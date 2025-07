„Köszönjük, Vécsei” – a román sajtó is a Paks két kihagyott tizenegyeséről ír

A cluj24.ro tényszerűen számolt be a meccsről, és megemlítette, hogy a kolozsváriaknak a második félidőben hatalmas izgalmakat kellett megélniük a Paksnak megítélt tizenegyes alatt. Mint ismert, Vécsei Bálint büntetőjét kivédte a kapus, de mivel több hazai játékos is idő előtt belépett a büntetőterületen belülre, a játékvezető megismételtette, de abból sem született gól, ugyanis Vécsei ezt is kihagyta, a kapu mellé lőtt.