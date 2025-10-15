Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Torgaj-fennsík madjar őshaza Kazahsztán Szibéria történész magyar őshaza

Történelmi szenzáció: megtalálták a magyarok őshazáját, ahol még ma is élnek őseink

2025. október 15. 13:08

A kutatások szerint Szibéria és Kazahsztán határvidékén élhetnek a magyarság távoli rokonai, akik ma is őrzik hagyományaikat.

2025. október 15. 13:08
null

Világszenzációként számol be a tudományos világ egy új kutatásról, amely a magyarok eredetét egészen új megvilágításba helyezi – derült ki Biró András Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum kutatójának előadásából.

Egy neves kazah történész, Ajbolat Kuskumbajev legújabb tanulmánya szerint a magyarok őshazája Szibéria és Kazahsztán határvidékén, a Torgaj-fennsík térségében keresendő

– ott, ahol ma is élnek olyan közösségek, amelyek „madjaroknak” nevezik magukat, és a keleti magyarok leszármazottaiként tartják számon őseiket.

A kutató „Magyarok keleten és nyugaton” című munkája az Ómúltunk tára sorozatban jelent meg, és hatalmas érdeklődést váltott ki mind Magyarországon, mind külföldön. A mű részletesen bemutatja a madjar törzs történetét, amelyet a helyiek a kipcsak törzsszövetség egyik nemzetségének tartanak. Kuskumbajev szerint a magyar harcosok egy része a 13. században került kapcsolatba a mongol seregekkel, majd az Arany Horda szolgálatába állva beolvadt a keleti sztyeppe népei közé.

Ezt is ajánljuk a témában

A könyv magyar fordítását Benkő Mihály történész készítette, aki Kuskumbajevvel együtt expedíciókat vezetett Szibéria és Kazahsztán határvidékén, a kipcsakok földjén. Itt, a Torgaj-fennsíkon találhatók azok a falvak, ahol a helyi madjar közösségek máig őrzik a magyarsághoz kötődő hagyományaikat.

A történeti forrásokat modern genetikai kutatások is alátámasztják. Bíró András antropológus kimutatta, hogy a Torgaj-fennsík lakóinak Y-kromoszómája feltűnően hasonlít a mai magyar népesség genetikai mintázatához. 

Ez a felfedezés új lendületet adott annak az elméletnek, hogy a magyarok keleti rokonsága valós történeti alapokon nyugszik.

A tudományos közösség véleménye megoszlik: egyes kutatók, köztük Erdélyi István, támogatják Kuskumbajev megállapításait, mások óvatosabbak. Abban viszont mindenki egyetért, hogy a felfedezés új fejezetet nyithat a magyar identitás kutatásában, és segíthet jobban megérteni a magyar nép keleti gyökereit, valamint az eurázsiai sztyeppék népei közötti kulturális kapcsolatokat.

Nyitókép: DANIEL MIHAILESCU / AFP

***

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. október 15. 15:02
A vérszerződés már eleve több különféle csapatot jelent, akikben annyi mindenképpen közös, hogy maga a szertartás nem ismeretlen. Oké Torgaj femnsík, kapcsolat. Az egyik törzsünk ősei onnan jöttek, hurrá. Az igazi kérdés az, hogy akik itt voltak és számban felülmúlták a honfoglalókat, na azok kik voltak?
Válasz erre
1
0
Hotten Totta
2025. október 15. 15:00
Ha 13, század, akkor nem a magyarok őshazája van meg, hanem az ott lévő madjarok származnak mitőlünk, nekik öshazájuk a Kárpát-medence nem?
Válasz erre
1
0
jamborz
2025. október 15. 14:53
Óóóó! Akkor 'Peter Madjar' is ősmagyar!
Válasz erre
1
0
massivement5
2025. október 15. 14:48
Lehet verni arra, hogy türkök, igazi, nem migráns, tiszta, ősi nép vogymuk. De ki hiszi ezt el? Ma már jóval több a germán gén, a szláv gén, zsidó gén, cigány gén egy átlag vödörnyi kutyulékmagyar spermában, mint a türk meg a szibériai :D Hamarosan jönnek a kínai, vietnámi gének, a feka gének már itt vannak.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!