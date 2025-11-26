Ft
11. 27.
csütörtök
Washington lövés mentő rendőr gárdista Egyesült Államok

Elszabadult a pokol Washingtonban: meglőttek két nemzeti gárdistát a Fehér Ház közelében

2025. november 26. 21:51

A helyszínen azonnal megjelentek a rendőrök.

2025. november 26. 21:51
null

Szerda este meglőttek két nemzeti gárdistát Washingtonban, a Fehér Ház közelében, mindketten életüket vesztették – számolt be róla a BBC.

A helyszínen azonnal megjelentek a rendőrök, a katonák és a mentők.

A lövöldözés egyik gyanúsítottját a hatóságok néhány percen belül elfogták.

Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter a közösségi médiában arra kért mindenkit, hogy imádkozzanak a gárdistákért.

Donald Trump reakciója

Donald Trump elnök nem sokkal a támadást követően Truth Social közösségi a tettest „állatnak” nevezte, aki súlyos árat fizet majd tettéért,

és egyben támogatásáról biztosította a Nemzeti Gárda és a bűnüldöző erők tagjait.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Mich99
2025. november 26. 23:11
Obama és Bidé öröksége...
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. november 26. 23:10
A BBC hazugsággyár jelenti...
Válasz erre
0
0
Agricola
2025. november 26. 23:01
Donald Trump szerint az amerikai főváros maga a pokol. Washingtonban „erőszakos bandák és vérszomjas bűnözők, vad fiatalok kóborló csordái, bedrogozott őrültek és hajléktalan emberek vették át az uralmat”, a várost elárasztotta „a bűn, a mocsok, a vérengzések és az őrület”. És ez ahelyett, hogy javulna, csak egyre rosszabb lesz, a „teljes és totális törvénytelenség állapota” alakult ki. Az amerikai elnök erre hivatkozva jelentette be, hogy szövetségi hatáskörbe vonja a városi rendőrség irányítását, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényli Washington utcáira.
Válasz erre
2
0
123321
2025. november 26. 22:41
gyilkos baloldal. (EP-be felvehetik még talán?)
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!