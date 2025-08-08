Félmeztelenül, egy kalapáccsal felfegyverkezve akarta rendezni a nézeteltérést egy autós Budapesten (VIDEÓ)

Ft
2025. augusztus 08. 15:42

A rendőrök végül Csepelen kapták el a férfit, akinek érvényes jogosítványa sem volt.

2025. augusztus 08. 15:42
null

Csepelen azonosították azt a férfit, aki néhány napja kalapáccsal fenyegetett egy másik autóst közlekedési vita során – számolt be a police.hu. 

A Budapesti Autósok Közössége által megosztott videón látható, ahogy a két sofőr kiszáll autójából, és egyikük kalapáccsal hadonászik a másik felé.

A BRFK eljárást indított, bekérte a videófelvételt, és rövid időn belül azonosította mindkét járművezetőt. Az eset augusztus 2-án történt, amikor egy közlekedési nézeteltérés után a 28 éves férfi kalapáccsal fenyegette a másikat, de sérülés nem történt.

A rendőrség a férfit felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsította meg. Kiderült, hogy vezetői engedélyét korábban bevonták, az általa vezetett autó forgalomból kivont, műszaki vizsgája és biztosítása sem volt érvényes. Emiatt szabálysértési feljelentést is tettek ellene.

Nyitókép forrása: Képernyőfelvétel/Budapesti Autósok Közössége

***

 

