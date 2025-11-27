Ft
MH 1 Tűzszerész és Folyamőr Ezred Csepel honvédség Budapest légibomba

Pusztító fegyver bukkant fel Budapesten – riasztották a Honvédséget (FOTÓK)

2025. november 27. 11:07

A második világháborús bombára Csepelen, mederkotrás közben találtak rá.

2025. november 27. 11:07
Második világháborús amerikai légibomba került elő Csepelen, a Szabadkikötőben – közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán csütörtökön.

Azt írták: a csepeli Petrol-öbölben végzett mederkotrás során került elő a GP-250 típusú, amerikai gyártmányú, a második világháborúból visszamaradt légibomba, amely fej- és fenékgyújtóval is rendelkezett.

Az uszályon, iszapban fekvő légibomba gyújtószerkezeteit a tűzszerész katonák sikeresen eltávolították és azokat egy erre kijelölt helyszínen megsemmisítették.

A hatástalanított bombatest biztonságos elszállításához az ezred Hadihajós Alosztálya biztosított egy naszádot. A tűzszerészek az MH Hadikikötőből a bombát továbbszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

***

lendvaiildiko
2025. november 27. 11:43
Én más címet adtam volna e cikknek. Helytelennek tartom a bukkant fel kifejezést, inkább a került elő megállapítást írtam volna ide. Lehet, hogy nem tudok újbeszélül, vagy csak az ó-magyar nyelvet értem.
angolpuska
2025. november 27. 11:37
"Pusztító fegyver bukkant fel Budapesten" Igen, Karácsony Gergelynek hívják.
