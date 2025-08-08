A harvardi tudósok súlyosan torzítottak a magyar őstörténettel kapcsolatban – kutatók a Mandinernek

Nem vontak be honfoglaló magyar mintákat, csak neolitikus egyéneket

A szerzők szerint a „Yakutia LNBA-komponens” jelen van a mai uráli nyelvű népek genetikai állományában – például az észtek, finnek vagy a nganaszanok esetében, és ez a komponens részben a kelet-ázsiai eredetű N-haplocsoporthoz is köthető. Ugyanakkor a cikk nem elemzi részletesen ezt a haplocsoportot, hívja fel a figyelmet Nagy Péter, és

sajnos magyar mintákat sem vontak be az analízisbe – ami meglepő, tekintve, hogy a magyart is az uráli nyelvek közé sorolják. Honfoglaló magyar minták helyett a neolitikus magyarországi Körös-kultúrából származó, teljesen más karakterű mintát használtak egyfajta nyugati vadászó-gyűjtögető reprezentánsként!

– derült ki.

M. Lezsák Gabriella is rávilágít: a Nature-cikk nagy hiányossága, hogy nem dolgozott magyar archeogenetikai adatokkal, miközben az általuk uráliként aposztrofált nyelvcsaládból messze a magyar nyelvet beszélik a legtöbben. Ez különösen fontos lett volna, hiszen a tanulmány célja az „uráli nyelvű populációk” genetikai történetének feltárása volt.

Hozzáteszi, hogy „a magyar nyelv azonban egyedülálló helyzetben van: Közép-Európában maradt fenn, és a magyarság etnogenezise régészeti, történeti és nyelvi szempontból is eltér a többi úgynevezett uráli néptől. Ezért, ha valóban pontos képet szeretnénk kapni ezeknek a népeknek a genetikai hátteréről, akkor elengedhetetlen, hogy Kárpát-medencei magyar minták is szerepeljenek az elemzésben. Ez azért is fontos, mert a cikkben például egy Körös-kultúrás neolitikus egyén szerepelt magyarországi mintaként, miközben

Árpád magyarjainak nincs közvetlen genetikai kapcsolata a neolitikus Kárpát-medencei lakossággal.

Ez a hiányosság nemcsak tudományosan megkérdőjelezhető, hanem történeti torzítást is eredményez.”

Az uráli nyelvek elterjedése Európában és Ázsiában (Wikipédia)

A magyarok kilógnak a sorból, a nyelvrokonsági családfa a múlté

Nagy Péter úgy látja, a magyarokban jóval kevesebb kelet-ázsiai eredetű genetikai komponens mutatható ki, mint a többi, úgynevezett „uráli” nyelvű népben, ami Lezsák Gabriella szerint nyelvtörténeti és régészeti szempontból is igazolt:

a magyarság történetében jelentős nyugati, török és iráni hatások is érvényesültek, éppen ezért lett volna fontos, hogy a szerzők honfoglaláskori magyar mintákat is bevonjanak,

ha valóban azt kívánják bizonyítani, hogy minden „uráli” nyelvű nép a „Yakutia LNBA-komponens” hordozója.

A szakemberek kiemelik:

a nyelv nem kromoszómákban öröklődik, hanem a kultúrában,

neveltetésben, közösségi hagyományban. Világszerte számos példa van arra, hogy egy népesség nyelvet vált anélkül, hogy jelentős genetikai keveredés történne. „Gondoljunk csak a dél-amerikai indiánokra, akik ma spanyolul vagy portugálul beszélnek, miközben genetikai örökségük több ezer évre nyúlik vissza” – hangzik el.

A „finnugor” és „ugor” elnevezéseket ugyan még mindig használják a nyelvészek, de ma már sokan – köztük több finn kutató is – jóval árnyaltabban látják a nyelvek közötti kapcsolatokat. A régi, 19. századi nyelvrokonsági családfa-modellt többen meghaladottnak tartják, mert szerintük a nyelvek nem kizárólag egyenes ágon, leszármazás útján fejlődnek. Ehelyett egyre inkább előtérbe kerül, hogy a nyelvek sokszor egymásra hatva, kölcsönhatások révén változnak és ezek a nyelvi, illetve kulturális kapcsolatok gyakran fontosabbak, mint a tiszta rokonság.

A nyelvek és népek múltját tehát nem lehet egyszerű „családfán” ábrázolni, hanem inkább egy bonyolult kapcsolati hálóban, ahol minden hatás számít

– foglalja össze az MKI főigazgatója.

Régebben a törzsi tudat és a genetika jobban egybeesett

Somfai Kara Dávid szerint az etnikai identitás kulturális jelenség, ezért se nyelvészeti, se régészeti, se archeogenetikai módszerekkel nem vizsgálható – az etnológiáé a vezető szerep. Erre a főigazgató így reagált: „Valóban igaz, hogy egy nép önazonossága, vagyis az etnikai identitás elsősorban a kulturális közegből ered, ezért nem vezethető le pusztán nyelvi, genetikai vagy tárgyi elemekből. De az is igaz, hogy ezek

a tudományágak segíthetnek feltárni az identitás kialakulásának történeti feltételeit, a mögöttes folyamatokat. Nem magát az identitást »mérik«,

hanem azt vizsgálják, milyen társadalmi, nyelvi és biológiai környezetben jött létre a közösségi önazonosság. Ezért én inkább egymást kiegészítő szerepeket látok: a régészet, a nyelvtudomány, a genetika nem helyettesítik, hanem kiegészítik az etnológiai megközelítést.”

Nagy Péter szerint az etnológus állítása a mai populációkra valószínűleg jobban kimondható, mint mondjuk a honfoglaló magyarokra: „Ott

a törzsi tudat, az egy őstől való származás hite, illetve a genetika jobban egybeesett.

Természetesen erre aztán ráépült egy vérszövetségen alapuló identitás, ami többféle genetikai háttér keveredéséből, illetve a domináns csoporthoz való kulturális adaptációból táplálkozott. Az Árpád-ház férfiági leszármazási vonalára jellemző haplocsoport a mai Baskíria területén élő népességnél is megtalálható. Érdekesség, hogy

a baskírok, még Párizs orosz megszállása idején, 1814-ben is hasonló öltözetben és hasonló fegyverzetben tűnnek fel, mint a honfoglaló magyarok ezer évvel korábban.

Náluk az egyes törzsek mind jellemző Y-haplocsoport-összetételűek, ami a közös őstől való származást bizonyítja. A nyelvük azonban török nyelv, bár uráli nyelvet is beszélő népek szomszédságában élnek.”