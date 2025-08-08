A harvardi tudósok súlyosan torzítottak a magyar őstörténettel kapcsolatban – kutatók a Mandinernek
2025. augusztus 08. 18:04
A nagy vihart kavaró tanulmányban a honfoglaló minták helyett neolitikus egyéneket vizsgáltak, pedig Árpád magyarjainak nincs közvetlen genetikai kapcsolata a neolitikus Kárpát-medencei lakossággal. És ez csak a „jéghegy” csúcsa.
2025. augusztus 08. 18:04
Ahogy korábban megírtuk, megjelent egy tanulmány 2025. júliusában a Nature magazinban harvardi kutatók tollából, akik szerint az uráli nyelvcsalád – amelybe a magyar is tartozik –, keletebbről eredhet, mint gondolták. A tanulmány szerint a mai uráli nyelvet beszélő finnek, vagy a magyarok ugyanazt a „genetikai aláírást” hordozzák, amely először 4500 évvel ezelőtt jelent meg a mai Jakutföldön talált mintákban – a genetikát tehát összekötik a nyelvvel.
A cikk lényegében azt állítja, hogy az uráli nyelvek Kelet-Szibériából, Jakutföldről erednek, mivel a szerzők a proto-uráli genom eredetét arra a térségre lokalizálták.
Somfai Kara Dávid turkológus, mongolista, etnológus szerint az egész megállapítás teljesen tudománytalan, mert a genomokat nem lehet se valóságos, se hipotetikus proto-nyelvekkel azonosítani. Hozzátette, hogy az etnikai identitás megint más kérdés: ez az identitás kulturális jelenség, ezért se nyelvészeti, se régészeti, se archeogenetikai módszerekkel nem vizsgálható.
Most Dr. M. Lezsák Gabriellarégész-művelődéstörténésznek, a Magyarságkutató Intézet főigazgatójának és Dr. Nagy Péter archeogenetikusnak, a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontja igazgatójának a segítségével mélyülünk el a témában.
Az etnikai identitás kulturális jelenség, így se nyelvészeti, se régészeti, se archeogenetikai módszerekkel nem vizsgálható, vallja Somfai Kara Dávid, aki nyelvek és népek kapcsolatáról is beszélt.
A magyar kutatók szerint a harvardi szerzők tanulmánya kétségtelenül új adatokkal gazdagítja a népességgenetikai kutatásokat, ugyanakkor a következtetések több szempontból is vitathatók.
Nagy Péter szerint a tanulmány célja, hogy genomszintű adatokat nyújtson azokról a népességekről, amelyeket ma az uráli vagy a jenyiszeji nyelveket beszélők közé sorolnak.
A kutatók 180 új ősi egyén DNS-ét szekvenálták,
főként az észak-eurázsiai erdős és sztyeppei övezetből, és ezeket összevetették több mint 1300 korábbi mintával. Az így létrejött adatbázist használták arra, hogy modellezzék az egyes nyelvcsaládokhoz köthető genetikai összefüggéseket.
A genetikus hozzáteszi, hogy a kutatók két fő ősi populációt különítettek el: az egyik a Cisz-bajkáli régióból származik, a másik pedig a mai Kelet-szibériai Jakutföld területéről. Az elsőt a jenyiszeji nyelvet beszélő népességek elődeivel, a másodikat pedig
az ősi uráli nyelvet beszélő közösségekkel hozzák kapcsolatba.
A tanulmány szerint ez utóbbi, az úgynevezett „Yakutia LNBA-komponens” körülbelül 4000 évvel ezelőtt érte el az Altaj–Száján régiót, majd innen terjedt tovább a Seima-Turbino kultúrával kapcsolatba hozható népességgel együtt.
Jó alapkutatás, hibás következtetések
M. Lezsák Gabriella leszögezi, hogy
a cikk a Seima–Turbino régészeti kultúrát egyfajta „genetikai útvonalként” értelmezi,
amelynek révén a Jakutföldről származó „Yakutia LNBA-komponens” nyugat felé terjedt, és ezáltal magyarázza az úgynevezett uráli nyelvek elterjedését. A szakember hangsúlyozza: ez a megközelítés alapvetően
figyelmen kívül hagyja azt a régészetileg jól dokumentált tényt, hogy a Seima–Turbino kultúra nem egyetlen népességgel, nem népvándorlással hozható összefüggésbe,
hanem egy technológiai-művészeti jelenségegyüttesről van szó, amelyet különböző etnikai és kulturális hátterű csoportok vettek át és alakítottak tovább a saját körülményeik között.
Nagy Péter archeogenetikus a tanulmány egyik figyelemre méltó következtetésének nevezi, hogy a Seima–Turbino-jelenség szerepet játszott a korai uráli nyelvet beszélő közösségek kezdeti elterjedésében. Ez az állítás azonban ellentmondani látszik annak a ténynek, hogy
a nyolc Seima–Turbino-egyén, akiknek a genetikai elemzését elvégezték, nagyon sokszínűnek tűnik.
Ezt maga Reich, a kutatás irányítója mondja ki: „Néhányuk genetikai származása Jakutföldre vezethető vissza, mások irániak voltak, mások balti vadászó-gyűjtögetők Európából.”
Ha a Seima–Turbino-jelenség – az új kohászati technika felfedezése – valóban az uráli nyelv elterjedésének a mozgatórugója volt, akkor a „Yakutia LNBA-komponens” egyértelmű dominanciáját várnánk az ehhez kapcsolódó népekben.
Az eredmények jobban összhangban vannak egy olyan modellel, amely szerint a Seima–Turbino-jelenséget a kereskedelem vezérelte,
és ezt a kereskedelmet az eurázsiai sztyeppe rendkívül mozgékony lovas populációi bonyolították le – tudjuk meg.
Magyarként azt kellene keresnünk, hogy régi krónikáinkban miért is írták azt, amit írtak – vallja M. Lezsák Gabriella régész. A kutatóval a László Gyuláról megjelent kötete kapcsán beszélgettünk a kettős honfoglalás elméletéről és a tudomány rohamos fejlődéséről, ami szerinte igazolhatja a székely tudós meglátásait.
Nem vontak be honfoglaló magyar mintákat, csak neolitikus egyéneket
A szerzők szerint a „Yakutia LNBA-komponens” jelen van a mai uráli nyelvű népek genetikai állományában – például az észtek, finnek vagy a nganaszanok esetében, és ez a komponens részben a kelet-ázsiai eredetű N-haplocsoporthoz is köthető. Ugyanakkor a cikk nem elemzi részletesen ezt a haplocsoportot, hívja fel a figyelmet Nagy Péter, és
sajnos magyar mintákat sem vontak be az analízisbe – ami meglepő, tekintve, hogy a magyart is az uráli nyelvek közé sorolják. Honfoglaló magyar minták helyett a neolitikus magyarországi Körös-kultúrából származó, teljesen más karakterű mintát használtak egyfajta nyugati vadászó-gyűjtögető reprezentánsként!
– derült ki.
M. Lezsák Gabriella is rávilágít: a Nature-cikk nagy hiányossága, hogy nem dolgozott magyar archeogenetikai adatokkal, miközben az általuk uráliként aposztrofált nyelvcsaládból messze a magyar nyelvet beszélik a legtöbben. Ez különösen fontos lett volna, hiszen a tanulmány célja az „uráli nyelvű populációk” genetikai történetének feltárása volt.
Hozzáteszi, hogy „a magyar nyelv azonban egyedülálló helyzetben van: Közép-Európában maradt fenn, és a magyarság etnogenezise régészeti, történeti és nyelvi szempontból is eltér a többi úgynevezett uráli néptől. Ezért, ha valóban pontos képet szeretnénk kapni ezeknek a népeknek a genetikai hátteréről, akkor elengedhetetlen, hogy Kárpát-medencei magyar minták is szerepeljenek az elemzésben. Ez azért is fontos, mert a cikkben például egy Körös-kultúrás neolitikus egyén szerepelt magyarországi mintaként, miközben
Árpád magyarjainak nincs közvetlen genetikai kapcsolata a neolitikus Kárpát-medencei lakossággal.
Ez a hiányosság nemcsak tudományosan megkérdőjelezhető, hanem történeti torzítást is eredményez.”
A magyarok kilógnak a sorból, a nyelvrokonsági családfa a múlté
Nagy Péter úgy látja, a magyarokban jóval kevesebb kelet-ázsiai eredetű genetikai komponens mutatható ki, mint a többi, úgynevezett „uráli” nyelvű népben, ami Lezsák Gabriella szerint nyelvtörténeti és régészeti szempontból is igazolt:
a magyarság történetében jelentős nyugati, török és iráni hatások is érvényesültek, éppen ezért lett volna fontos, hogy a szerzők honfoglaláskori magyar mintákat is bevonjanak,
ha valóban azt kívánják bizonyítani, hogy minden „uráli” nyelvű nép a „Yakutia LNBA-komponens” hordozója.
A szakemberek kiemelik:
a nyelv nem kromoszómákban öröklődik, hanem a kultúrában,
neveltetésben, közösségi hagyományban. Világszerte számos példa van arra, hogy egy népesség nyelvet vált anélkül, hogy jelentős genetikai keveredés történne. „Gondoljunk csak a dél-amerikai indiánokra, akik ma spanyolul vagy portugálul beszélnek, miközben genetikai örökségük több ezer évre nyúlik vissza” – hangzik el.
A „finnugor” és „ugor” elnevezéseket ugyan még mindig használják a nyelvészek, de ma már sokan – köztük több finn kutató is – jóval árnyaltabban látják a nyelvek közötti kapcsolatokat. A régi, 19. századi nyelvrokonsági családfa-modellt többen meghaladottnak tartják, mert szerintük a nyelvek nem kizárólag egyenes ágon, leszármazás útján fejlődnek. Ehelyett egyre inkább előtérbe kerül, hogy a nyelvek sokszor egymásra hatva, kölcsönhatások révén változnak és ezek a nyelvi, illetve kulturális kapcsolatok gyakran fontosabbak, mint a tiszta rokonság.
A nyelvek és népek múltját tehát nem lehet egyszerű „családfán” ábrázolni, hanem inkább egy bonyolult kapcsolati hálóban, ahol minden hatás számít
– foglalja össze az MKI főigazgatója.
Régebben a törzsi tudat és a genetika jobban egybeesett
Somfai Kara Dávid szerint az etnikai identitás kulturális jelenség, ezért se nyelvészeti, se régészeti, se archeogenetikai módszerekkel nem vizsgálható – az etnológiáé a vezető szerep. Erre a főigazgató így reagált:„Valóban igaz, hogy egy nép önazonossága, vagyis az etnikai identitás elsősorban a kulturális közegből ered, ezért nem vezethető le pusztán nyelvi, genetikai vagy tárgyi elemekből. De az is igaz, hogy ezek
a tudományágak segíthetnek feltárni az identitás kialakulásának történeti feltételeit, a mögöttes folyamatokat. Nem magát az identitást »mérik«,
hanem azt vizsgálják, milyen társadalmi, nyelvi és biológiai környezetben jött létre a közösségi önazonosság. Ezért én inkább egymást kiegészítő szerepeket látok: a régészet, a nyelvtudomány, a genetika nem helyettesítik, hanem kiegészítik az etnológiai megközelítést.”
Nagy Péter szerint az etnológus állítása a mai populációkra valószínűleg jobban kimondható, mint mondjuk a honfoglaló magyarokra: „Ott
a törzsi tudat, az egy őstől való származás hite, illetve a genetika jobban egybeesett.
Természetesen erre aztán ráépült egy vérszövetségen alapuló identitás, ami többféle genetikai háttér keveredéséből, illetve a domináns csoporthoz való kulturális adaptációból táplálkozott. Az Árpád-ház férfiági leszármazási vonalára jellemző haplocsoport a mai Baskíria területén élő népességnél is megtalálható. Érdekesség, hogy
a baskírok, még Párizs orosz megszállása idején, 1814-ben is hasonló öltözetben és hasonló fegyverzetben tűnnek fel, mint a honfoglaló magyarok ezer évvel korábban.
Náluk az egyes törzsek mind jellemző Y-haplocsoport-összetételűek, ami a közös őstől való származást bizonyítja. A nyelvük azonban török nyelv, bár uráli nyelvet is beszélő népek szomszédságában élnek.”
A magyar archeogenetika világszínvonalú, a tudomány pedig nem felejt – vallja az Archeogenetikai Kutatóközpont igazgatója, aki Baskíriában találta meg az Árpád-házi rokonokat a legnagyobb számban.
Ha ellenáll egy kutató a hírnév csábításának, jobb lehet az eredmény
M. Lezsák Gabriella szerint valós veszély minden tudományág számára, hogy a saját módszereit és nézőpontját kizárólagosként kezeli.
„Éppen ezért kell tudatosan arra törekednünk, hogy a különböző nézőpontokat összehangoljuk.
A Magyarságkutató Intézet pont ezt vállalta: olyan műhelyt építünk, ahol a nyelvész, a régész, a genetikus, az etnológus és a történész nem külön utakon jár,
hanem egymás kérdéseire válaszolva, egymást segítve dolgozik. Szerintem ez az együttműködés, ez az alázat vezethet el a valódi megértéshez” – vallja.
Nagy Péter leszögezi, hogy a tudomány egy módszer. „Legjobban akkor működik, ha a konklúziók akkor születnek, amikor komoly mennyiségű és minőségű adat áll rendelkezésre. A Nature-cikk jelentősége abban áll, hogy új mintákat analizált genetikailag eddig kevéssé ismert populációkból, és ezek így bekerültek a populációgenetika eszköztárába. Talán jobb lett volna, ha beérik ennyivel. Nyilván
az anyagi forrásokért való harc nagy kísértést jelent egy-egy kutatás jelentőségének felnagyítására.
Ez minden tudományágra igaz. Minél jobban ellent tud egy kutató állni a hírnév csábításának, annál jobb minőségű lehet a végeredmény.”
Tudományos mítoszok: vannak vagy nincsenek?
A genetikus szerint a tudományban nincsenek mítoszok. „Minden mindenkor újraértelmezendő, ha új módszerek, illetve nagyobb léptékű eredmények ezt indokolják.
Minden generációnak kötelessége, hogy újragondolja az elődei által gyűjtött adatokat és a rájuk épülő konklúziókat a saját eredményei tükrében.
Jelenleg a populációgenetika gyerekkorában élünk, egy-két millió, többnyire modern kori genom és talán tízezer archaikus genom megszekvenálása után.
Mikor majd százszor ennyi, és százszor jobb minőségű adattal fogunk rendelkezni, akkor a múltról alkotott képünk sokkal tisztább lesz
és könnyebben értelmezhetővé válik. Addig is mindenki tegye, amit tud és amit érdemesnek hisz, és vigyázzon, hogy túlzásokba ne essék” – mondja Nagy Péter.
M. Lezsák Gabriella úgy véli, hogy a tudományos mítoszok ott születnek, ahol hiányzik az alaposság, a források kritikus vizsgálata, a módszerek fegyelme, és ahol a különböző tudományágak nem dolgoznak össze. „A Magyarságkutató Intézet éppen ezért arra törekszik, hogy minden eredményt több irányból is megvizsgáljunk –
régészek, nyelvészek, történészek, etnológusok és genetikusok együtt gondolkodnak.
A célunk az, hogy világosan, de felelősen beszéljünk a múltról. Így lehet olyan tudást építeni, ami egyszerre szolgálja a nemzeti önismeretet és állja meg a helyét a tudományban is” – összegzi az MKI főigazgatója.
Nyitókép: Honfoglalás kori harcos rekonstrukciója (Boldog Zoltán rajza)