Húsz évig volt Trump jogásza, majd a világpoltika legfontosabb tárgyalóasztalánál találta magát – Interjú Jason Greenblatt-tel

Jason Greenblatt elmondta: azért működik ez a módszer az adminisztrációnak, mert Trump is olyan politikus, aki igazából nem poltikus. Beszélt Trump stílusáról is, ami szerinte attól különleges, hogy képes az emberek nyelvére lefordítani a politikai problémákat.
„Trump nagyon nem diplomata, és nagyon nem politikus. Ez nem jelenti azt, hogy nem tud diplomatikusan beszélni. Tud, bár sokszor nem beszél diplomatikusan. Ez nem jelenti azt, hogy nem érti a politikát. És egyértelműen második ciklusában sokkal jobban érti a washingtoni és a világpolitikát, mint az első ciklusában” – mondta Greenblatt.
A korábbi főtárgyaló arra is rávilágított: Trump abban különlbözik a hagyományos politikusoktól, hogy ő a nemzetközi tárgyalások során nem kertel, hanem egyenesen megmondja, hogy mit gondol és mit szeretne.
„De ez működik, mert bárki, akinek van esze, felismeri, hogy ha nem mondja el az igazat, egyszerű és érthető nyelven, hanem csak szép szavakat sorol, akkor valóban nem ér el előrelépést. Az, hogy ő a dolgokról úgy beszél, ahogy azok tényleg vannak, még nem jelenti azt, hogy előrelépést is fog elérni, de sokkal nagyobb esélye van az előrelépésre, ha őszintén beszél” – magyarázta az elnök filozófiáját az üzletember.
Az Ábrahám-egyezmények