Most kell erősnek lenni: ledobta az atombombát a feministákra a történész – mindvégig palira vették őket

Putyin képes lángba borítani egész Európát: hátborzongató figyelmeztetés érkezett – mindenkinek Orbánra kell hallgatnia
A finn professzor szerint a magyar miniszterelnök képes egyedül józanul gondolkodni.
Nagy bajban lehet Mérő Vera és Cseh Katalin, ha meg akarják szólítani a nőket.
Orbán Viktor kormánya családbarát intézkedésekkel, például a háromgyermekes anyák adómentességével és kedvezményes hitelekkel szólítja meg a női választókat, ugyanakkor ezek gyakran konzervatív nőképet erősítenek – írja a Kurier.
Pető Andrea történész szerint Orbán illiberális ajánlata azért vonzó sok nő számára, mert az 1989 utáni neoliberális feminista ígéretek nem váltak valóra.
A Fidesz támogatottságát növeli, hogy az ellenzék – Pető véleménye szerint – nem kínál alternatív jövőképet a nőknek.
