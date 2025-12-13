Mongólia hun temetői rejtik a magyar őstörténet titkait – régész és genetikus a Mandinernek

Sokan talán nem is tudják, micsoda jelentősége van a helyszínnek a magyar őstörténet szempontjából. Hogy is van ez?

N.E.: Valóban, a vizsgálatok során

sikerült azonosítanunk az Aba nemzetségre jellemző apai, Y-kromoszómához köthető N1a1a1a1a4∼ típusú vonalat.

Ez a haplocsoport egyértelműen eltér az általunk korábban az Árpád-házra – vagyis a Turul-dinasztiára – jellemző R1a-ARP (R1a1a1b2a2a1c3a~) típusú apai ágtól, amelynek a kapcsolatai ugyanúgy Mongóliába, a francia kutatók által vizsgált Tamir Ulaan Khoshuu temetőjébe vezetnek.

Az eredmények tehát genetikai szempontból is alátámasztják azt a történeti feltételezést, hogy Aba Sámuel és I. István rokonsági kapcsolata házassági úton jöhetett létre, ugyanakkor mindkét férfiági vonal eredete Belső-Ázsiába vezethető vissza.

Különösen figyelemre méltó, hogy az Aba nemzetség apai vonala filogenetikailag közös ágon helyezkedik el egy Ar-Gunt-i ázsiai hun egyénnel (6.sír).

Milyen következtetéseket lehet levonni az eddigi Ar Gunt-i eredményekből a magyar őstörténet szempontjából?

M.M.: Az ázsiai hunok régészeti hagyatéka kiemelten fontos a magyar őstörténet kutatásában, mivel számos elemében folytonosságot mutat az európai hunok leletanyagával – például az üstök, diadémok, cikádafibulák és lószerszámok esetében, emellett

több ponton párhuzamokat mutat a korai magyar régészeti jelenségekkel

is, különösen a viseleti és temetkezési szokások terén, például női fejdíszek és „hajfonat” viselet, részleges lótemetkezések.

Ezeket

a régészeti összefüggéseket a genetikai eredmények meglepően egyértelműen támasztják alá, ami szükségessé teszi a hunok és a magyarok őstörténeti kapcsolatainak újragondolását.

Ar Gunt-i ásatások (forrás: Obrusánszky Borbála)

Mit mondanak a csontok? Találtak újabb nyomokat a magyar királyi család őseit nyomozva?

M.M: Még folyamatban lévő kutatási eredményekről nem tudunk nyilatkozni, de az Aba Sámuellel rokoni kapcsolatban lévő 6. számú sír környezetében tártunk fel idén újabb sírokat, melyek remélhetőleg rokoni kapcsolatban lesznek a 6. sírszámú mintával.

*

Miért tekintik az Ar Gunt-i régészeti kutatásokat fordulópontnak Mongóliában?

Gelegdorj Eregzen: A sírokból előkerült

emberi maradványok genetikai elemzése jelentős információkat szolgáltat az egykori hunok fizikai megjelenéséről

és a hunok őseiről, így a feltárások kulcsfontosságúak, ezt nem túlzás kijelenteni.

Mit gondolnak a mongol tudósok arról, hogy a magyar Aba-nemzetség őseit Ar Gunt-ban temették el? Mi ennek a jelentősége?

G.E.: Valóban, az egyik sírban talált emberi csontból vett minta genetikai vizsgálata kimutatta, hogy

a genetikai anyag megegyezik a magyar Aba-nemzetség tagjainak a genetikai anyagával.

A hunokkal foglalkozó kutatók körében köztudott, hogy a magyar királyt is adó Abák Ázsiából származnak, de helyezzük tágabb kontextusba az adatokat: a kor szakértői száz éve vitatkoznak arról, hogy van-e genetikai kapcsolat az ázsiai hunok és az európai hunok között. Kínai források igen részletesen rögzítik, hogy amikor az ázsiai hunok birodalma az 1. század végén összeomlott, egy részük több száz éven át vándorolt nyugat felé Közép-Ázsián keresztül, háborúkat vívtak az útjukba kerülő államokkal, majd

néhány népet beolvasztva soraikba az 5. század elején eljutottak Európába.

Ezt követően, Attila hun király uralkodása alatt nagy csatákat vívtak a Római Birodalommal és a gótokkal, és nagy birodalmat alapítottak Európában.

Az európai hunok és az ázsiai hunok neve hasonló, és mivel keletről vándoroltak be, etnikailag rokonnak tekintik őket, ám ennek bizonyítására kevés bizonyíték, forrás és tárgyi lelet áll rendelkezésre, így egyes tudósok szkeptikusak: itt jön képbe a modern genetikai elemzés, mint kulcsfontosságú bizonyíték, hiszen

sokan az ázsiai hunok és az európai hunok közötti kapcsolatot, valamint az ázsiai hunok és a magyar Aba-család közötti kapcsolatot „mítosznak” tekintették.

Nagyon jelentős eredmény, hogy ezt a kérdést tudományosan is bizonyították! Mi, mongolok, a hunok leszármazottai vagyunk, és a

tudományos bizonyítékok most azt is megerősítik, hogy a mongolok és a magyarok leszármazásukban rokonok.

Nagyon meglepődtünk, amikor először hallottuk, hogy a magyar nyelvben sok olyan szó van, amely hasonló a mongolhoz. Kiderült, hogy ez egy ősi kapcsolat bizonyítéka.

Ar Gunt-i ásatások (forrás: Obrusánszky Borbála)

Mire számíthatunk az idei ásatások után?

G.E.: Az idén ásott hat hun sírból érdekes leleteket tártak fel, köztük emberi csontmaradványokat: jelenleg genetikai elemzésre készítik elő a mintákat. A várható eredmények remélhetőleg még inkább alátámasztják a korábbi megállapításokat.

Nyitókép: Ar Gunt-i ásatások (forrás: Obrusánszky Borbála)