Szalay-Bobrovinczky Kristóf Magyarország Donald Trump Budapest Izrael

Izraelnek egyetlen megbízható partnere van Európában: Magyarország – Pro-Israel Summit Budapesten

2025. október 28. 14:36

Budapesten került sor a harmadik Pro-Israel Summitra, ahol a felszólalók Izrael és Magyarország szövetségéről, a közel-keleti békéről, és az iszlamista kihívásról beszéltek. Beszámoló.

null

Budapesten immár harmadik alkalommal került sor a Pro-Israel Summitra, aminek a Néprajzi Múzeum épülete adott otthont. A nyitóbeszédet Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója tartotta.  

„A nyugati civilizációban két olyan, a mérete feletti politikai súllyal rendelkező ország van, melynek mozgását a globalista hatalmi elit erős ellenszenvvel kíséri, és ez Magyarország és Izrael” 

– jelentette ki. Hozzátette: a Trumppal való jó kapcsolat is hozzájárul az ellenszenvhez. 

„Mindkét nép az izraeli és a magyar nép is azért küzd, hogy megvédhesse a civilizáció alapköveit” – mondta Szánthó Miklós. 

Hozzátette: a Nyugaton elfelejtették, amit nem szabadott volna elfelejteni, önérdekből fordultak a zsidó lakosok ellen

Arról is beszélt, hogy a békéhez nem csak erő kell, hanem egy Donald Trump a fehér házban

„Izraelnek egy megbízható partnere van: Magyarország” – jelentette ki az Alapjogokért Központ vezetőeje. 

Az izraeli-magyar népnek az ellensége ugyanaz: globalizmus és globalisták, akik felvizeznék a határokat és meggyengítenék a nemzetállamokat. 

„Október 7-én is Izrael mellett álltunk és most is”

Szalay-Bobrovinczky Kristóf honvédelmi miniszter szólalt fel a konferencián a magyar kormány képviseletében. A miniszter kijelentette: a béke a bátorság legnemesebb formája. Szalay-Bobrovinczky Kristóf kijelentette, hogy Magyarország és Izrael között barátság és startégiai partnerség is van. „Tudjuk, hogy a szabadság soha nem magától értetődő, és a biztonságáért mindig meg kell küzden” – és hozzátette Magyarország az elsők között ítélte el a az október 7-ei terroreseményeket. 

„Akkor is Izrael mellett álltunk, és most ott állunk”

 – jelentette ki. 

A miniszter örömét fejezte ki, hogy hazatérthettek az utolsó életben levő túszok, köztük Omri Miran magyar-izraeli állampolgár, aki személyesen is levélben köszönte meg a magyar kormány közbenjárását. 

A miniszter dicsérően beszélt Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseiről. 

„Bízunk benne, biztos vagyok benne, hogy Budapest is a béke találkozóhelye lesz”

 – jelentette ki, utalva a Budapestre tervezett, majd elhalasztott békecsúcsra. 

A miniszter elmondta: Magyarország nem szavakban, hanem tettekben fejezi ki a barátságát. Példaként említette, hogy Magyarorsuág otthont adott az izraeli nemzeti válogatott meccseinek, amit a háború miatt nem tudtak hazai pályán lejátszani. 

„Megvédjük a zsinagógákat, megvédjük a zsidó közösségeket és megvédjük az emlékeinket. Támogatjuk a zsidó életet, mint a magyar nemzeti identitás természetes részét” – sorolta. 

Az Európai Unión belül is Izraelt támogatja a magyar kormány: elutasítják a gazdasági bojkottot rövidítve a BDS mozgalmat, és minden egyoldalú elítélő döntést. Kijelentette: 

Magyarország nem fog hallgatni, ha Izraelt támadják. 

Yoav Kisch Izrael állam oktatási miniszter is beszédet mondott és megköszönte a Izrael támogatóinak a segítségét, beszélt Izrael és Magyarország szövetségéről is. Kijelentette: rengeteg hamis vádat fogalmaztak meg Izraellel szemben, amelyeket közül a legaljasabb a genócidium vádja. A hazugságokkal szemben az izraeli hadsereg egy morális haderő. 

Nyitókép: Unsplash/Benjamin Istanbuli

