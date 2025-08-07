Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Digitális Polgári Kör Nyerges Csenge liberális jobboldal Magyar Péter ellenzék Fidesz Orbán Viktor Varga Judit baloldal

Rádöbbentek Nyugaton: Orbán a saját fegyverével fogja térdre kényszeríteni Magyart

2025. augusztus 07. 10:31

Egyből alábbhagyott Németországban az örömködés.

2025. augusztus 07. 10:31
null

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy zalaszentgróti fórumán szembesült Nyerges Csenge kritikus kérdésével – tájékoztatott a liberális politikus „sokkoló” élményéről a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Az ominózus kérdés így hangzott: „felvette ön ezt a beszélgetést vagy nem?” – ezzel utalt arra az influenszer, hogy megalázó helyzetbe hozta Varga Juditot Magyar Péter azzal, hogy lehallgatta.

A német lap nagyon nem örült neki, hogy ezt a nyilvánvaló kérdést valaki fel merte tenni a Tisza Párt elnökének.

Rögtön le is írták, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában ünnepelt, hangsúlyozva a digitális tér politikai harctérré válását.

Később a magyar miniszterelnök bejelentette a Digitális Polgári Körök létrehozását, amely fórumon aktívan terjesztik majd a kormány konzervatív üzeneteit. A jelek szerint ez sem tetszik a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak.

Pedig ez a tiszások valódi terepe

Az MCC Feszten kiemelte Orbán Viktor, miért fontos az online térben is jelen lenni. „Nem kiegészült a politika hagyományos világa egy új elemmel, hanem az egész felköltözött egy új helyszínre. És ennek az új helyszínnek a sajátosságai mások. A nyelvi sajátosságai is, az érvelés logikája is, a gyorsasága is az információknak. Ez egy új dolog, és ezt meg kell tanulni. És hogyha a nemzeti oldal ezt nem tanulja meg, és átengedi a baloldali, globalista, liberális erőknek,

akik egyébként ott garázdálkodnak már évek óta, szinte akadálytalanul meg agresszív módon,

ha ezt átengedjük, és nem jövünk rá, hogy nekünk mindent el kell tudnunk mondani digitálisan is, nem arról van szó, hogy oda is föl kell írni ugyanazt a mondatot, mint amit a Magyar Nemzetben olvasunk, azzal nem megyünk messzire, az egy másik nyelv, ha nem tudjuk ott úgy elmondani, akkor a meggyőzőerőnk lecsökken.

És ha nincs meggyőzőerőd, akkor nincs szimpátia, akkor nincs támogatás, és nincs győzelem se

szögezte le a miniszterelnök.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szandokan-3
2025. augusztus 07. 11:15
Már nem csak Csenge apja híres.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. augusztus 07. 11:14
Es mi köze a firkásznak Orbanhoz? Lapozzunk, kreten komcsi!
Válasz erre
0
0
kadhafi
2025. augusztus 07. 11:08
mondeoskadhafi 2025. augusztus 07. 10:55 Mit csinált a Fidesszel meg Orbánnal? Vak és süket vagy?
Válasz erre
2
0
kadhafi
2025. augusztus 07. 11:03
ben2 2025. augusztus 07. 10:59 " Mi a különbség? Lehallgatni valakit vagy felvenni egy beszélgetést?" Elmondom: lehallgatás az, ha valakinek a TUDTA ÉS BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL veszik fel a beszélgetését. Hát a magyar nem az anyanyelved ez tuti.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!