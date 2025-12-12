Ütötték, rúgták a karácsonyi díszítést: garázdaság miatt indult nyomozás a szegedi bűnbanda ellen

Itt a nagy bejelentés: így fejlődik tovább Kelet-Magyarország (VIDEÓ)
A rendőrség arra kéri mindazokat, akik bármilyen releváns információval rendelkeznek az esettel kapcsolatban, hogy jelentkezzenek személyesen a Szegedi Rendőrkapitányságon.
A rendőrség a lakosság támogatását kéri annak a fiatalokból álló társaságnak az azonosításához, akik megrongálták egy szegedi ünnepi színpad díszleteit – írta meg a delmagyar.hu.
A Szegedi Rendőrkapitányság a 06010/5720/2025. ügyszámon nyomoz garázdaság vétsége miatt.
A történtek 2025. december 7-én, hajnalban, körülbelül 1:13-kor zajlottak a szegedi Klauzál téren. A nagyjából 15–18 éves fiatalokból álló csoport tagjai a karácsonyi színpad dekorációit rongálták meg: a díszítőelemeket ütötték, rugdosták és szétdobálták.
A rendőrség arra kéri mindazokat, akik szemtanúi voltak az esetnek, felvételeket készítettek, vagy bármilyen releváns információval rendelkeznek, hogy jelentkezzenek személyesen a Szegedi Rendőrkapitányságon (Szeged, Moszkvai krt. 12–18.), hívják a 06-62/562-400-as számot, vagy tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívón.
