Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Lengyel László Mesterterv Bokros Lajos Mráz Ágoston Sámuel

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt

2025. december 15. 10:49

Magyar Péteréktől már majdnem minden hétre jut egy olyan kijelentés, ami sokaknál kiveri a biztosítékot.

2025. december 15. 10:49
null
Mandiner
Mandiner

A Tisza Párt szakértői a 2025-ös év utolsó heteiben is folytatják szokásukat, és elképesztő nyilatkozatokat tesznek. Mint ismeretes, először Lengyel László – akinek aláírás ott van a Tisza megszorító csomagján – beszélt arról, hogy egy esetleges kormányváltás esetén öt percen belül el kéne törölni a 14. havi nyugdíjat. Majd őt követte Bokros Lajos, aki szintén drasztikus valóztatásokat eszközölne az adórendszerben. Egyik mondata annyira drasztikusra sikerült, hogy a Mesterterv elemzője szerint elég lenne csak ezt az egy mondatot kitenni óriásplakátra, és biztos lenne a választási győzelem. Nézzük melyiket!

G. Fodor Gábor azt emelte ki, hogy Bokros Lajos szerint gonosz dolog az anyák adómentessége. A XXI. Század stratégiai igazgatója úgy fogalmazott:

Elég ebből egy óriásplakát: gonosz dolog az anyák adómentessége. Ki az, aki így gondolkodik? Hogy lehet így gondolkodni? (...) Én azt hittem, hogy ennek a világnak vége van! Hogy Lengyel Lászlónak, Bokrosnak és társainak lefőtt a kávé. Hogy magunk mögött hagytuk ezt a világot. 

Meglátása szerint ezeknek a "reformközgazdászoknak" az előrejelzései és meglátásai sosem jöttek be: nincs mozgástér, nem lehet megcsinálni, nem fenntartható. „Tényleg így gondolkodnak! Ezeket nem lehet kitalálni” - szögezte le G. Fodor, majd hozzátette, hogy ők készülnek visszakapaszkodni a Tisza hátán.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Mónos Gábor / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lilyana2
2025. december 15. 11:45
Hát csinálják meg azt a plakátot!!! Mire várnak???!!!
Válasz erre
0
0
coyote-0
2025. december 15. 11:35
"Majd őt követte Bokros Lajos, aki szintén drasztikus valóztatásokat eszközölne az adórendszerben." Ez a Bokros hogyan lehet még szabadlábon? A nemzet ellen elkövetett elévülhetetlen bűnei miatt kellene már rég töltenie a tényleges élegfogytiglant. Ténykedése nagyban hozzájárult a magyarság létszámának csökkenéséhez. Bár ezek soha nem fogják egymást bemószerolni. Olyankor nincs bal meg jobboldal.
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. december 15. 11:29
Szégyen, amit ezek művelnek. Jobb tudatosítani az emberekben, mert van egy réteg, akihez csak peti agymenései jutnak el
Válasz erre
1
0
kissb56
2025. december 15. 11:05
Támogatom az ötletet, a kampányban hozna pár % pluszt a fidesznek. Mindig is mondtam, hogy a bokroslajcsi fèle kriptokommunisták a fidesz adu ászai. 🤣🤣🤣
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!