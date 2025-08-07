Ft
08. 07.
csütörtök
08. 07.
csütörtök
Paks Zsitomir Konferencia-liga

Ez váratlanul sima volt: még a becsületgólt is elvették, csoda kellene a Paksnak az ukránok ellen

2025. augusztus 07. 22:01

A nagyon rosszkor, az első félidő hajrájában kétgólos hátrányba kerülő tolnaiak a második játékrészben sem tudtak megújulni, csak egy érvénytelenített találatig és egy kiharcolt piros lapig jutottak a Zsitomir elleni Konferencialiga-odavágón.

2025. augusztus 07. 22:01
null

Noha előzetesen talán a Győr esélyei tűnhetett nehezebbnek, a Magyar Kupa-győztes paksiak sokkal egyértelműbb vereséget szenvedtek csütörtök esti Konferencialiga-selejtezőjükön Eperjesen.

Egy képzeletbeli elismerést már a kezdő sípszó előtt begyűjthetett a semleges helyszínen, az eperjesi Tatran Arénában egymásnak feszülő két együttes: mindkét csapat kezdő tizenegyét kizárólag hazai játékosok alkották, légiósok nélkül, a mai futballviszonyok közepette ez szinte példátlan nemzetközi kupamérkőzésen. 

Paksi támadásokkal indult a meccs, aztán a 14. percben egy veszélyesebb ukrán tekerés képében érkezett meg az első „hazai” helyzet, s átvette a kezdeményezést a Zsitomir. A 21. minutumban Hinora Kristóf lehetősége után Tóth Barna fejese középre ment, a kapus kezei közé. Félórához közeledve Windecker József mellett esett el egy ukrán a büntetőterületen belül, néma maradt a síp, két percre rá pedig a túloldalon pont a paksi középpályás belsőzött éppen csak mellé tisztán tizenhétről. Az ukránok ebben a periódusban inkább a veszélyes kontrákban jeleskedtek, a 40. perchez közeledve azonban kis híján szépségdíjas gólt szereztek: a jobb szélen Mikita Kravcsenko bőrözte be nagyon Vécsei Bálintot, Olekszandr Andrijevszkij sarokkal húzta rá, Kovácsik Ádámnak a meccs addigi legnagyobb védését kellett bemutatnia. A félidő hajrája sajnos így is az ukránoké maradt. 

Előbb egy hosszan előreküldött labda után Kinyik Ákos nem volt elég erőszakos a tizenhatoson belül – a középen üresen érkező Andrijevszkij ezt már nem hibázta el –, majd a legrosszabbkor, a játékrész hosszabbításában egy szabadrúgásnál nagyon elaludt a paksi védelem, a beívelést teljesen üresen bólinthatta be a mindenkit megelőző Danilo Beszkorovajnij (2–0). 

A fordulás után próbáltak volna menni előre a tolnaiak, de az 58. percben végképp lábon lőtték magukat. Borisz Krusinszkij úgy ment el Szabó János és Papp Kristóf között, mintha gálameccsen lenne, a középre adott labdáját Bogdan Lednev Kovácsik mozgásával ellentétesen lőtte be, 3–0 – egy óra alatt lefutni látszott a párharc.

Egy újabb paksi bakiparádé után a 67. percben Kinyik majdnem öngólt szerzett, ekkor már felzúgott a „Harcoljatok!” rigmus a tolnai tábor részéről, hiába: nem sokra rá megint Kovácsiknak kellett ziccert hárítania. A 79. minutumban így is kozmetikázhatott volna a Paks, ám Hahn János kiugrásánál Jegven Volinec kapus hatalmas bravúrral védett egy az egyben. 

A magyar csapatot az ág is húzta, a következő támadásnál hiába jött össze a becsületgól, Vécsei találatát videózás után érvénytelenítették az akciót megelőző szabálytalan labdaszerzés miatt...

A hosszabbításban ugyan még kiállították a Szabóra rácsúszó Bogdan Mihajlicsenkót, de ennél sokkal több örömre nem volt oka a Paksnak, amelynek így háromgólos hátrányból kellene csodát tennie a jövő csütörtöki hazai visszavágón. 

(Nyitókép: Facebook/Paksi FC)

Málaga21
2025. augusztus 07. 23:13
Beárazták a nagy magyar futballista képzést megint.
fraktoaster
2025. augusztus 07. 22:56
Nem vártam mást. Kicsit olyan, mintha a Paksnak nyűg lenne az európai kupa szereplés. Fostalicskàk. Gondolom Gyuri bá is elvan a hazai langyos trutymóban. Nincs ambíció, nincs motiváció. Csak legyen mit feltenni a feketére minden este.
gullwing
2025. augusztus 07. 22:09
Majd Bognár Gyurka ezt is kidumálja...
Salitis
2025. augusztus 07. 22:07
A paksi gól elvétele a var szégyene. 20 másodperccel korábban volt egy véleményes labdaszerzés, majd öt passz után (amiből egyet az ellenfél követett el!) gól. Gondolom, addig tekerte vissza a labanc, amíg talált valamit, amibe bele lehetett kötni.
