváltás esetén öt percen belül el kéne törölni a 14. havi nyugdíjat. Majd őt követte Bokros Lajos, aki szintén drasztikus valóztatásokat eszközölne az adórendszerben. Egyik mondata annyira drasztikusra sikerült, hogy a Mesterterv elemzője szerint elég lenne csak ezt az egy mondatot kitenni óriásplakátra, és biztos lenne a választási győzelem. Nézzük melyiket!
G. Fodor Gábor azt emelte ki, hogy Bokros Lajos szerint gonosz dolog az anyák adómentessége. A XXI. Század stratégiai igazgatója úgy fogalmazott:
Elég ebből egy óriásplakát: gonosz dolog az anyák adómentessége. Ki az, aki így gondolkodik? Hogy lehet így gondolkodni? (...) Én azt hittem, hogy ennek a világnak vége van! Hogy Lengyel Lászlónak, Bokrosnak és társainak lefőtt a kávé. Hogy magunk mögött hagytuk ezt a világot.
Meglátása szerint ezeknek a "reformközgazdászoknak" az előrejelzései és meglátásai sosem jöttek be: nincs mozgástér, nem lehet megcsinálni, nem fenntartható. „Tényleg így gondolkodnak! Ezeket nem lehet kitalálni” - szögezte le G. Fodor, majd hozzátette, hogy ők készülnek visszakapaszkodni a Tisza hátán.
