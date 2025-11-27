Nyomás alatt az ukránok: Trump komoly feltételt szabott Zelenszkijnek – addig nem hívja meg a Fehér Házba, amíg ez nem teljesül

A diplomata szerint a miniszter általánosságban említett még több más kérdést is, amelyekkel a megállapodás után foglalkozni kell, és amelyeket az európaiak úgy értelmeztek, hogy Ukrajna területi integritására és az orosz vagyon befagyasztására vonatkoznak. A külügyminisztérium cáfolta Rubio kijelentéseinek leírását.

„A miniszter, a Trump-kormány egészével együtt, egyértelműen hangsúlyozta, hogy a biztonsági garanciáknak minden békeegyezmény részét kell képezniük, amint azt mind nyilvánosan, mind magánjellegű nyilatkozataiban következetesen hangsúlyozta”

– mondta Tommy Pigott, a külügyminisztérium szóvivője.

A Fehér Ház is ragaszkodott ahhoz, hogy minden végleges béketerv tartalmazza a biztonsági garanciákat. „A Trump-kormány nyilvánosan és magánjelleggel is többször megerősítette, hogy minden megállapodásnak teljes biztonsági garanciákat és elrettentést kell biztosítania Ukrajna számára” – mondta Anna Kelly szóvivő.

A konfliktusra vonatkozó első amerikai békejavaslatok, amelyek a múlt héten kerültek nyilvánosságra, arra szólították fel Ukrajnát, hogy korlátozza haderejét 600 ezer katonára, miközben az orosz erők méretére nem szabtak korlátozásokat.