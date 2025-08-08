„Valószínűleg ez zavarhatta meg a nemzet szarjankóját is, ez a szótagszám probléma, és ezért, de tényleg csak ezért módosította a félig üres, húsz dekás szotyis zacskót »tele doboz sörre«. Mert ugye, a ritmus, az fontos:

Repül a nehéz sör, ki tudja hol áll meg...

Így kijön a szótagszám.

S hogy ezt követően miért kezdett el a Tisza elleni merényletről hablatyolni?

Hát azért, mert ő a nemzet szarjankója.

És teljesen gátlástalan.”