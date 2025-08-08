Kínos: az ukrán elnök ízléstelen viccel gratulált a magyarok móresre tanítása után (VIDEÓ)

Bognár György nem kertelt a súlyos vereség után – játékosa szerint az ukránokat jobban felkészítették taktikailag
A győriek még bíznak a továbbjutásban.
Érdekes hagyományt honosítottak meg az ukrán klubnál.
Mint arról beszámoltunk, bántóan sima vereséget szenvedett a Magyar Kupa-győztes Paksi FC labdarúgócsapata az ukrán Zsitomir elleni eperjesi Konferencia-liga-selejtező első mérkőzésén. A Tatran Arénában mindkét szakvezető légiósok nélküli kezdőcsapatot küldött a pályára, ahol az emberhátrányban záró ukránok végül 3–0-ra győztek. Bognár György együttesének továbbjutási esélye minimálisra csökkent a jövő heti visszavágó előtt.
Ezt is ajánljuk a témában
A győriek még bíznak a továbbjutásban.
A semleges pályán is otthonosan mozgó ukrán együttesnél van egy hagyomány, amely ezúttal sem szakadt meg:
győztes mérkőzés után a Polisszja Zsitomir elnöke, Gennagyij Butkevics az öltözőben elmesélt viccel gratulál a csapatának.
A milliárdos üzletember a csütörtök esti Paks-verés után is lepacsizott a játékosokkal, majd elmondott egy ízléstelen viccet, amely a gyepen prezentált vérszegény magyar teljesítmény láttán még kínosabb.
Szofija Lvovna csak annyit mondott: ez minden? Erre a szexuális zaklatója nagyon elvörösödött”
– humorizált Butkevics a Móricka ukrán női megfelelőjéről szóló poénnal.
Az öltözőben rögzített jelenet ide kattintva tekinthető meg!
Ezt is ajánljuk a témában
Egyedülálló kupacsata, légiósok nélkül.
Fotó: Facebook/Paksi FC