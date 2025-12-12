Ft
Lázárinfó Békéscsaba fejlesztés nyomvonal Kelet-Magyarország Lázár János autópálya

Itt a nagy bejelentés: így fejlődik tovább Kelet-Magyarország (VIDEÓ)

2025. december 12. 09:53

Lázár János Békéscsabát is „kiszabadítaná” a bezártságból.

2025. december 12. 09:53
null

Lázár János december 11-én, csütörtökön Hajdúszoboszlón tartott újabb fórumot a helyi művelődési házban. Az éptési és közlekedési miniszter a Lázárinfón egybegyűlteknek elmondta, hogy 2025. május 17-én írta alá azt a dokumentumot, mely arról szól, hogy megvásárolnak 470 darab telket, ami Hajdúszoboszló és Debrecen között kell ahhoz, hogy 20 km hosszú, 4 sávos autóutat építsenek. 

„5,8 milliárd forint van a felvásárlásra, megkezdődött a jelzés a tulajdonosok felé. 

2026 és 2029 között 60 milliárd forintból összekapcsolódik Debrecen és Hajdúszoboszló 4 sávos úttal”

– idézte a tárcavezetőt a haon.hu.

Békéscsabát is kiszabadítaná a bezártságból

A Világgazdaság összeállításában felidézte Lázár békéscsabai fórumát is, ahol elhangzott, hogy arról is meg kell egyezni, hogy fogják megfejleszteni az M47-est.

Mint ismert, a sztráda tervezése gőzerővel zajlik: a Berettyóújfalu–Körösladány közötti szakasz kétszer két sávra bővítésének előkészítése kapcsán Szeghalmon egyeztettek a gazdákkal a nyomvonalról.

Lázár azt is felidézte, hogy 2022-ben az volt a személyes célkitűzése, azért ment a kormányba, hogy áttörést érjen el a 47-es négysávosításában,

Békéscsaba és Debrecen autópályával való összekötésében.

Mint elhangzott, az M44-est akkor már elrendelték, de az M47-est még nem. A miniszter szerint Békéscsabát ki kell szabadítani a bezártságból, részben Arad és Nagyszalonta irányában, részben Debrecen, részben Kecskemét és részben Szeged irányában is – sorolta.

A fórumon a Lázár János arról is beszélt, hogy tízmilliárd forintba kerül csak a tervezés, amire a pénzt már megszerezték, de a forrás a nagyszalontai M44-es összekötőre is rendelkezésreáll. Továbbá elkezdték megcsinálni a kiviteli terveket, az érintett településeknek ezeket prezentálják is.

Kiderült, hogy ezt a szakaszt, ami a 47-es négysávosítása a nagy turbókörforgalommal Mezőberényig és Berettóújfalutól Körösladányig, el tudják kezdeni 2026-27-ben, és 2028-29-ben lehet megkezdeni a Mezőberény–Körösladány részt, amelyet már nehezebb lesz négysávosítani.

Tehát

négy-öt év alatt el tudják érni, hogy Debrecen és Békéscsaba is négysávos úttal legyen összekötve.

A miniszter a fentiekhez hozzátette, hogy ugyanebben az időszakban Szijjártó Péter külügyminiszter azt is megígérte a románoknak, hogy kiviszik a határra az M44-est, ami egy rövidebb, mintegy 20 kilométeres szakasz lesz – írta a lap.

A hajdúszoboszlói Lázárinfót alább nézheti vissza:

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

jump-ing
2025. december 12. 10:53
Elég vóna a pótlóbuszok és késések felszámolása. Ez a hmv paraszt meg tartsa be a halálos balesetek esetére tett lemondási ígéretét. (levegőbe dumálni bárki tud, ahhoz nem kell egy slemil cigány-miniszter)
Válasz erre
0
2
neszteklipschik
•••
2025. december 12. 10:34 Szerkesztve
Bármiféle olyan beruházás, amiben az államnak bármi szerepe van, az a lippsik számára azt jelenti, hogy: "lopás". Bizonyíték? Arra nincs szükség, mert ez "köztudott". Csak hogy érzékeltessem, hogy a lippsi agy hogyan működik... 😆
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!