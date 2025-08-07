Rádöbbentek Nyugaton: Orbán a saját fegyverével fogja térdre kényszeríteni Magyart

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy zalaszentgróti fórumán szembesült Nyerges Csenge kritikus kérdésével – tájékoztatott a liberális politikus „sokkoló” élményéről a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Az ominózus kérdés így hangzott: „felvette ön ezt a beszélgetést vagy nem?” – ezzel utalt arra az influenszer, hogy megalázó helyzetbe hozta Varga Juditot Magyar Péter azzal, hogy lehallgatta.

A német lap nagyon nem örült neki, hogy ezt a nyilvánvaló kérdést valaki fel merte tenni a Tisza Párt elnökének.

Rögtön le is írták, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában ünnepelt, hangsúlyozva a digitális tér politikai harctérré válását.

Később a magyar miniszterelnök bejelentette a Digitális Polgári Körök létrehozását, amely fórumon aktívan terjesztik majd a kormány konzervatív üzeneteit. A jelek szerint ez sem tetszik a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak.

Pedig ez a tiszások valódi terepe

Az MCC Feszten kiemelte Orbán Viktor, miért fontos az online térben is jelen lenni. „Nem kiegészült a politika hagyományos világa egy új elemmel, hanem az egész felköltözött egy új helyszínre. És ennek az új helyszínnek a sajátosságai mások. A nyelvi sajátosságai is, az érvelés logikája is, a gyorsasága is az információknak. Ez egy új dolog, és ezt meg kell tanulni. És hogyha a nemzeti oldal ezt nem tanulja meg, és átengedi a baloldali, globalista, liberális erőknek,

akik egyébként ott garázdálkodnak már évek óta, szinte akadálytalanul meg agresszív módon,

ha ezt átengedjük, és nem jövünk rá, hogy nekünk mindent el kell tudnunk mondani digitálisan is, nem arról van szó, hogy oda is föl kell írni ugyanazt a mondatot, mint amit a Magyar Nemzetben olvasunk, azzal nem megyünk messzire, az egy másik nyelv, ha nem tudjuk ott úgy elmondani, akkor a meggyőzőerőnk lecsökken.

És ha nincs meggyőzőerőd, akkor nincs szimpátia, akkor nincs támogatás, és nincs győzelem se”

– szögezte le a miniszterelnök.