Izraelnek egyetlen megbízható partnere van Európában: Magyarország – Pro-Israel Summit Budapesten

Nem lesz béke Gázában, amíg iszlamisták uralják az övezetet
Senki nem akarja lefegyverezni a Hamászt, a terroristák viszont nem fogják önként feladni a fegyvereiket.
Budapesten került sor a harmadik Pro-Israel Summitra, ahol a felszólalók Izrael és Magyarország szövetségéről, a közel-keleti békéről, és az iszlamista kihívásról beszéltek. Beszámoló.
Budapesten immár harmadik alkalommal került sor a Pro-Israel Summitra, aminek a Néprajzi Múzeum épülete adott otthont. A nyitóbeszédet Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója tartotta.
„A nyugati civilizációban két olyan, a mérete feletti politikai súllyal rendelkező ország van, melynek mozgását a globalista hatalmi elit erős ellenszenvvel kíséri, és ez Magyarország és Izrael”
– jelentette ki. Hozzátette: a Trumppal való jó kapcsolat is hozzájárul az ellenszenvhez.
„Mindkét nép az izraeli és a magyar nép is azért küzd, hogy megvédhesse a civilizáció alapköveit” – mondta Szánthó Miklós.
Hozzátette: a Nyugaton elfelejtették, amit nem szabadott volna elfelejteni, önérdekből fordultak a zsidó lakosok ellen
Arról is beszélt, hogy a békéhez nem csak erő kell, hanem egy Donald Trump a fehér házban
„Izraelnek egy megbízható partnere van: Magyarország” – jelentette ki az Alapjogokért Központ vezetőeje.
Az izraeli-magyar népnek az ellensége ugyanaz: globalizmus és globalisták, akik felvizeznék a határokat és meggyengítenék a nemzetállamokat.
Szalay-Bobrovinczky Kristóf honvédelmi miniszter szólalt fel a konferencián a magyar kormány képviseletében. A miniszter kijelentette: a béke a bátorság legnemesebb formája. Szalay-Bobrovinczky Kristóf kijelentette, hogy Magyarország és Izrael között barátság és startégiai partnerség is van. „Tudjuk, hogy a szabadság soha nem magától értetődő, és a biztonságáért mindig meg kell küzden” – és hozzátette Magyarország az elsők között ítélte el a az október 7-ei terroreseményeket.
„Akkor is Izrael mellett álltunk, és most ott állunk”
– jelentette ki.
A miniszter örömét fejezte ki, hogy hazatérthettek az utolsó életben levő túszok, köztük Omri Miran magyar-izraeli állampolgár, aki személyesen is levélben köszönte meg a magyar kormány közbenjárását.
A miniszter dicsérően beszélt Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseiről.
„Bízunk benne, biztos vagyok benne, hogy Budapest is a béke találkozóhelye lesz”
– jelentette ki, utalva a Budapestre tervezett, majd elhalasztott békecsúcsra.
A miniszter elmondta: Magyarország nem szavakban, hanem tettekben fejezi ki a barátságát. Példaként említette, hogy Magyarorsuág otthont adott az izraeli nemzeti válogatott meccseinek, amit a háború miatt nem tudtak hazai pályán lejátszani.
„Megvédjük a zsinagógákat, megvédjük a zsidó közösségeket és megvédjük az emlékeinket. Támogatjuk a zsidó életet, mint a magyar nemzeti identitás természetes részét” – sorolta.
Az Európai Unión belül is Izraelt támogatja a magyar kormány: elutasítják a gazdasági bojkottot rövidítve a BDS mozgalmat, és minden egyoldalú elítélő döntést. Kijelentette:
Magyarország nem fog hallgatni, ha Izraelt támadják.
Yoav Kisch Izrael állam oktatási miniszter is beszédet mondott és megköszönte a Izrael támogatóinak a segítségét, beszélt Izrael és Magyarország szövetségéről is. Kijelentette: rengeteg hamis vádat fogalmaztak meg Izraellel szemben, amelyeket közül a legaljasabb a genócidium vádja. A hazugságokkal szemben az izraeli hadsereg egy morális haderő.
Nyitókép: Unsplash/Benjamin Istanbuli
