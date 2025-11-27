Ft
11. 27.
csütörtök
Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij Marco Rubio

Nyomás alatt az ukránok: Trump komoly feltételt szabott Zelenszkijnek – addig nem hívja meg a Fehér Házba, amíg ez nem teljesül

2025. november 27. 08:57

A Politico szerint ez aggasztja az európai diplomatákat.

2025. november 27. 08:57
null

Marco Rubio kedden európai tisztviselőkkel folytatott telefonbeszélgetés során azt állította, hogy Donald Trump elnök hosszú távú garanciákat fog kialkudni Ukrajna biztonságára vonatkozóan – írja a Politico.

Ukrajna vezetői a nyugati biztonsági garanciákat tartják minden Oroszországgal kötendő megállapodás alapjának.

Trump kijelentette, hogy addig nem hívja meg Ukrajna vezetőjét a Fehér Házba, amíg a megállapodás aláírásra nem kerül.

Rubio azt is elmondta az európai szövetségeseknek, hogy Ukrajna biztonsági garanciái prioritást élveznek az adminisztráció számára, és ez a kérdés elkülönül a már megegyezésre jutott egyéb tárgyalási pontoktól.

Az amerikai külügyminiszter a múlt hétvégi genfi tárgyalások során is említette az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat, de nem adott részleteket, és nem ismételte meg az ajánlatot a brit és francia diplomáciai képviselőkkel folytatott telefonbeszélgetés során – állította egy európai diplomata a lapnak. 

A diplomata szerint a miniszter általánosságban említett még több más kérdést is, amelyekkel a megállapodás után foglalkozni kell, és amelyeket az európaiak úgy értelmeztek, hogy Ukrajna területi integritására és az orosz vagyon befagyasztására vonatkoznak. A külügyminisztérium cáfolta Rubio kijelentéseinek leírását.

„A miniszter, a Trump-kormány egészével együtt, egyértelműen hangsúlyozta, hogy a biztonsági garanciáknak minden békeegyezmény részét kell képezniük, amint azt mind nyilvánosan, mind magánjellegű nyilatkozataiban következetesen hangsúlyozta”

 – mondta Tommy Pigott, a külügyminisztérium szóvivője.

A Fehér Ház is ragaszkodott ahhoz, hogy minden végleges béketerv tartalmazza a biztonsági garanciákat. „A Trump-kormány nyilvánosan és magánjelleggel is többször megerősítette, hogy minden megállapodásnak teljes biztonsági garanciákat és elrettentést kell biztosítania Ukrajna számára” – mondta Anna Kelly szóvivő.

A konfliktusra vonatkozó első amerikai békejavaslatok, amelyek a múlt héten kerültek nyilvánosságra, arra szólították fel Ukrajnát, hogy korlátozza haderejét 600 ezer katonára, miközben az orosz erők méretére nem szabtak korlátozásokat. 

A Trump-kormány azonban egyre inkább eltávolodik Ukrajna teljes körű támogatásától, és a tárgyalások során inkább semleges álláspontot képvisel. 

Az Egyesült Államok közel 67 milliárd dollárnyi katonai segélyt nyújtott Ukrajnának Oroszország 2022 februárjában történt teljes körű inváziója óta, bár ennek nagy része a Biden-kormány idején történt. Egy ukrán tisztviselő szerint nem láttak jeleket arra, hogy a Trump-kormány hajlandó lenne növelni a segítségnyújtást. 

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

