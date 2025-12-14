Ft
hanuka ünnepség Sydney Ausztrália terrortámadás

„Ez a globális intifáda” – Drámai szálak vezethetnek Iránhoz a 12 halálos áldozatot követelő sydney-i mészárlásban

2025. december 14. 16:26

Véres Hanuka a tengerparton: a Bondi Beach-en elszabadult a pokol, két fegyveres nyitott tüzet a zsidó ünnepség résztvevőire. A Moszad azonnal vizsgálatot indított, a gyanú szerint Teherán keze lehet a dologban. A támadásra a magyar kormány is reagált.

2025. december 14. 16:26
null

Az izraeli hatóságok azt vizsgálták, hogy állami szereplők, elsősorban Irán, részt vettek-e a vasárnap Bondi Beachen, Sydney zsidó közösségét ért halálos támadás megszervezésében – írta a Jerusalem Post. 

A hatóságok a Hezbollahhoz, a Hamászhoz és az Al-Kaidához kapcsolódó pakisztáni Lashkar-e-Taiba szervezethez fűződő kapcsolatokat is vizsgálják.

Az izraeli titkosszolgálat arra figyelmeztetett, hogy Teherán külföldi zsidó közösségeket vesz célba, fegyvereket csempész és közösségi médiacsoportokat használ az erőszak szítására.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, vasárnap délután véres terrortámadás történt Sydney világhírű strandján, a Bondi Beach-en: 

két fegyveres nyitott tüzet a helyszínen, ott, ahol éppen egy Hanuka-ünnepség zajlott több ezer résztvevővel. 

A hatóságok azt egyelőre nem tudták megerősíteni, hogy van-e összefüggés a támadás és az ünnepség között. 

A legfrissebb hírek szerint tizenkét halálos áldozata van a támadásnak. Az egyik támadót lelőtték, a másik őrizetben van. 

A magyar kormány nevében Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter fejezte ki együttérzését az áldozatokkal, illetve hozzátartozóikkal.

A miniszter szerint a támadás üzenete egyértelmű. „Mindenki láthatja, aki akarja: ez a »globális intifáda«, amire a radikális iszlamisták és a radikális baloldal évek óta buzdít. Ez az antiszemita gyűlöletbeszéd gyümölcse, ami most már Európában is szinte akadálytalanul terjed – írta bejegyzésben a miniszter. 

Nyitókép: a terrortámadás helyszíne (Fotó: Saeed KHAN / AFP)

mlotta
2025. december 14. 16:57
Sohasem tudjuk meg hogy nem e False Flag művelet volt e?
neszteklipschik
2025. december 14. 16:55 Szerkesztve
Aki ezt a bűncselekményt mentegeti vagy relativizálja, az morálisan retardált. Akinek inge, nyugodtan vegye csak magára.
tapir32
2025. december 14. 16:51
Soha, semelyik párt és kormány nem tett annyit a gyerekekért, a gyermekvédelemért, a családokért és az ifjúságért mint a Fidesz-KDNP és az Orbán kormányok! Pl. SzJA mentesség, CSOK, CSED, Otthon Start stb.
asszaur
2025. december 14. 16:47
Ennek megszervezőit a Mossad irányában logikus keresni! Mivel Izrael megitélése a gázai és a ciszjordániai népirtások miatt a béka alatt van, ezen egy kis zsidó áldozati pózzal lehet javítani. Szerintem valószínüleg ilyesmi történt, persze sosem fogjuk, ezt sem, megtudni. Mindkét oldalt ők mozgatják....
