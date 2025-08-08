Kínos: az ukrán elnök ízléstelen viccel gratulált a magyarok móresre tanítása után (VIDEÓ)

A semleges pályán is otthonosan mozgó ukrán együttesnél van egy hagyomány, amely ezúttal sem szakadt meg:

győztes mérkőzés után a Polisszja Zsitomir elnöke, Gennagyij Butkevics az öltözőben elmesélt viccel gratulál a csapatának.

A milliárdos üzletember a csütörtök esti Paks-verés után is lepacsizott a játékosokkal, majd elmondott egy ízléstelen viccet, amely a gyepen prezentált vérszegény magyar teljesítmény láttán még kínosabb.

Szofija Lvovna csak annyit mondott: ez minden? Erre a szexuális zaklatója nagyon elvörösödött”

– humorizált Butkevics a Móricka ukrán női megfelelőjéről szóló poénnal.

