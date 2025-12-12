Ütötték, rúgták a karácsonyi díszítést: garázdaság miatt indult nyomozás a szegedi bűnbanda ellen

A rendőrség a lakosság támogatását kéri annak a fiatalokból álló társaságnak az azonosításához, akik megrongálták egy szegedi ünnepi színpad díszleteit – írta meg a delmagyar.hu.

A Szegedi Rendőrkapitányság a 06010/5720/2025. ügyszámon nyomoz garázdaság vétsége miatt.

A történtek 2025. december 7-én, hajnalban, körülbelül 1:13-kor zajlottak a szegedi Klauzál téren. A nagyjából 15–18 éves fiatalokból álló csoport tagjai a karácsonyi színpad dekorációit rongálták meg: a díszítőelemeket ütötték, rugdosták és szétdobálták.