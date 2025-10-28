Izraelnek egyetlen megbízható partnere van Európában: Magyarország – Pro-Israel Summit Budapesten

Budapesten immár harmadik alkalommal került sor a Pro-Israel Summitra, aminek a Néprajzi Múzeum épülete adott otthont. A nyitóbeszédet Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója tartotta.

„A nyugati civilizációban két olyan, a mérete feletti politikai súllyal rendelkező ország van, melynek mozgását a globalista hatalmi elit erős ellenszenvvel kíséri, és ez Magyarország és Izrael”

– jelentette ki. Hozzátette: a Trumppal való jó kapcsolat is hozzájárul az ellenszenvhez.

„Mindkét nép az izraeli és a magyar nép is azért küzd, hogy megvédhesse a civilizáció alapköveit” – mondta Szánthó Miklós.

Hozzátette: a Nyugaton elfelejtették, amit nem szabadott volna elfelejteni, önérdekből fordultak a zsidó lakosok ellen