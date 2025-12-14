„Ez a globális intifáda” – Drámai szálak vezethetnek Iránhoz a 12 halálos áldozatot követelő sydney-i mészárlásban

A hatóságok azt egyelőre nem tudták megerősíteni, hogy van-e összefüggés a támadás és az ünnepség között.

A legfrissebb hírek szerint tizenkét halálos áldozata van a támadásnak. Az egyik támadót lelőtték, a másik őrizetben van.

A magyar kormány nevében Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter fejezte ki együttérzését az áldozatokkal, illetve hozzátartozóikkal.

A miniszter szerint a támadás üzenete egyértelmű. „Mindenki láthatja, aki akarja: ez a »globális intifáda«, amire a radikális iszlamisták és a radikális baloldal évek óta buzdít. Ez az antiszemita gyűlöletbeszéd gyümölcse, ami most már Európában is szinte akadálytalanul terjed – írta bejegyzésben a miniszter.