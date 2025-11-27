Íme a friss elemzés: a magyarok kétharmada nem támogatja Ursula von der Leyenék tervét

Mint ismert: az Európai Parlament illetékes szakbizottsága 2026. január 1-től betiltaná az orosz földgáz és kőolaj importját az Európai Unióba. Az intézkedés súlyos következményekkel járna Magyarországra nézve, ezer forint feletti benzinárakat és általános energiaválságot idézne elő.

A magyar felnőtt lakosság kétharmada ezért nem támogatja az embargót – erről számolt be a Századvég legújabb elemzésében.

A kutatás szerint: 100 megkérdezettből 67 ellenzi, 27 támogatja, míg 6 személy nem tudja vagy nem adott választ.

Az elemzésben kiemelték, hogy mióta Ursula von der Leyen kiemelt prioritású célként jelölte meg az orosz energiahordozók teljes körű tilalmát, egyre radikálisabb tervezetek látnak napvilágot.