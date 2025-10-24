Trump felborította az asztalt: azonnal leállította a tárgyalásokat

Donald Trump amerikai elnök csütörtök késő este

bejelentette, hogy befejez „minden kereskedelmi tárgyalást” Kanadával, miután egy, az amerikai vámokat ellenző televíziós reklám „tévesen állított tényeket”.

A Truth Social közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Trump azt írta: „A Ronald Reagan Alapítvány nemrég bejelentette, hogy Kanada csalárd módon hamisított videó jelent meg, amelyben Ronald Reagan negatívan beszél a vámokról.”

„Csak azért tették ezt, hogy beavatkozzanak az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának és más bíróságoknak a döntésébe” – tette hozzá Trump, kifejtve: „A vámok nagyon fontosak az Egyesült Államok nemzetbiztonsága és gazdasága szempontjából. Kirívó viselkedésük alapján ezennel minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával megszüntetünk.”

Az amerikai elnök nyilatkozata azután hangzott el, hogy