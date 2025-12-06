Most kell erősnek lenni: ledobta az atombombát a feministákra a történész – mindvégig palira vették őket

Orbán Viktor kormánya családbarát intézkedésekkel, például a háromgyermekes anyák adómentességével és kedvezményes hitelekkel szólítja meg a női választókat, ugyanakkor ezek gyakran konzervatív nőképet erősítenek – írja a Kurier.

Pető Andrea történész szerint Orbán illiberális ajánlata azért vonzó sok nő számára, mert az 1989 utáni neoliberális feminista ígéretek nem váltak valóra.

A Fidesz támogatottságát növeli, hogy az ellenzék – Pető véleménye szerint – nem kínál alternatív jövőképet a nőknek.