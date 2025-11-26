Elszabadult a pokol Washingtonban: meglőttek két nemzeti gárdistát a Fehér Ház közelében

Tabuk nélkül a Balatonról – a tó sötét titkai is feltárulnak Kovács Emőke új könyvében

A Balaton törtelmének legeredményesebb kutatója november 19-én, az Országos Széchényi Könyvtárban mutatta be a legújabb kötetét, a Balatoni értéktár sorozat harmadik állomásaként. Az Ismeretlen fejezetek a Pannon-tenger vidékéről című munkában tabuk nélkül rajzolódnak ki a Balaton eddig ismeretlen titkai.