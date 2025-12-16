Áll a bál Csepelen: egymásnak mentek a tiszások (VIDEÓ)

A levélíró hozzátette, véleménye szerint fiatalabb, tapasztalatlanabb szereplők érintettsége esetén fokozott felelősség hárul mind a helyi, mind az országos döntéshozókra.

A nyílt levél ugyan nem nevez meg konkrét szereplőket, ugyanakkor egyértelműen arra utal, hogy a Tisza-szigetek vezetői és a Tisza Párt elnöksége, illetve a csoportokon belüli kommunikáció egyoldalúan és diktatórikusan zajlik – írta a lap.

Ennek a problémának a feloldása érdekében a levél végén az aktivista személyes találkozót kért Magyar Pétertől és Kátai-Németh Vilmostól, a Tisza Párt csepeli képviselőjelöltjétől.

Mindez annak kapcsán érdekes, hogy Magyar Péter bevallása szerint a Tisza Párthoz szervezetileg nem tartoznak hozzá a Tisza szigetek, a problémák megoldását mégis a párt két politikusára bíznák – mutattak rá az összeállításban.

