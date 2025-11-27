Kiderítették, hogy ki volt washingtoni lövöldöző: Trump egyértelmű utasítást adott

A bűnüldöző szervek szerint az afgán állampolgárságú Rahmanullah Lakanwal lesben állt a Fehér Ház közelében szerdán délután, és figyelte a Nemzeti Gárda tagjainak mozgását – számolt be a Wall Street Journal.

Trump a lövöldözést „gonosz cselekedetnek, gyűlöletcselekménynek és terrorcselekménynek” nevezte. Hozzátette: „Teljesen biztonságossá tesszük Amerikát, és gyors és biztos igazságszolgáltatás elé állítjuk ennek a barbár támadásnak az elkövetőjét.”

Szerda este az Amerikai Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálat bejelentette, hogy „a biztonsági és átvilágítási protokollok további felülvizsgálatáig” felfüggeszti az afgán állampolgárok bevándorlási kérelmeinek feldolgozását.

A rendőrség úgy véli, hogy a támadásért egyetlen személy a felelős – közölte Jeffery Carroll, a fővárosi rendőrség helyettes vezetője a riporterekkel. A Nemzeti Gárda tagjai járőröztek, amikor a lövöldöző egy sarkon bukkant fel és tüzet nyitott – mondta.

A rendőrség lelőtte a gyanúsítottat, aki rendőri őrizetben van a kórházban.