Végzetes dominóhatást indítana el a Tisza-terv: a hírhedt Bokros-csomag is eltörpül amellett, ami most készül a pénztárcánk ellen

Ez a baloldali gondolkodásmód lényege: adóztassunk meg mindenkit, vegyünk el mindent, mégpedig gyorsan – aztán „majd utánunk a vízözön”. Ezek a tervek rosszabbak minden eddiginél.

A Bokros-csomag idején két év alatt 17 százalékkal csökkent a keresetek vásárlóereje: 1995-ben 12,2, 1996-ban további 5 százalékkal esett vissza a nettó átlagkereset reálértéke, egészen az 1967-es szintig. A nyugdíjak reálértéke még ennél is nagyobb mértékben, 18 százalékkal zuhant. Az infláció 1995-ben 28,2, 1996-ban 23,6 százalék volt – vagyis két év alatt 58,5 százalékkal emelkedtek az árak. A szegénység drámaian nőtt, a termékenységi ráta pedig beszakadt.

A Bokros-csomag befagyasztotta a béreket, szűkítette a gyermekgondozási segélyre, családi pótlékra és gyermeknevelési támogatásra jogosultak körét, megszüntette a GYED-et, megemelte a nyugdíjkorhatárt, csökkentette a gyógyszerek állami támogatását, és fizetőssé tett több egészségügyi szolgáltatást – például a fogászatot.

A Gyurcsány–Bajnai-kormányok alatt is történt hasonló: eltörölték az 1-2 gyermek után járó családi adókedvezményt, a háromgyerekesekét minimálisra csökkentették, elvettek egy évnyi GYES-t, megszüntették a támogatott otthonteremtési forinthiteleket. Jelentősen emelték a tankönyvek árát, két év alatt több mint 14 000 tanárt bocsátottak el, több mint 100 iskolát zártak be, további 748 intézményt beolvasztottak másokba – így 1000 település vesztette el helyi iskoláját. Összesen 283 óvodát zártak be, 1191 óvónőt küldtek el. Csökkentették a diákok utazási kedvezményét 17,7 százalékkal, 28 vasúti mellékvonalat zártak be 942 kilométer hosszan. Fizetőssé vált az óvodai és bölcsődei étkeztetés, bevezették az egyetemi tandíjat (amit a 2008-as népszavazás eltörölt). Emellett több tucat kórházat zártak be, 3000 orvost és 6000 egészségügyi szakdolgozót bocsátottak el, a kórházak adóssága drámaian nőtt.

Nem csoda, hogy sokan hasonlóságokat látnak a mostani Tisza-tervekkel. Újra aktivizálódtak a baloldal régi „szakértői”, akik már többször bizonyították, hogy valóban értenek valamihez – mégpedig a lakosság megsarcolásához.