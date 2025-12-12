Itt a nagy bejelentés: így fejlődik tovább Kelet-Magyarország (VIDEÓ)

Lázár János december 11-én, csütörtökön Hajdúszoboszlón tartott újabb fórumot a helyi művelődési házban. Az éptési és közlekedési miniszter a Lázárinfón egybegyűlteknek elmondta, hogy 2025. május 17-én írta alá azt a dokumentumot, mely arról szól, hogy megvásárolnak 470 darab telket, ami Hajdúszoboszló és Debrecen között kell ahhoz, hogy 20 km hosszú, 4 sávos autóutat építsenek.

„5,8 milliárd forint van a felvásárlásra, megkezdődött a jelzés a tulajdonosok felé.