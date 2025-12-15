Az ausztráliai támadás figyelmeztetés mindenkinek: „Mindig a zsidókkal kezdődik, sosem a zsidókkal ér véget”

A Nyugat furcsa öngyilkossága

A támadás után a közösségi oldalakon sokan felhívták arra a figyelmet, hogy különböző poltikai idokokkal gyakran kitiltanak embereket Ausztráliából, például az oltásra hivatkozva Novak Djokovics teniszezőt sem engedték. Vagy nemrég a Mandinernek is interjút adott Simcha Rotman izraeli képviselő, akit azért nem engedtek be az országba, hogy meg ne sértse a muszlimokat.

„Külső szemlélőként, illogikusnak tűnik az egész. Annyira öngyilkos cselekedetek ezek, hogy az ember tényleg nem tudja mire vélni, hogy nem látják mi jelent igazi veszélyt. Az izraeli képviselő kitiltása olyasmi amivel nagyon olcsónak tűnő politikai profitot lehet szerezni. Ez Nyugat-Európában is megfigyelhető, ahol folyamatosan nő a muszlim lakosság és a poltikusok azt gondolják szavazókat nyernek, ha elismerik a palesztin államot, vagy Izrael ellen beszélnek. Csakhogy valójában nagyon is van ára ennek: emberek életébe kerülnek ezek a szavazatok. Azt képzelik megnyernek vele szavazókat, de csak a zsidók elleni támadásokat ösztönzik” – mondta a rabbi.

Most pedig a nyugati vezetők egymás után ítélik el a történteket, és megdöbbenésüknek adnak hangot.

„Ki gondolta volna, hogy elismerünk egy palesztin államot, és annak előbb-utóbb lesz valami ereje. Ezt nem gondoltuk volna! Miközben, ahogy Dániel prófétánál van: az írás már ott volt a falon. Mindenki tudta, hogy ez lesz a vége.