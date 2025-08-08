Rádöbbentek Nyugaton: Orbán a saját fegyverével fogja térdre kényszeríteni Magyart
Egyből alábbhagyott Németországban az örömködés.
Ő a nemzet szarjankója.
„Valószínűleg ez zavarhatta meg a nemzet szarjankóját is, ez a szótagszám probléma, és ezért, de tényleg csak ezért módosította a félig üres, húsz dekás szotyis zacskót »tele doboz sörre«. Mert ugye, a ritmus, az fontos:
Repül a nehéz sör, ki tudja hol áll meg...
Így kijön a szótagszám.
S hogy ezt követően miért kezdett el a Tisza elleni merényletről hablatyolni?
Hát azért, mert ő a nemzet szarjankója.
És teljesen gátlástalan.”
***
Nyitókép: FERENC ISZA / AFP