Ezt nem lesz könnyű kimagyarázni: teljesen elverte a kormánypárti jelölt a tiszást az időközin

2025. december 15. 12:50

Magyar Péter, Petschnig Mária Zita és Kéri László is agitált a településen.

2025. december 15. 12:50
null

Bár a Tisza Párt, valamint az őket támogató média és közvélemény-kutatók azt sulykolják, hogy Magyar Péteréknek óriási előnye van, a politikai formáció mégsem merte hivatalosan megméretni magát egyetlen időközin sem.

Hangsúlyozzuk még egyszer, hogy hivatalosan. Mert a legutóbbi, Nagykőrösön tartott időközi választás második helyezettjét ugyan a Jobb Nagykőrösért jelölte papíron, de 

Köteles Lajosról köztudott, hogy tiszás. Ő maga sem titkolta ezt, amikor felszólalt Magyar Péter nagykőrösi rendezvényén, ahol a Kőris Tisza Sziget tagjaként mutatkozott be.

Mindez azonban arra volt csupán elég, hogy a szavazatok kevesebb mint 31 százalékát szerezze meg, míg a győztes, a Fidesz-KDNP-s Zatykóné Kispál Andrea több mint 52 százalékot kapott.

Pedig nemcsak Magyar Péter jelent meg a Nagykőrösön kampányolás céljából, hanem a megszorításpárti közgazdász Petschnig Mária Zita is ott agitált korábban a kormány „unortodox” gazdaságpolitikája ellen, de magával vitte baloldali politológus férjét, Kéri Lászlót is.
 

 
 

Nyitókép: Mediaworks

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!