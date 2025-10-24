Trump felborította az asztalt: azonnal leállította a tárgyalásokat

Putyinnak vége? – Trump az orosz elnök gyenge pontját célozta meg
Egy AI-generálta reklámon húzta fel magát az Egyesült Államok elnöke.
Donald Trump amerikai elnök csütörtök késő este
bejelentette, hogy befejez „minden kereskedelmi tárgyalást” Kanadával, miután egy, az amerikai vámokat ellenző televíziós reklám „tévesen állított tényeket”.
A Truth Social közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Trump azt írta: „A Ronald Reagan Alapítvány nemrég bejelentette, hogy Kanada csalárd módon hamisított videó jelent meg, amelyben Ronald Reagan negatívan beszél a vámokról.”
„Csak azért tették ezt, hogy beavatkozzanak az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának és más bíróságoknak a döntésébe” – tette hozzá Trump, kifejtve: „A vámok nagyon fontosak az Egyesült Államok nemzetbiztonsága és gazdasága szempontjából. Kirívó viselkedésük alapján ezennel minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával megszüntetünk.”
Az amerikai elnök nyilatkozata azután hangzott el, hogy
Mark Carney kanadai miniszterelnök kijelentette: célja Kanada exportjának megduplázása az Egyesült Államokon kívüli országokba a Trump vámjai által jelentett fenyegetés miatt.
A hét elején Trump azt nyilatkozta, hogy látta a reklámot a televízióban, és kijelentette, hogy az a vámtarifák hatását demonstrálta.
Trump döntése tovább fokozhatja a két szomszédos ország között már hónapok óta éleződő kereskedelmi konfliktusokat.
A hónap elején Carney találkozott Trumppal, hogy megpróbálja enyhíteni a feszültségeket, miközben a két ország és Mexikó az USA-Mexikó-Kanada megállapodás felülvizsgálatára készül.
A kanadai export több mint háromnegyede az Egyesült Államokba irányul,
és naponta 2,3 milliárd euró (2,7 milliárd dollár) értékű áru és szolgáltatás lépi át a határt.
Trump számos kanadai árura kivetett magas vámtarifái azonban különösen károsan hatottak a kanadai autóiparra, amelynek nagy része Ontarióban található. A Stellantis autógyártó csoport a múlt héten bejelentette, hogy egy gyártósort Ontarióból Illinoisba helyez át.
