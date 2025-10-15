Történelmi szenzáció: megtalálták a magyarok őshazáját, ahol még ma is élnek őseink

Világszenzációként számol be a tudományos világ egy új kutatásról, amely a magyarok eredetét egészen új megvilágításba helyezi – derült ki Biró András Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum kutatójának előadásából.

Egy neves kazah történész, Ajbolat Kuskumbajev legújabb tanulmánya szerint a magyarok őshazája Szibéria és Kazahsztán határvidékén, a Torgaj-fennsík térségében keresendő

– ott, ahol ma is élnek olyan közösségek, amelyek „madjaroknak” nevezik magukat, és a keleti magyarok leszármazottaiként tartják számon őseiket.

A kutató „Magyarok keleten és nyugaton” című munkája az Ómúltunk tára sorozatban jelent meg, és hatalmas érdeklődést váltott ki mind Magyarországon, mind külföldön. A mű részletesen bemutatja a madjar törzs történetét, amelyet a helyiek a kipcsak törzsszövetség egyik nemzetségének tartanak. Kuskumbajev szerint a magyar harcosok egy része a 13. században került kapcsolatba a mongol seregekkel, majd az Arany Horda szolgálatába állva beolvadt a keleti sztyeppe népei közé.