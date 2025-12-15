Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt

A Tisza Párt szakértői a 2025-ös év utolsó heteiben is folytatják szokásukat, és elképesztő nyilatkozatokat tesznek. Mint ismeretes, először Lengyel László – akinek aláírás ott van a Tisza megszorító csomagján – beszélt arról, hogy egy esetleges kormányváltás esetén öt percen belül el kéne törölni a 14. havi nyugdíjat. Majd őt követte Bokros Lajos, aki szintén drasztikus valóztatásokat eszközölne az adórendszerben. Egyik mondata annyira drasztikusra sikerült, hogy a Mesterterv elemzője szerint elég lenne csak ezt az egy mondatot kitenni óriásplakátra, és biztos lenne a választási győzelem. Nézzük melyiket!

G. Fodor Gábor azt emelte ki, hogy Bokros Lajos szerint gonosz dolog az anyák adómentessége. A XXI. Század stratégiai igazgatója úgy fogalmazott: