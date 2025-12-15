Ezt nem lesz könnyű kimagyarázni: teljesen elverte a kormánypárti jelölt a tiszást az időközin

Fölényes győzelmet aratott időközi választáson a Fidesz
Deák Dániel szerint „miközben a baloldal azzal villog, hogy megtöltötte Budapest legkisebb hídját, a Fidesz jelöltje 52 százalékkal nyert”.
Magyar Péter, Petschnig Mária Zita és Kéri László is agitált a településen.
Bár a Tisza Párt, valamint az őket támogató média és közvélemény-kutatók azt sulykolják, hogy Magyar Péteréknek óriási előnye van, a politikai formáció mégsem merte hivatalosan megméretni magát egyetlen időközin sem.
Hangsúlyozzuk még egyszer, hogy hivatalosan. Mert a legutóbbi, Nagykőrösön tartott időközi választás második helyezettjét ugyan a Jobb Nagykőrösért jelölte papíron, de
Köteles Lajosról köztudott, hogy tiszás. Ő maga sem titkolta ezt, amikor felszólalt Magyar Péter nagykőrösi rendezvényén, ahol a Kőris Tisza Sziget tagjaként mutatkozott be.
Mindez azonban arra volt csupán elég, hogy a szavazatok kevesebb mint 31 százalékát szerezze meg, míg a győztes, a Fidesz-KDNP-s Zatykóné Kispál Andrea több mint 52 százalékot kapott.
Pedig nemcsak Magyar Péter jelent meg a Nagykőrösön kampányolás céljából, hanem a megszorításpárti közgazdász Petschnig Mária Zita is ott agitált korábban a kormány „unortodox” gazdaságpolitikája ellen, de magával vitte baloldali politológus férjét, Kéri Lászlót is.
