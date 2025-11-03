Egy izraeli képviselő, akinek megtagadták a belépését Ausztráliába, nehogy megsértse a muszlimokat – interjú Simcha Rothmannal

Nem könnyű izraeli politikusnak lenni. Nem elég, hogy a választási rendszer miatt csak törékeny koalíciós kormányok tudnak létrejönni, és folyamatosak a politikai belháborúk, de még külföldön is fokozott nyomásnak és veszélynek vannak kitéve. Ha egy izraeli képviselő az Egyesült Államokba vagy Nyugat-Európába látogat, szinte biztosan számíthat arra, hogy tüntetnek ellene, vagy akár meg is próbálják akadályozni a beszédét. Magyarországon azonban ilyen nem fordult még elő, ezért is kerülhetett sor Budapesten a III. Pro-Israel Summitra, amelyen több vezető izraeli poltikus és közéleti személyiség is felszólalt. Az Alapjogokért Központ által szervezett rendezvényen ott volt Simcha Rotman izraeli parlamenti képviselő is. Az ötgyermekes ortodox zsidó poltikust a nyugati sajtó „szélső-jobboldali” jelzővel szokta illetni. A képviselővel készített interjúban kitértünk a gázai háborúra, az amerikai-izraeli kapcsolatokra, és az általa személyesen is megtapasztalt növekvő Izrael-ellenességre is.

***

Simcha Rothman a gázai háborúról elmondta: Izrael a céljai jelentős részét sikeresen teljesítette: a túszok hazatértek, és a Hamász is jelentősen legyengült.

„A Hamász felszámolásának még nincs vége. Nagy lépéseket tettünk a győzelem felé, de ez még nem teljes győzelem.

S szerintem el fogunk jutni oda. Másrészt nagy diplomáciai siker az, hogy nemzetközileg el lett ismerve, hogy sem a Hamász, sem a Palesztin Hatóság nem vehet részt Gáza irányításában” – mondta a politikus.