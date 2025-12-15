Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hanuka zsidó közösség terrortámadás iszlám

Az ausztráliai támadás figyelmeztetés mindenkinek: „Mindig a zsidókkal kezdődik, sosem a zsidókkal ér véget”

2025. december 15. 17:51

Megyeri Jonatán rabbit kérdeztük az ausztráliai hanuka-ünnepség elleni támadásról, a Nyugat vakságáról és arról mi a zsidóság jövője Európában. Interjú.

2025. december 15. 17:51
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Ausztráliában, Sydney ikonikus tengerpartján a Bondi Beachen iszlamista terrortámadást hajtott végre egy apa és fia, az éppen a parton zajló hanuka-ünnepség résztvevői ellen. A mészárlás 10 percig tartott és 16 embert ölt meg a két terrorista köztük két magyar származású idős embert, egy rabbit, és egy tízéves kislányt. A támadás kapcsán megkerestük Megyeri Jonatán rabbit, az EMIH kommunikációs igazgatóját, aki elmondta: közelről érinti őket az eset, hiszen az EMIH egyik testvérszervezete ellen történt a támadás. Az ünnepséget ugyanis a helyi chábád szervezte, amely világszerte szervez köztéri hanukia gyújtásokat. 

Az ausztráliai támadás megrázta a helyi zsidó közösséget, amely október 7. óta egyre több atrocitást szenvedett el. DAVID GRAY / AFP

„A köztéri hanukai gyertyagyújtást még a Lubavicsiek vezették be a 60-as években. Magyarországon is már 30 éve gyújtunk mi is nyilvánosan gyertyákat Budapesten is, meg vidéki helyszíneken is – mondta Megyeri Jonatán. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele
Tovább a cikkhezchevron

A Hanuka üzenete: Isten velünk van

A Hanuka egy történelmi eseményről emlékezik meg, amikor is az időszámítás előtti második században egy maroknyi zsidó hadsereg fellázadt a hellenizálni próbáló, tehát a zsidó vallást üldöző szeleukida görög birodalommal szemben a Szentföldön. A zsidóság ilyenkor a makkabeusok győztes hadjáratának az eredményét ünnepeli. Ekkor ugyanis nem csak hogy sikerült kiűzni a megszálló görögöket, de sikerült felszabadítani a jeruzsálemi szentélyt is, vagyis megtisztítani a pogány bálványoktól. A történet szerint, mikor megpróbálták a makkabeusok, – akik egyébként egy papi dinasztia voltak – visszaállítani a szentélyben a szolgálatot, amelynek elemi része a hétágú menóra meggyújtása, csak egy korsó olajat találtak, ami egy napra lett volna elegendő, de csodás módon 8 napig égett az egy napra való olaj. S ez mutatta azt, hogy Isten velük van, támogatja a makkabeusok ügyét. 

A rabbi elmondta a hanukakor pont azt ünnepli a zsidóság, hogy egy kis gyenge hadsereg győzött a túlerővel szemben. „Most már több mint 2100 éve minden este meggyújtjuk a hanukai lángokat mindennap nyolc napon át. Első nap egy gyertyát, második nap kettőt, míg a végén a nyolcadik napon nyolc gyertya ég.” 

Hozzátette: a zsidóság számára egy ilyen sötét esemény után még fontosabb az ünnep üzenete. 

„A fényt mindig növelni kell, nem pedig csökkenteni. Különösen ilyen szörnyűség után, mikor a legsötétebb gonosz erők nyilvánultak meg”

 – mondta a rabbi. 

Megyeri Jonatán hozzátette: sajnos egyáltalán nem meglepő ami történt, hanem beleilleszkedik az elmúlt időszak terrortámadásainak sorába, hiszen jom kippúr ünnepén egy manchesteri zsinagógát ért támadás, két éve pedig szimchat tóra ünnepén tört be a Hamász Izraelbe. 

Miért pont Ausztrália? 

Sokakat meglepett, hogy ilyen támadás hogyan történhetett meg éppen Ausztráliában, amely nem az iszlamizmus melegágyaként volt eddig ismert. A rabbi elmondta: október 7. óta sok minden megváltozott, hatalmas palesztin-párti tüntetéseket tartottak az országban és a kormányzat semmit sem tett az egyre növekedő antiszemitizmus ellen.

Két nappal október 7. után tömegek skandálták Sydneyben, hogy „gázosítsák el a zsidókat”:

„Az ausztrál kormány pedig, ahelyett, hogy fellépett volna olajat tett a tűzre, például olyan lépésekkel, mint szeptemberben a palesztin állam elismerése. Ami hiába volt szimbolikus lépés, de egyértelműen azt üzente a radikálisoknak: »Kitartást. Jól csináljátok, mert előbb-utóbb eléritek, amit szeretnétek.« 

Megyeri Jonatán hozzátette: nem véletlen, hogy az izraeli kormány azt ausztrál kormányt is fellelőssé tette a történtekért. 

A Nyugat furcsa öngyilkossága

A támadás után a közösségi oldalakon sokan felhívták arra a figyelmet, hogy különböző poltikai idokokkal gyakran kitiltanak embereket Ausztráliából, például az oltásra hivatkozva Novak Djokovics teniszezőt sem engedték. Vagy nemrég a Mandinernek is interjút adott Simcha Rotman izraeli képviselő, akit azért nem engedtek be az országba, hogy meg ne sértse a muszlimokat. 

„Külső szemlélőként, illogikusnak tűnik az egész. Annyira öngyilkos cselekedetek ezek, hogy az ember tényleg nem tudja mire vélni, hogy nem látják mi jelent igazi veszélyt. Az izraeli képviselő kitiltása olyasmi amivel nagyon olcsónak tűnő politikai profitot lehet szerezni. Ez Nyugat-Európában is megfigyelhető, ahol folyamatosan nő a muszlim lakosság és a poltikusok azt gondolják szavazókat nyernek, ha elismerik a palesztin államot, vagy Izrael ellen beszélnek. Csakhogy valójában nagyon is van ára ennek: emberek életébe kerülnek ezek a szavazatok. Azt képzelik megnyernek vele szavazókat, de csak a zsidók elleni támadásokat ösztönzik” – mondta a rabbi. 

Most pedig a nyugati vezetők egymás után ítélik el a történteket, és megdöbbenésüknek adnak hangot. 

„Ki gondolta volna, hogy elismerünk egy palesztin államot, és annak előbb-utóbb lesz valami ereje. Ezt nem gondoltuk volna! Miközben, ahogy Dániel prófétánál van: az írás már ott volt a falon. Mindenki tudta, hogy ez lesz a vége. 

Majd 15 év múlva fogunk felébredni itt Európában is, mert a zsidó közösség el fog menni Franciaországból, elköltöznek innen-onnan. De mi lesz utána, akkor megoldódik a probléma? Nem fog megoldódni a probléma. Mindig a zsidókkal kezdődik, sosem a zsidókkal ér véget. 

Franciaországban sem zsidókat fejeznek csak le, meg késelnek csak meg. Nem hanukai vásárokba rohan bele a teherautó Németországban, hanem karácsonyi vásárba” – mondta Megyeri Jonatán. 

Az ausztrál kormány azzal reagált a támadásra, hogy tovább szigorítják a jelenleg is rendkívül szigorú fegyvertartási törvényeket. 

Az ausztrál miniszterelnök mecsetbe látogat, ahol részt vesz egy szertartáson. (Photo by Saeed KHAN / AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

„Nem félünk”

Megyeri Jonatán arról is beszélt, hogy Magyarországon továbbra is megtartják a hanukia gyertyagyújtásokat. 

„Harminc éve tartunk nyilvános hanukai gyertyagyújtásokat Budapesten és vidéken is. A hanukai filozófia és általában a zsidó válasz a sötétségre, az a több fény, a világosság. Nem válaszolhatunk félelemmel. 

Sokszor elhangzik, talán vannak, akiket már untat, de ez az igazság: a terroristák célja a megfélemlítés, amire pedig az egyetlen helyes válasz az az, hogy nem hogy nem félünk, hanem büszkén vállaljuk föl a hitünket és az identitásunkat”

 – jelentette ki a rabbi. 

Elmondta: kis fény nagy sötétséget képes eloszlatni, és ha tesznek is óvintézkedéseket, a bezárkózás szembe menne a hanuka üzenetével. Azt is hozzátette: „Magyarország valóban a legbiztonságosabb ország Európában a zsidó közösségek számára. Ez vitathatatlan, és ezért nagyon hálásak vagyunk a kormánynak is, meg a rendvédelmi szerveknek, meg a többségi társadalomnak is. Reméljük, hogy ez így is marad. Reméljük, hogy nem válik politikai fegyverré a zsidó közösségek biztonsága, hanem konszenzus fogja övezni a jövőben is” – mondta Megyeri Jonatán rabbi. 

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsugabubus-2
2025. december 15. 19:17
"csak egy korsó olajat találtak, ami egy napra lett volna elegendő, de csodás módon 8 napig égett az egy napra való olaj. S ez mutatta azt, hogy Isten velük van, támogatja a makkabeusok ügyét. " No, látod, Jonatán! Itt a probléma gyökere, mégpedig az, hogy genetikai késztetésetek van arra, hogy kisajátítsatok bármit, ami megtetszik nektek. Legyen az egy talpalatnyi föld, pénz, vagy akár maga a Teremtő. Egy okból: hogy mások fölé emeljétek magatokat. A cél érdekében persze minden eszköz megengedett, van, amikor elég egy vaskos füllentés, van, hogy egy keményen bepipázott, randalírozó hippi hallucinációja kell, van, amikor pedig elő kell venni a jól bevát direkt módszert és precíziós szuperfegyverekkel kell irtani a kissé elkeseredett szomszédságot (vagy akár a sajátjaitokat) Komolyan ezzel házaltok? Egy mesével, melyben nektek üzen a Mindenható, hogy ti nyolcszor jobbak vagytok bárkinél? Aztán meglepődtök, hogy mások meg más mesékre alapozva munkatáborokban nevelnek benneteket?
Válasz erre
2
2
zsugabubus-2
2025. december 15. 19:09
"Mindig a zsidókkal kezdődik" Orrhosszal vezetnek... Amúgy meg hadd ne sajnáljuk már szegényeket. Vajon miért nem a kínaiakkal kezdődik, vagy a szingalézokkal, esetleg a kalmükökkel? Miért ez a falatnyi nép lesz szálka a velük együtt élők szemében, tüske a körmük alatt? A legendás "5000 év" történelmük jobbára erről szól.
Válasz erre
4
1
nuevoreynuevaley
•••
2025. december 15. 19:07 Szerkesztve
takarodjon a kurva annyaba megyeri jonatan meg a mandis zsidok es nem kaptok karpit !
Válasz erre
1
1
langyostiszasok
2025. december 15. 19:05
A zsidóságnak semmilyen jövője ne legyen Európában , menjenek izraelbe kamukázni !
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!