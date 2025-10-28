Nem lesz béke Gázában, amíg iszlamisták uralják az övezetet

Abdullah jordán király már közölte a BBC-vel: csakis békefenntartókat fognak az arab nemzetek Gázába küldeni, olyan erőről szó sem lehet, amely képes a fegyveres fellépésre. „Mi a biztonsági erők feladata Gázában? Reméljük, hogy békefenntartás, mert ha béketeremtésről van szó, akkor senki sem akar majd belekezdeni” – jelentette ki az uralkodó. „A békefenntartás azt jelenti, hogy ott ülsz és támogatod a helyi rendőrséget, a palesztinokat, akiket Jordánia és Egyiptom nagy számban hajlandó kiképezni, de ez időbe telik. Ha fegyverekkel járőrözünk Gázában, az nem olyan helyzet, amelybe bármelyik ország is be akarna avatkozni.”

Izraelnek van már tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy mi történik, ha egy ellenségét felszólítják, hogy fegyverkezzen le. A 2006-os libanoni háború után az ENSZ BT 1701-es határozata kimondta: a Hezbollah teljes leszerelése szükséges ahhoz, hogy végelgesen lezárható legyen a konfliktus. Ez azonban nem történt meg, és Izraelnek végül 2024-ben be kellett vonulnia Libanonba, hogy visszatolja a Hezbollah vonalait, és éveken át tartó Moszad tervezésre volt szükség, hogy a csipogó akcióval kiiktassák a terrorszervezet tisztjeit.

A palesztin Hamász szervezethez hű biztonsági erők egyik tagja őrzi az ellenőrzőpontot a Gázai övezet közepén található Nuseirat menekülttáborban, 2025. október 12-én. Eyad BABA / AFP

Amerikai nyomás és naivitás

A Trump-adminsztráció több tagja járt az elmúlt hetekben Izraelben, és az a kabinet kommunikációja, mintha Izraelen múlna, hogy a tűzszünet ne omoljon össze. Ráadásul az amerikaiak arról beszélnek, hogy majd az arabok lesznek azok akik biztosítják, hogy a Hamász letegye a fegyvereit. Jonathan S. Tobin, a JNS alapító főszerkesztője egy elemzésben arról írt, hogy az amerikaiak úgy tesznek, mintha azzal, hogy Trump kimondta, hogy „örök béke”, ezzel megváltoztatta a terepen a realitást. Megjegyzi: az amerikaiak még mindig arról beszélnek, hogy egy különböző muszlim és arab országok kontingenseiből álló nemzetközi biztonsági erő majd az ENSZ támogatásával részt vesz a lefegyverzésben.