Genetika és régészet egybehangzóan bizonyítja a honfoglalók eredetét! – megjelent a magyar kutatók úttörő tanulmánya

szükséges a feltételezett kiindulási régiók időben is közel élt népességeinek részletes biológiai történetét ismernünk.”

Hozzátette, hogy tanulmányuk nem egy válasz a 2022-es cikkre, hanem egy új gyűjtés, amivel a következő, régészeti alapú hipotézist tesztelték: „A kulturális kapcsolatok mellett vannak-e direkt genetikai kapcsolatok az uráli régió és a Kárpát-medence között?” Új eredményként kijött, hogy egyes csoportok esetében szoros kapcsolat van, más honfoglaló csoportok esetében pedig más, az urálitól eltérő sztyeppi genetikai elemek jelentek meg.

„Népesség folytonosságát azonosítottuk az uráli régióban, olyan csoportok esetében, amelyek szoros genetikai kapcsolatokat mutattak a Kárpát-medencei honfoglalók egy részével. Mindemellett nem láttunk nyomot jelentős Kelet-Ázsiai eredetű keveredésre az Urálban a 6–10. században” – mondja a kutató.

Szécsényi-Nagy Anna rávilágít, hogy a 2022-es tanulmány több értelmezési lehetőséget is megengedett, szerinte érdemes a cikk egyik kiemelt téziséhez visszakanyarodni: „Conquering Hungarians and Mansis had common ancestors, but proto-Hungarians further admixed with Sarmatians and Huns.” Ez magyarul annyit tesz, hogy „A honfoglaló magyarok és a mansik közös ősökkel bírtak, de az előmagyarok tovább keveredtek szarmatákkal és hunokkal” – tudjuk meg.

„Ez az a tézis, amit mi a jelen cikkben cáfolunk, mégpedig úgy, hogy megvizsgáltuk azokat a Kárpát-medencei, 10. századi genomokat is, amiket Maróti Zoltánék publikáltak. Azt mutattuk ki, hogy az általuk központi ázsiai csoportba sorolt minták egy része

a Volga–Urál területről érkezett, őseik pedig az Urál keleti oldaláról terjedtek a nyugatira a 6. század derekán.

Így visszavezetve térben és időben ezt a központi csoportot, már nem volt szükség a Maróti Zoltánék által használt távoli forráscsoportokra. Ők azért használták ezeket a modellekben, mert nem volt még akkor elérhető Volga-Urál vidéki összehasonlító ősi adatsor a dél-uráli szarmatákon kívül” – fejti ki a genetikus.

Hangsúlyozza: „A mi új eredményeink alapján a »hun« hatás nem kimutatható a karajakupovói kultúra egyéneinek génállományában.”

Régészeti ásatás Délnyugat-Szibériában, a Tyumenyi Állami Egyetem és a PPKE+MŐK közös régészeti expedíciójának keretében. fotó: Szöllősi Mátyás

A karajakupovói régészeti kultúrához tartozó bekesevói I. kurgán lelőhely anyagából származó női viselet rekonstrukciója. Türk Attila felvétele a Régészeti és Néprajzi Múzeum, Ufa (Ru) kiállításán

Rengeteg sztyeppi minta kellene még a keleti kapcsolatrendszer mélyebb ismeretéhez

Gyuris Balázs és Szécsényi-Nagy Anna leszögezi: „Eredményeink azt igazolják, hogy a vizsgált honfoglalók egy részében uráli eredetű komponens található, de a bárki számára hozzáférhető tanulmányban hangsúlyoztuk azt is, hogy a 10. századi Kárpát-medencében akadnak más sztyeppi genetikai elemekkel bíró egyének is, akiknek a forrásait még nem azonosítottuk, de feltételezhetően a honfoglalás korában jelentek meg a térségben, mert a korábbi keleti avarokkal nem mutattak genetikai folytonosságot”.

A kutatók felhívják a figyelmet, hogy az ázsiai hunok vegyes etnikumú birodalma a Kr. u. 2. századra megszűnt, és a „Xiongnu” birodalom lakóinak a leszármazottjai szerteszét élhettek Ázsiában – csak nemrég sikerül azonosítani részleges kapcsolataikat az európai hunokkal.

„A »hun« kifejezéssel egyébként érdemes genetikai értelemben is óvatosan bánni, mert amint egy legutóbbi tanulmányban is rámutattunk,

a hun kori népesség igen vegyes eredetű volt a Kárpát-medencében is, csak hat százalékuk származott Északkelet-Ázsiából.

Időbeli sorozatok és rengeteg sztyeppi minta kellene még – vagy jól irányított régészeti hipotézisek –, hogy a magyarság esetében a sztyeppi kapcsolatrendszer kérdésének olyan szinten utána tudjunk menni, mint most az uráli tanulmány esetén tettük” – fejtik ki a tanulmány szerzői.

A néprajz szerepe

A kutatókat megkérdeztük, egyetértenek-e azzal az állítással, hogy a genetika és a régészet a néprajzi adalékok ismerete nélkül sok fontos kérdésben nem tudja megadni a helyes válaszokat. Példaképpen Agócs Gergely kutatásaira utaltunk, miszerint nem biztos, hogy az őshaza fix helyszínekhez kötődik a sok ezer kilométereket vándorló népek esetében.