Most kell erősnek lenni: ledobta az atombombát a feministákra a történész – mindvégig palira vették őket

2025. december 06. 08:22

Nagy bajban lehet Mérő Vera és Cseh Katalin, ha meg akarják szólítani a nőket.

2025. december 06. 08:22
null

Orbán Viktor kormánya családbarát intézkedésekkel, például a háromgyermekes anyák adómentességével és kedvezményes hitelekkel szólítja meg a női választókat, ugyanakkor ezek gyakran konzervatív nőképet erősítenek – írja a Kurier.

Pető Andrea történész szerint Orbán illiberális ajánlata azért vonzó sok nő számára, mert az 1989 utáni neoliberális feminista ígéretek nem váltak valóra.

A Fidesz támogatottságát növeli, hogy az ellenzék – Pető véleménye szerint – nem kínál alternatív jövőképet a nőknek.

Nyitókép: Facebook

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

