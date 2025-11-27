Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Oroszország szankciók Európai Bizottság

Íme a friss elemzés: a magyarok kétharmada nem támogatja Ursula von der Leyenék tervét

2025. november 27. 07:54

A Századvég legújabb kutatásában bemutatta, hogy a lakosság túlnyomó része miért nem támogatja az embargót.

2025. november 27. 07:54
null

Mint ismert: az Európai Parlament illetékes szakbizottsága 2026. január 1-től betiltaná az orosz földgáz és kőolaj importját az Európai Unióba. Az intézkedés súlyos következményekkel járna Magyarországra nézve, ezer forint feletti benzinárakat és általános energiaválságot idézne elő.

A magyar felnőtt lakosság kétharmada ezért nem támogatja az embargót – erről számolt be a Századvég legújabb elemzésében.

A kutatás szerint: 100 megkérdezettből 67 ellenzi, 27 támogatja, míg 6 személy nem tudja vagy nem adott választ.

Az elemzésben kiemelték, hogy mióta Ursula von der Leyen kiemelt prioritású célként jelölte meg az orosz energiahordozók teljes körű tilalmát, egyre radikálisabb tervezetek látnak napvilágot. 

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Erre a legjobb példa, hogy az elsőként bemutatott RePowerEU csomag óta (amely 2027 végéig fokozatosan vezetné ki az Oroszországból érkező szállítmányokat) az Európai Bizottság energiaügyi biztosa jelezte, hogy örökös szankciót szorgalmazna, azaz függetlenül a háború alakulásától, soha többé egyetlen orosz olaj- vagy gázmolekulát sem szeretne az európai piacon látni.

Brüsszel eredeti terveiből kiemelte a cseppfolyósított földgázt, és a 19. szankciós csomag keretében egy évvel korábbi tiltási határidőt fogadtatott el a tagállamokkal. Az Európai Parlament illetékes szakbizottsága pedig ennél is tovább ment: egy olyan indítványhoz adta jóváhagyását, amely már 2026. január 1-től mindenféle orosz olaj- és gázimportot betiltana. 

A törekvésnek a magyar közéletben is vannak képviselői: a Tisza Párt például programjába is emelte Brüsszel célkitűzését és szintén az orosz energia kivezetése mellett foglalt állást”

 – emelték ki. 

A Századvég emlékeztet, hogy a tilalom súlyos károkat okozna a magyar háztartásoknak. A kieső import drasztikus piaci áremelkedéshez vezetne: a benzin és gázolaj literenkénti ára ezer forint fölé emelkedne, a lakossági áram- és gázár pedig a jelenlegi három és félszeresére növekedne. Utóbbi egy átlagos háztartásnak évente több, mint félmillió forint többletköltséget okozna. 

Ekkora összeget sokan nem tudnának kigazdálkodni, így a díjfizetési és fűtési nehézségekkel küzdők aránya is jelentősen megemelkedne”

 – írják az elemzésben.

Végül kiemelték, hogy az orosz olaj és gáz kitiltása a gazdaság egészébe begyűrűzne és kiterjedt energiaválságot okozna: csaknem 10 százalékos többletinflációs nyomást idézne elő, és a következő évben 4 százalékkal vetné vissza hazánk gazdasági teljesítményét. Nagyságrendileg akkora összeg esne ki, mint amennyit Magyarország jelenleg családokra, illetve fele akkora, mint amennyit nyugdíjakra fordít.

Nyitókép forrása: Anatolii STEPANOV / AFP

 

orokkuruc-2
2025. november 27. 09:01
Félállati aggyal rendelkező szavazók tartják életben ezt a irodabajnoknőt. Ez az ő területe, az ő fegyvereivel nem lehet legyőzni. Viszont ha néhány Ali telepakolná pónialkatrészekkel, bizony hónapok is kellenének a lábadozásra!
Válasz erre
0
0
Anyu
2025. november 27. 08:53
Ezt mondjuk elemzés nélkül is megmondta volna bárki
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. november 27. 08:24
Az a 27% vajon tudja miről beszél? Honnan veszik az információkat ez is egy kutatás témája lehet!
Válasz erre
1
1
Tuners
2025. november 27. 08:22
Kétharmada? Kevés!
Válasz erre
4
0
