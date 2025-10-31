Húsz évig volt Trump jogásza, majd a világpoltika legfontosabb tárgyalóasztalánál találta magát – Interjú Jason Greenblatt-tel

Jason Greenblatt karrierje nagyrésztét sikeres new yorki ügyvédként töltötte és közel 25 éven át dolgozott a Trump családnak. 2016-ban azonban a világ és Amerika meglepetésére is megválasztották a főnökét elnöknek. Donald Trumpnak számtalan kormányzati állást kellett betöltenie, és tömegek kopogtattak a különböző pozíciókért. Trump az első adminisztrációja során még nem látta át a rendszert, és sok olyan embert is kinevezett, akik később ezt arra használták, hogy szivárogtassanak vagy szabotálják őt. Éppen ezért Trump sok esetben szerepet osztott olyan politikai életen kivülálló embereknek, akiket személyesen ismert és akikben megbízott. Ilyen volt Jason Greenblatt is, aki Trumpot Izraellel kapcsolatos üzleti kérdésekben tanácsolta majd 2017-ben közel-keleti biztos és főtárgyaló szerepet kapott. Fontos szerepet töltött be az első adminisztráció egyik legnagyobb sikerének az Ábrahám-egyezmények megkötésében. Greenblatt 2019-ben távozott a pozíciójából és azóta a Abraham Venture LCC vezetője.

Jason Greenblatt és Jared Kushner 2017-ben Jeruzsálemben. (Photo by Thomas COEX / AFP)

Jason Greenblatt a Pro-Israel Summit alkalmából érkezett Budapestre, amelyet az Alapjogokért Központ rendezett. A Trump adminisztráció korábbi tagjával a beszéde után készítettünk interjú. Az amerikai ügyvédnek mind édesapja Max, mind édesanyja Vera is Magyarországon született. Apja családja még a deportálások előtt el tudott menekülni az országból, míg debreceni születésű édesanyja Budapesten élte túl a holokausztot. Az édesanyja 1956-ban hagyta el az országot és Amerikába emigrált a családjával. Greenblatt az interjúnk előtt elmondta: néhány éve ő maga személyesen is ellátogatott Debrecenbe és megnézte a lakást, ahol az édesanyja élt.