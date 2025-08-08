Ft
Tisza István Tisza Párt liberális Bayer Zsolt Magyarország szotyi merénylet Magyar Péter ellenzék baloldal

Az évszázad merénylete

2025. augusztus 08. 16:45

Ő a nemzet szarjankója.

2025. augusztus 08. 16:45
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Valószínűleg ez zavarhatta meg a nemzet szarjankóját is, ez a szótagszám probléma, és ezért, de tényleg csak ezért módosította a félig üres, húsz dekás szotyis zacskót »tele doboz sörre«. Mert ugye, a ritmus, az fontos:

Repül a nehéz sör, ki tudja hol áll meg...

Így kijön a szótagszám.

S hogy ezt követően miért kezdett el a Tisza elleni merényletről hablatyolni?

Hát azért, mert ő a nemzet szarjankója.

És teljesen gátlástalan.”

***

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

tikkadt-szocske
2025. augusztus 08. 17:55
- Napraforgó, Pöti. A szotyi, az a napraforgónak a magja. A napraforgó mint kultúrnövény, az a furcsa izé, amit Erdélyben olyan mint a gaz. Vagyis a gaz olyan, mint a te naptaforgód. Viszont egyik sem hasonlít a dobozos sörre. És most kapaszkodj és kösd be magad: ahhoz komló kell !
Válasz erre
0
0
bagira004
2025. augusztus 08. 17:48
Beszari alak retteg idegileg kivan borulva, nem véletlen verőlegények társaságában mer a közönség előtt megjelenni . Zacskót dobó ajándékot ejtett másképp nem lehet megközelíteni, unatkozik szotyizzon. Poloskás köszönje meg .
Válasz erre
0
0
antipoloska
2025. augusztus 08. 17:47
b* a kurva anyád poloska. aki megnézi a tetves videodat az elhiszi hogy ez merénylet volt? akkor legalább akkora barom mint te . te hazug geci. azért kivánom neked évek múlva, hogy ne teljen majd testörökre. és találkozz majd olyanokkal akik még tudják ki voltál.
Válasz erre
0
0
templar62
2025. augusztus 08. 17:06
A napraforgómagot nézték sörösdoboznak ?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!