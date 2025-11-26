Elszabadult a pokol Washingtonban: meglőttek két nemzeti gárdistát a Fehér Ház közelében

Németországban kimondták: Európa gyenge!
A helyszínen azonnal megjelentek a rendőrök.
Szerda este meglőttek két nemzeti gárdistát Washingtonban, a Fehér Ház közelében, mindketten életüket vesztették – számolt be róla a BBC.
A helyszínen azonnal megjelentek a rendőrök, a katonák és a mentők.
A lövöldözés egyik gyanúsítottját a hatóságok néhány percen belül elfogták.
Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter a közösségi médiában arra kért mindenkit, hogy imádkozzanak a gárdistákért.
Donald Trump elnök nem sokkal a támadást követően Truth Social közösségi a tettest „állatnak” nevezte, aki súlyos árat fizet majd tettéért,
és egyben támogatásáról biztosította a Nemzeti Gárda és a bűnüldöző erők tagjait.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP