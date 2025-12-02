Ft
család Faktum liberális HVG Magyarország támogatás jobboldal Fidesz adó baloldal

Elszámolta magát a HVG: nagyot akartak ütni a kormányon, de csúnya besülés lett a vége

2025. december 02. 17:05

Komoly ferdítésen kapta a liberális lapot a Faktum tényellenőrző portál.

2025. december 02. 17:05
null

A HVG egy cikke szerint „4000 milliárdra is rúghat a választási osztogatás számlája”, és azt állítják, hogy „a kabinet főként olyan problémák orvoslásából igyekszik politikai tőkét kovácsolni, amelyek nem is léteznének a korábbi döntései és mulasztásai nélkül”. A lap a tervezett intézkedéseket kizárólag költségvetési „számlaként” értékeli, miközben alig tér ki arra, hogy ezek milyen társadalmi csoportok számára jelentenek tényleges segítséget – legyen szó nyugdíjasokról, családokról vagy alacsony keresetűekről.

A Faktum tényellenőrző portál legújabb elemzése azt vizsgálja, mennyiben állják meg helyüket a HVG állításai, ha nem csak kiadási oldalról, hanem a társadalmi hatások felől is vizsgáljuk a cikk tartalmi kérdéseit, illetve mit jelent az, ha az ellenzéki pártok propagandaszólamai a gazdasági rovatban kelhetnek új életre.

A Faktum többek között megvizsgálta a HVG által bemutatott adópolitikai elképzelést is. A lap leegyszerűsít, majd a saját leegyszerűsítését tekinti bizonyítéknak: „a családtámogatások rendszere a jobban keresőket segíti, a szegényeket az út szélén hagyja” – írják, de a mondat feltűnően hiányos. A HVG ugyanis rendre megfeledkezik arról, hogy az adókedvezmények valójában a munkajövedelem után járnak, és ebbe nyilvánvalóan nem tartoznak bele azok, akik nem dolgoznak vagy minimálbéren vannak: ők más típusú szociálpolitikai támogatást kapnak. A lap tehát ugyanazzal a lendülettel kér számon olyan kedvezményeket, amelyek szükségszerűen csak az aktív dolgozókat érinthetik.

Ez a tendenciózus kettős mérce végigkíséri az egész cikket.

A HVG másik nagy húzása

A HVG logikája itt ér el a csúcspontra: a cikk azt sugallja, hogy a családtámogatási rendszer és az adókedvezmények „a gazdagokat segítik”, miközben figyelmen kívül hagyja, hogy a támogatási rendszer legnagyobb kedvezményezettjei valójában a két- és háromgyermekes, átlagjövedelmű családok. Vagyis azok, akik sem jövedelmi, sem vagyoni értelemben nem a társadalmi elit részének számítanak valójában.

A gyakorlatban a családi adókedvezmények legsűrűbben igénybe vett formái éppen a középosztály stabilitását erősítik,

nem a felső jövedelmi tizedet. Ez már önmagában is árnyalja a HVG narratívájának szakmai tartalmát.

Összegzés

A HVG tehát következetesen olyan képet fest, mintha a kormány minden döntése puszta politikai számítás lenne, miközben alig foglalkozik azzal, kiket érintenek ezek az intézkedések, és milyen terheket enyhítenek a gyakorlatban.

A valóság azonban nem támasztja alá azt a leegyszerűsített logikát, amelyben minden juttatás „osztogatás”, és minden megoldandó probléma csak kommunikációs termék.

Így marad a kérdés: ha a HVG szemében minden támogatási forma gyanús, akkor milyen szociálpolitikát tartana egyáltalán elfogadhatónak? – jegyezte meg a Faktum.

Nyitókép: Facebook

balbako_
2025. december 02. 19:08
A szocializmus/kommunizmus bűvszava volt a harc a gazdagok ellen. (Már ott gyanús lehetett volna, hogy majd ők megmondják, hogy ki a gazdag.) A végén ott tartottak, hogy "gazdag volt" akinek tévéje, hűtőgépe netán egy száz éves rozoga vén autója volt. De ebből a harcból az onnan elvont pénzekből egyetlen "szegény" sem részesedett a befolyt összeget az egyre nagyobb vízfej eltartása felemésztette még a gazdaságba sem jutott belőle.
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. december 02. 18:50
A HVG egy hazug SZENNYPORTÁL!
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2025. december 02. 18:15
Nem hiszem, hogy ennyire idióták a HVG csahosai, inkább tudatosan hazudnak és hergelnek. Libsi mocsok az egész!
Válasz erre
5
0
neszteklipschik
2025. december 02. 18:15
HVG? Tetves bolsevik banda, csak hazudozni tudtok!
Válasz erre
4
0
