Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fehér Ház Nemzeti Gárda Washington Joe Biden

Kiderítették, hogy ki volt washingtoni lövöldöző: Trump egyértelmű utasítást adott

2025. november 27. 10:15

Az amerikai elnök terrortámadásnak nevezte a lövöldözést, amely során az afgán támadó lelőtte a Nemzeti Gárda két tagját.

2025. november 27. 10:15
null

A Mandiner beszámolt róla, hogy szerda este meglőttek két nemzeti gárdistát Washingtonban, a Fehér Ház közelében, mindketten életüket vesztették.

Szerda este televíziós beszédében Trump elmondta, hogy a gyanúsított a Biden-kormány idején érkezett az Egyesült Államokba, és utasította kormányt, hogy vizsgálja meg az összes afgán állampolgárt, aki Joe Biden elnöksége alatt lépett be az országba. A Belbiztonsági Minisztérium szerint a gyanúsított 2021-ben jött az Egyesült Államokba.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Minden szükséges intézkedést meg kell tennünk annak érdekében, hogy minden olyan külföldit kiutasítsunk az országból, aki nem tartozik ide, vagy nem járul hozzá az országunk javához. Ha nem tudják szeretni az országunkat, akkor nem akarjuk őket”

 – mondta Trump.

Ezt is ajánljuk a témában

A bűnüldöző szervek szerint az afgán állampolgárságú Rahmanullah Lakanwal lesben állt a Fehér Ház közelében szerdán délután, és figyelte a Nemzeti Gárda tagjainak mozgását – számolt be a Wall Street Journal. 

Trump a lövöldözést „gonosz cselekedetnek, gyűlöletcselekménynek és terrorcselekménynek” nevezte. Hozzátette: „Teljesen biztonságossá tesszük Amerikát, és gyors és biztos igazságszolgáltatás elé állítjuk ennek a barbár támadásnak az elkövetőjét.”

Szerda este az Amerikai Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálat bejelentette, hogy „a biztonsági és átvilágítási protokollok további felülvizsgálatáig” felfüggeszti az afgán állampolgárok bevándorlási kérelmeinek feldolgozását.

A rendőrség úgy véli, hogy a támadásért egyetlen személy a felelős – közölte Jeffery Carroll, a fővárosi rendőrség helyettes vezetője a riporterekkel. A Nemzeti Gárda tagjai járőröztek, amikor a lövöldöző egy sarkon bukkant fel és tüzet nyitott – mondta.

A rendőrség lelőtte a gyanúsítottat, aki rendőri őrizetben van a kórházban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2025. november 27. 11:53
Sebaj, Németország tárt karokkal várja az összeset! Nincs még elég bajuk a bugyutáknak.
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. november 27. 11:43
Ezeket ki kell takarítani, igaza van Trumpnak
Válasz erre
2
0
evass816
2025. november 27. 11:19
Nagyon helyes! Aki nem illeszkedik be, takarodjon! Egyébként meg azt is mondhatta volna, hogy hátravinni...
Válasz erre
3
0
egonsamu-2
2025. november 27. 10:45
"A rendőrség lelőtte a gyanúsítottat, aki rendőri őrizetben van a kórházban." A hulláját örzik? Mandinak szeretettel: a "lelötte" azt jelenti, hogy meglött cél elpusztult. Ha csak meglötték, akkor túlélheti..... Tanuljatok meg végre magyarul!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!