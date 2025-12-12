Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rendőrség szeged garázdaság karácsonyi vásár

Ütötték, rúgták a karácsonyi díszítést: garázdaság miatt indult nyomozás a szegedi bűnbanda ellen

2025. december 12. 10:39

A rendőrség arra kéri mindazokat, akik bármilyen releváns információval rendelkeznek az esettel kapcsolatban, hogy jelentkezzenek személyesen a Szegedi Rendőrkapitányságon.

2025. december 12. 10:39
null

A rendőrség a lakosság támogatását kéri annak a fiatalokból álló társaságnak az azonosításához, akik megrongálták egy szegedi ünnepi színpad díszleteit – írta meg a delmagyar.hu.

A Szegedi Rendőrkapitányság a 06010/5720/2025. ügyszámon nyomoz garázdaság vétsége miatt.

A történtek 2025. december 7-én, hajnalban, körülbelül 1:13-kor zajlottak a szegedi Klauzál téren. A nagyjából 15–18 éves fiatalokból álló csoport tagjai a karácsonyi színpad dekorációit rongálták meg: a díszítőelemeket ütötték, rugdosták és szétdobálták.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A rendőrség arra kéri mindazokat, akik szemtanúi voltak az esetnek, felvételeket készítettek, vagy bármilyen releváns információval rendelkeznek, hogy jelentkezzenek személyesen a Szegedi Rendőrkapitányságon (Szeged, Moszkvai krt. 12–18.), hívják a 06-62/562-400-as számot, vagy tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívón.

Nyitókép: Police.hu

***

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
2025. december 12. 12:11
tiszafosnyik csöcselék
Válasz erre
1
0
paloma
2025. december 12. 12:07
Finoman kell bánni velük, mert ebből is baj lesz! Tejszinhabos forró kakaó, frissen sült kalács és sok kedves simogatás! A liberális mocskok már fogalmazzák, hogy Orbánnak és a teljes kormánynak le kell mondani, mert ez tarthatatlan! Báncsák a fiatalokat, felháborító!
Válasz erre
1
0
nemhiszemel-2
2025. december 12. 11:53
Hős antifák... A szüleik büszkék lehetnek rájuk.
Válasz erre
1
0
zabszem
2025. december 12. 11:45
Ezek is javítóintézetbe való "gyermekek"....
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!