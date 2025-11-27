Kiderítették, hogy ki volt washingtoni lövöldöző: Trump egyértelmű utasítást adott

Elszabadult a pokol Washingtonban: meglőttek két nemzeti gárdistát a Fehér Ház közelében
A helyszínen azonnal megjelentek a rendőrök.
Az amerikai elnök terrortámadásnak nevezte a lövöldözést, amely során az afgán támadó lelőtte a Nemzeti Gárda két tagját.
A Mandiner beszámolt róla, hogy szerda este meglőttek két nemzeti gárdistát Washingtonban, a Fehér Ház közelében, mindketten életüket vesztették.
Szerda este televíziós beszédében Trump elmondta, hogy a gyanúsított a Biden-kormány idején érkezett az Egyesült Államokba, és utasította kormányt, hogy vizsgálja meg az összes afgán állampolgárt, aki Joe Biden elnöksége alatt lépett be az országba. A Belbiztonsági Minisztérium szerint a gyanúsított 2021-ben jött az Egyesült Államokba.
Minden szükséges intézkedést meg kell tennünk annak érdekében, hogy minden olyan külföldit kiutasítsunk az országból, aki nem tartozik ide, vagy nem járul hozzá az országunk javához. Ha nem tudják szeretni az országunkat, akkor nem akarjuk őket”
– mondta Trump.
A bűnüldöző szervek szerint az afgán állampolgárságú Rahmanullah Lakanwal lesben állt a Fehér Ház közelében szerdán délután, és figyelte a Nemzeti Gárda tagjainak mozgását – számolt be a Wall Street Journal.
Trump a lövöldözést „gonosz cselekedetnek, gyűlöletcselekménynek és terrorcselekménynek” nevezte. Hozzátette: „Teljesen biztonságossá tesszük Amerikát, és gyors és biztos igazságszolgáltatás elé állítjuk ennek a barbár támadásnak az elkövetőjét.”
Szerda este az Amerikai Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálat bejelentette, hogy „a biztonsági és átvilágítási protokollok további felülvizsgálatáig” felfüggeszti az afgán állampolgárok bevándorlási kérelmeinek feldolgozását.
A rendőrség úgy véli, hogy a támadásért egyetlen személy a felelős – közölte Jeffery Carroll, a fővárosi rendőrség helyettes vezetője a riporterekkel. A Nemzeti Gárda tagjai járőröztek, amikor a lövöldöző egy sarkon bukkant fel és tüzet nyitott – mondta.
A rendőrség lelőtte a gyanúsítottat, aki rendőri őrizetben van a kórházban.
Nyitókép: Drew ANGERER / AFP