Putyin reagált az amerikai szankciókra: Oroszországra nem lehet nyomást gyakorolni

Oroszország „nagyon komoly” válaszcsapással fog reagálni, ha Tomahawk manőverező robotrepülőgépekkel vagy más nagy hatótávolságú fegyverrel támadják Oroszország területét – közölte Vlagyimir Putyin csütörtökön újságírói kérdésekre válaszolva Moszkvában. Az orosz elnök reagált az amerikai szankciókra, és a budapesti békecsúcs elhalasztásának hírére is.

„Ha ilyen fegyverekkel támadják meg Oroszország területét, a válasz nagyon komoly, mondhatni megdöbbentő lesz. Gondolják ezt át!” – figyelmeztetett a Tomahawk rakéták bevetésével kapcsolatban, és eszkalációs kísérletnek nevezte az ukránok kezdeményezését.

Arra a kérdésre, hogy Donald Trump miért mondhatta le a közeljövőre tervezett csúcstalálkozót, úgy reagált, az amerikai elnök szerinte csak halasztani szeretné a megbeszélést, hiszen ő maga javasolta, hogy Budapesten találkozzanak. Hangsúlyozta, hogy Oroszország mindig támogatta a párbeszéd folytatását. Mint mondta, Oroszország és az Egyesült Államok számos területen működhet együtt, ha az országok a nyomásgyakorlástól a komoly, hosszú távú párbeszéd felé fordulnak.

A frissen bejelentett, új amerikai szankciókat barátságtalan lépésnek nevezte, amely nem erősíti a két ország közötti kapcsolatot. Ugyanakkor elmondta, a korlátozások nem lesznek jelentős hatással az ország gazdasági helyzetére, az orosz energetika biztos lábakon áll. Hozzátette, Amerika nyomást próbál gyakorolni Moszkvára, de ez nem lesz eredményes, mert nem fog nyomás alatt döntést hozni.

Emlékeztetett rá, hogy Trump első elnöki ciklusa alatt vezette be a legtöbb szankciót Oroszország ellen. Elmondta azt is, hogy beszélt az amerikai elnökkel arról, hogy az orosz olajszállítások helyzete hogyan befolyásolja az árak emelkedését a világban, egyebek között az Egyesült Államokban is. Kitért rá, hogy az orosz olaj helyettesítése a világpiacon időbe telik, és az Oroszországból származó olaj mennyiségének hirtelen csökkenése az árak emelkedéséhez vezet.