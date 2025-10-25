Senki nem tudja mi lesz Trump következő lépése az ukrán háborúval kapcsolatban

Az amerikai elnök orosz-ukrán politikája egy igazi hullámvasút. Trump egyik nap ugyanis arról beszélt, hogy Ukrajna képes visszafoglalni a területeit, másik nap gyors befejezésre szólított fel, aztán találkozót jelentett be Putyinnal, amit aztán elhalasztott. Míg sok európai elemző azt próbálja megállapítani, hogy az adott lépések tükrében Trump „melyik oldalon áll”, a legtöbb amerikai elemző szerint az elnök egyetlen célja a háború befejezése. Az elnök külpolitikai doktrinájává vált, hogy ő a „béke elnöke”, amit csak akkor tudna igazán megerősíteni, ha sikerülne lezárnia az ukrán háborút.

Trump az egyiptomi békecsúcson aláírja a gázai megállapodást. Az ukrán háborúnak is hasonló befejezést szeretne. SAUL LOEB / AFP

Mit akar Trump?

Sok európai vezetővel ellentétben az amerikai elnök nem a jó és a rossz harcának tekinti az ukrán háborút, hanem egy területért folyó küzdelemnek. Ez teljesen egyértelműen kiderült Volodimir Zelenszkij legutóbbi látogatása során is. Az amerikai média jelentései szerint a találkozón Trump arra figyelmeztette Zelenszkijt, hogy a területek kapcsán komprimisszumot kell kötnie.

Trump sokszor sok helyen elmondta: értelmetlennek tartja a harcokat, amelyben mindkét oldalon túl sokan haltak meg.