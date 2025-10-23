Ft
Putyin reagált az amerikai szankciókra: Oroszországra nem lehet nyomást gyakorolni

2025. október 23. 21:42

Az orosz elnök egyúttal Ukrajnát is figyelmeztette, hogy a Tomahawk manőverező robotrepülőgépek bevetése súlyos válaszreakciókat fog maga után vonni.

2025. október 23. 21:42
null

Oroszország „nagyon komoly” válaszcsapással fog reagálni, ha Tomahawk manőverező robotrepülőgépekkel vagy más nagy hatótávolságú fegyverrel támadják Oroszország területét – közölte Vlagyimir Putyin csütörtökön újságírói kérdésekre válaszolva Moszkvában. Az orosz elnök reagált az amerikai szankciókra, és a budapesti békecsúcs elhalasztásának hírére is.

„Ha ilyen fegyverekkel támadják meg Oroszország területét, a válasz nagyon komoly, mondhatni megdöbbentő lesz. Gondolják ezt át!” – figyelmeztetett a Tomahawk rakéták bevetésével kapcsolatban, és eszkalációs kísérletnek nevezte az ukránok kezdeményezését.

Arra a kérdésre, hogy Donald Trump miért mondhatta le a közeljövőre tervezett csúcstalálkozót, úgy reagált, az amerikai elnök szerinte csak halasztani szeretné a megbeszélést, hiszen ő maga javasolta, hogy Budapesten találkozzanak. Hangsúlyozta, hogy Oroszország mindig támogatta a párbeszéd folytatását. Mint mondta, Oroszország és az Egyesült Államok számos területen működhet együtt, ha az országok a nyomásgyakorlástól a komoly, hosszú távú párbeszéd felé fordulnak.

A frissen bejelentett, új amerikai szankciókat barátságtalan lépésnek nevezte, amely nem erősíti a két ország közötti kapcsolatot. Ugyanakkor elmondta, a korlátozások nem lesznek jelentős hatással az ország gazdasági helyzetére, az orosz energetika biztos lábakon áll. Hozzátette, Amerika nyomást próbál gyakorolni Moszkvára, de ez nem lesz eredményes, mert nem fog nyomás alatt döntést hozni.

Emlékeztetett rá, hogy Trump első elnöki ciklusa alatt vezette be a legtöbb szankciót Oroszország ellen. Elmondta azt is, hogy beszélt az amerikai elnökkel arról, hogy az orosz olajszállítások helyzete hogyan befolyásolja az árak emelkedését a világban, egyebek között az Egyesült Államokban is. Kitért rá, hogy az orosz olaj helyettesítése a világpiacon időbe telik, és az Oroszországból származó olaj mennyiségének hirtelen csökkenése az árak emelkedéséhez vezet.

(MTI)

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Takagi
2025. október 23. 22:25
Nyugodt, határozott reagálás. Mr.President ne csinaljon magából Biden kopit.
llnnhegyi
2025. október 23. 22:10
Remélem Trump mondatai után van egy fék. Kulonben Biden másolata.
nempolitizalok-0
2025. október 23. 21:59
Nem is értem Trumpot. Az eurolibsi csürhe megveti, kalapácsnak használná az oroszok ellen. Kényszeredetten ha kell, meg is fizetik. de rühellik. Putyin pedig óvatosan, de leszarja, smegy előre Donbaszban, szerintem egy fél év bőven elég lesz neki. Az ukránok kipukkadtak.
levig79
2025. október 23. 21:58
Kezd a tököm tele lenni Trumplival is. Az nem egy tárgyalópartner, aki naponta váltogatja az álláspontját. Megint az USA szopat meg minket... Látszott Viktoron, hogy a kézfogásnál nem volt boldog, szeirntem baszhatjuk az orosz olajat, ez a hülye Trump minket is belenyom a hülye szankcióiba, konkrétan gazdasági csődöt előidézve 6 hónappal a választások előtt. Így kell tökön lőni hátulról az egyik leghűségesebb szövetségesed. Elmehet a picsába, ha ezt meglépi.
