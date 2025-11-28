Szakály Sándor: 70

Számos neves történészünk szeretete a történelem iránt onnan eredt, hogy gyermekkorában családjának idősebb tagjai meséltek neki a magyar múlt daliás időiről. Nem volt ez másként a hetven éve, 1955. november 23-án Törökkoppányban született Szakály Sándor esetében sem, aki cipész-csizmadia apai nagyapja elbeszéléseiben hallott először Mátyás királyról, Kinizsi Pálról vagy éppen Toldi Miklósról. A kisiparos-famíliából származó, első generációs értelmiségi Szakály fiatalon a könyveket bújta, és sorra nyerte az iskolai tanulmányi vetélkedőket. S noha több megnyilatkozása szerint nem volt elhatározott dolog a történészi hivatás választása, végül nemzeti múltunk egyik legismertebb és legkiválóbb kutatója vált belőle.

A nyolcvanas évek elején induló, termékeny, számos elismeréssel – többek között Széchenyi-díjjal – kitüntetett pályája során megkerülhetetlen műveket jelentetett meg a hon- és rendvédelem, a királyi honvédség, továbbá a magyar katonai elit két világháború közötti és második világháború alatti történetéről.