Történelmi szenzáció: megtalálták a magyarok őshazáját, ahol még ma is élnek őseink

A könyv magyar fordítását Benkő Mihály történész készítette, aki Kuskumbajevvel együtt expedíciókat vezetett Szibéria és Kazahsztán határvidékén, a kipcsakok földjén. Itt, a Torgaj-fennsíkon találhatók azok a falvak, ahol a helyi madjar közösségek máig őrzik a magyarsághoz kötődő hagyományaikat.
A történeti forrásokat modern genetikai kutatások is alátámasztják. Bíró András antropológus kimutatta, hogy a Torgaj-fennsík lakóinak Y-kromoszómája feltűnően hasonlít a mai magyar népesség genetikai mintázatához.
Ez a felfedezés új lendületet adott annak az elméletnek, hogy a magyarok keleti rokonsága valós történeti alapokon nyugszik.
A tudományos közösség véleménye megoszlik: egyes kutatók, köztük Erdélyi István, támogatják Kuskumbajev megállapításait, mások óvatosabbak. Abban viszont mindenki egyetért, hogy a felfedezés új fejezetet nyithat a magyar identitás kutatásában, és segíthet jobban megérteni a magyar nép keleti gyökereit, valamint az eurázsiai sztyeppék népei közötti kulturális kapcsolatokat.
Nyitókép: DANIEL MIHAILESCU / AFP