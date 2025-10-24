Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Donald Trump Kanada Egyesült Államok

Trump felborította az asztalt: azonnal leállította a tárgyalásokat

2025. október 24. 09:22

Egy AI-generálta reklámon húzta fel magát az Egyesült Államok elnöke.

2025. október 24. 09:22
null

Donald Trump amerikai elnök csütörtök késő este 

bejelentette, hogy befejez „minden kereskedelmi tárgyalást” Kanadával, miután egy, az amerikai vámokat ellenző televíziós reklám „tévesen állított tényeket”.

A Truth Social közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Trump azt írta: „A Ronald Reagan Alapítvány nemrég bejelentette, hogy Kanada csalárd módon hamisított videó jelent meg, amelyben Ronald Reagan negatívan beszél a vámokról.”

„Csak azért tették ezt, hogy beavatkozzanak az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának és más bíróságoknak a döntésébe” – tette hozzá Trump, kifejtve: „A vámok nagyon fontosak az Egyesült Államok nemzetbiztonsága és gazdasága szempontjából. Kirívó viselkedésük alapján ezennel minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával megszüntetünk.”

Az amerikai elnök nyilatkozata azután hangzott el, hogy 

Mark Carney kanadai miniszterelnök kijelentette: célja Kanada exportjának megduplázása az Egyesült Államokon kívüli országokba a Trump vámjai által jelentett fenyegetés miatt.

A hét elején Trump azt nyilatkozta, hogy látta a reklámot a televízióban, és kijelentette, hogy az a vámtarifák hatását demonstrálta.

Trump döntése tovább fokozhatja a két szomszédos ország között már hónapok óta éleződő kereskedelmi konfliktusokat.

A hónap elején Carney találkozott Trumppal, hogy megpróbálja enyhíteni a feszültségeket, miközben a két ország és Mexikó az USA-Mexikó-Kanada megállapodás felülvizsgálatára készül.

A kanadai export több mint háromnegyede az Egyesült Államokba irányul, 

és naponta 2,3 milliárd euró (2,7 milliárd dollár) értékű áru és szolgáltatás lépi át a határt.

Trump számos kanadai árura kivetett magas vámtarifái azonban különösen károsan hatottak a kanadai autóiparra, amelynek nagy része Ontarióban található. A Stellantis autógyártó csoport a múlt héten bejelentette, hogy egy gyártósort Ontarióból Illinoisba helyez át.


Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Himiko
•••
2025. október 24. 09:38 Szerkesztve
"Tippmann-M4-223" kommentelő figyelmébe a cikk. Így sértődik meg egy nagy ember és köt kereskedelmi egyezményeket. Csak milliók napjainak minősége függ tőle, de ő duzzog. Van olyan hír is, hogy Kanada nem állt bele a Kína elleni szankciókba (ritkaföldfém, különböző módokon próbálják most kikényszeríteni a tárgyalásokat Kínával (+összefogással)). Helyette Kanada Kínával tárgyal. - .tiktok.com/@topics_001/video/7564377775264632084 Japán (első) miniszter elnök asszonya, megválasztása után összehívta a nagy vállaltok vezetőit egy találkozóra. Bejelentette utána, hogy nem tudják követni az amerikai gazdasági politikát. (Kína, Orosz szankciók, amerikai állami kötvények felvásárlása (dollár megmentése)). Most bejelentette, hogy a kereskedelmi egyezséget nem tudja betartani. Nem lesz 550 Mdollár Japán befektetés amerikai földön.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!