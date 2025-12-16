Ft
tisza párt tisza szigetek magyar péter kátai - németh vilmos Csepel konfliktus nyílt levél

Áll a bál Csepelen: egymásnak mentek a tiszások (VIDEÓ)

2025. december 16. 22:12

Személyes találkozót kértek Magyar Pétertől.

2025. december 16. 22:12
null

A Magyar Nemzet hívta fel arra a figyelmet, hogy nyílt levelekben kezdett háborúzni a csepeli Tisza-szigetek egyik alapítója. Az üzenet egy, a csepeli Tisza szigetek működését érintő döntési folyamat körülményeit kifogásolta, és személyes, offline egyeztetést sürgetett a történtek tisztázása érdekében.

Az alapító a kifogásolt döntés kapcsán hangsúlyozta, hogy nem kapott lehetőséget érdemi párbeszédre, bár végig következetesen kiállt a közössége mellett, és támogatta annak tagjait.

Levelében úgy fogalmazott: 

a döntés előkészítése és kezelése közvetett csatornákon zajlott, nem nyílt egyeztetés keretében, miközben a folyamatban jelentős befolyáskülönbségek is megjelentek”.

A levélíró hozzátette, véleménye szerint fiatalabb, tapasztalatlanabb szereplők érintettsége esetén fokozott felelősség hárul mind a helyi, mind az országos döntéshozókra.

A nyílt levél ugyan nem nevez meg konkrét szereplőket, ugyanakkor egyértelműen arra utal, hogy a Tisza-szigetek vezetői és a Tisza Párt elnöksége, illetve a csoportokon belüli kommunikáció egyoldalúan és diktatórikusan zajlik – írta a lap.

Ennek a problémának a feloldása érdekében a levél végén az aktivista személyes találkozót kért Magyar Pétertől és Kátai-Németh Vilmostól, a Tisza Párt csepeli képviselőjelöltjétől.

Mindez annak kapcsán érdekes, hogy Magyar Péter bevallása szerint a Tisza Párthoz szervezetileg nem tartoznak hozzá a Tisza szigetek, a problémák megoldását mégis a párt két politikusára bíznák – mutattak rá az összeállításban.

A Magyar Nemzet a cikkben emlékeztetett, hogy ennek a problémának a feloldása érdekében a levél végén a tiszás aktivista személyes találkozót kér Magyar Pétertől és dr. Kátai-Németh Vilmostól, a Tisza Párt csepeli képviselőjelöltjétől.

Nem először áll a bál Csepelen

A Magyar Nemzet a cikkben emlékeztetett, nem ez az első eset, hogy problémák adódtak a csepeli Tisza szigetek körül. Mint ismert, abban a kerületben is három jelölt-jelöltet indított a Tisza Párt az előválasztáson. Közülük ketten, Derecskei Zsuzsanna és Kátai-Németh Vilmos ügyvédek, míg Győrfi Krisztina vállalkozó. Egyedül utóbbinak van közéleti múltja és egy kevés politikai tapasztalata. De vélt vagy valós viselt dolgai miatt többen bejelentéseket tettek miatta a Tisza etikai bizottságánál.

A párt egy szimpatizánsa ugyanakkor továbbment egy sima bejelentésnél, és egy közösségi médiában megosztott videóban tálalt ki Győrfi Krisztináról.

A videóban elmondta, „Győrfi Krisztinát szívem szerint be sem tettem volna a jelöltek közé. Amit az elmúlt több mint egy év alatt tett a csepeli szigetekben, az sok esetben destruktív, megosztó, aljas, gerinctelen kétszínű árulás. Tudtommal többször, többen jelentették őt a Tisza etikai bizottságának, én magam is feljelentettem őt etikai vétség miatt”.

Felidézte azt is, hogy Győrfi az egyik csepeli Tisza sziget kapcsolattartóját „tőrbe csalta”, majd megalázta félnyilvánosan a zárt körű szigettalálkozón, amit követően több tag is kilépett a jelöltaspiráns szigetéből.

„Nem vagyok gerinctelen, sunyi, aljas és talpnyaló sem. Győrfi Krisztináról ugyanezt nem mondanám el, mert ő szerintem ezekkel a tulajdonságokkal mind rendelkezik. Tehát gerinctelen, talpnyaló. És az a véleményem, hogy sunyi is” – jelentette ki a csepeli Tisza sziget egyik tagja.

A videót teljes terjedelmében alább tekintheti meg:

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

