paks Konferencia-liga ukrajna

Kínos: az ukrán elnök ízléstelen viccel gratulált a magyarok móresre tanítása után (VIDEÓ)

2025. augusztus 08. 16:18

Érdekes hagyományt honosítottak meg az ukrán klubnál.

2025. augusztus 08. 16:18
null

Mint arról beszámoltunk, bántóan sima vereséget szenvedett a Magyar Kupa-győztes Paksi FC labdarúgócsapata az ukrán Zsitomir elleni eperjesi Konferencia-liga-selejtező első mérkőzésén. A Tatran Arénában mindkét szakvezető légiósok nélküli kezdőcsapatot küldött a pályára, ahol az emberhátrányban záró ukránok végül 3–0-ra győztek. Bognár György együttesének továbbjutási esélye minimálisra csökkent a jövő heti visszavágó előtt.

A semleges pályán is otthonosan mozgó ukrán együttesnél van egy hagyomány, amely ezúttal sem szakadt meg:

győztes mérkőzés után a Polisszja Zsitomir elnöke, Gennagyij Butkevics az öltözőben elmesélt viccel gratulál a csapatának.

A milliárdos üzletember a csütörtök esti Paks-verés után is lepacsizott a játékosokkal, majd elmondott egy ízléstelen viccet, amely a gyepen prezentált vérszegény magyar teljesítmény láttán még kínosabb.

Szofija Lvovna csak annyit mondott: ez minden? Erre a szexuális zaklatója nagyon elvörösödött”

– humorizált Butkevics a Móricka ukrán női megfelelőjéről szóló poénnal.

Az öltözőben rögzített jelenet ide kattintva tekinthető meg!

Fotó: Facebook/Paksi FC

