Bognár György nem kertelt a súlyos vereség után – játékosa szerint az ukránokat jobban felkészítették taktikailag

Svédországban Vitális Milán szépített kétgólos hátrányban, ezzel visszahozva az esélyeket a jövő csütörtöki visszavágóra.

„Összességében elégedettek vagyunk, hiszen egy nagyon jó csapat ellen sikerült ilyen eredményt elérnünk idegenben. Kezünkben volt a meccs, de elképesztően veszélyesen kontrázott az AIK, mindkét gólt ebből kaptuk. Erre oda kell figyelni, és akkor lesz esélyünk a visszavágón” – mondta a mérkőzést követően a közmédiának a csereként beálló játékos, aki csapata elmúlt két találkozóját kihagyta betegség miatt.

Betegségből jöttem vissza, azt, hogy ilyen hamar visszatérhettem, a feleségemnek és a családomnak köszönhetem. Nekik is ajánlom a gólomat, nagyon remélem, hogy ezzel a csapatnak és magamnak is lendületet adtam.

A gólomat megelőző szögletnél nagyon üresen voltam, éreztem, hogy jól jön a labda. Hál’ Istennek pont előrefelé sikerült átvennem, s pont úgy pattant, hogy a kis résen át tudtam lőni.”

A 23 éves középpályás tudja, a második meccsen ott lesznek mögöttük szurkolóik, és ha sikerül kijavítaniuk a mai hibákat – főleg az átmeneteknél –, és aktívabbak lesznek a támadószekcióban, akkor nem lehet probléma.

Borbély Balázs vezetőedző szerint azért vannak hátrányban a visszavágó előtt, mert

az első fél órában nem játszott nemzetközi szinten az ETO.

„Ezt meg is büntették a svédek, ám aztán mi voltunk a jobb csapat. Vegyes érzéseim vannak, mert nem játszottunk rosszul, megvoltak a lehetőségeink ahhoz, hogy ne kapjunk ki, de ilyen a futball. Hazai pályán, saját közönségünk előtt kicsikarhatjuk a továbbjutást” – idézi a trénert az NSO.

A Paks a háromgólos vereség miatt már nem nagyon bizakodhat – Bognár György vezetőedző szerint megérdemelték a vereséget.

„Az okát abban látom, hogy az ellenfél egyszerűen jobban játszott nálunk.

Úgy gondolom, a mérkőzés képe alapján még a gólkülönbség sem túlzó.

A Zsitomir gyorsabban és frissebben futballozott, több veszélyt jelentettek a kapunkra, így teljesen megérdemelten nyertek. Mi ma kissé kényelmesen futballoztunk, lassabban játszottuk meg a labdákat. Az első félidő végére az eredmény is kedvezőtlenül alakult számunkra. A visszavágón is ugyanúgy jó csapat ellen fogunk játszani, de feladatunk van: hazai pályán nyernünk kell, még ha kiesünk, akkor is” – idézi a klubhonlap Bognárt, akivel Tóth Barna is egyetértett.

„El kell ismernünk, hogy az ellenfél a mai mérkőzésen egyértelműen jobb csapatnak bizonyult.

Úgy érzem, a Zsitomir taktikailag felkészültebben lépett pályára ellenünk.

Kockáztattunk, felvállaltuk a nyílt játékot – ebből ugyan akadt egy-két lehetőségünk, de ők jobban kihasználták a saját helyzeteiket, és sajnos tetemes előnyre tettek szert. Elöl keveset tudtunk labdát szerezni, jól oldották meg a labdakihozatalt. A védelmi hibákért az egész csapat vállalja a kockázatot – sajnos abban a fajta játékban amit játszunk, ez benne van” – nyilatkozta a csatár a paksifc.hu-nak.

A visszavágókat jövő csütörtökön rendezik Győrben és Pakson.

Fotó: Paksi FC