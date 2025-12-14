„Ez a globális intifáda” – Drámai szálak vezethetnek Iránhoz a 12 halálos áldozatot követelő sydney-i mészárlásban

Sokkoló: brutális terrortámadás történt Ausztrália legnépszerűbb tengerpartján – legalább 10 ember meghalt (VIDEÓ)
Két feketébe öltözött férfi nyitott tüzet.
Véres Hanuka a tengerparton: a Bondi Beach-en elszabadult a pokol, két fegyveres nyitott tüzet a zsidó ünnepség résztvevőire. A Moszad azonnal vizsgálatot indított, a gyanú szerint Teherán keze lehet a dologban. A támadásra a magyar kormány is reagált.
Az izraeli hatóságok azt vizsgálták, hogy állami szereplők, elsősorban Irán, részt vettek-e a vasárnap Bondi Beachen, Sydney zsidó közösségét ért halálos támadás megszervezésében – írta a Jerusalem Post.
A hatóságok a Hezbollahhoz, a Hamászhoz és az Al-Kaidához kapcsolódó pakisztáni Lashkar-e-Taiba szervezethez fűződő kapcsolatokat is vizsgálják.
Az izraeli titkosszolgálat arra figyelmeztetett, hogy Teherán külföldi zsidó közösségeket vesz célba, fegyvereket csempész és közösségi médiacsoportokat használ az erőszak szítására.
Ahogy mi is beszámoltunk róla, vasárnap délután véres terrortámadás történt Sydney világhírű strandján, a Bondi Beach-en:
két fegyveres nyitott tüzet a helyszínen, ott, ahol éppen egy Hanuka-ünnepség zajlott több ezer résztvevővel.
A hatóságok azt egyelőre nem tudták megerősíteni, hogy van-e összefüggés a támadás és az ünnepség között.
A legfrissebb hírek szerint tizenkét halálos áldozata van a támadásnak. Az egyik támadót lelőtték, a másik őrizetben van.
A magyar kormány nevében Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter fejezte ki együttérzését az áldozatokkal, illetve hozzátartozóikkal.
A miniszter szerint a támadás üzenete egyértelmű. „Mindenki láthatja, aki akarja: ez a »globális intifáda«, amire a radikális iszlamisták és a radikális baloldal évek óta buzdít. Ez az antiszemita gyűlöletbeszéd gyümölcse, ami most már Európában is szinte akadálytalanul terjed – írta bejegyzésben a miniszter.
Nyitókép: a terrortámadás helyszíne (Fotó: Saeed KHAN / AFP)