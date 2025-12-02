Elszámolta magát a HVG: nagyot akartak ütni a kormányon, de csúnya besülés lett a vége

A HVG egy cikke szerint „4000 milliárdra is rúghat a választási osztogatás számlája”, és azt állítják, hogy „a kabinet főként olyan problémák orvoslásából igyekszik politikai tőkét kovácsolni, amelyek nem is léteznének a korábbi döntései és mulasztásai nélkül”. A lap a tervezett intézkedéseket kizárólag költségvetési „számlaként” értékeli, miközben alig tér ki arra, hogy ezek milyen társadalmi csoportok számára jelentenek tényleges segítséget – legyen szó nyugdíjasokról, családokról vagy alacsony keresetűekről.

A Faktum tényellenőrző portál legújabb elemzése azt vizsgálja, mennyiben állják meg helyüket a HVG állításai, ha nem csak kiadási oldalról, hanem a társadalmi hatások felől is vizsgáljuk a cikk tartalmi kérdéseit, illetve mit jelent az, ha az ellenzéki pártok propagandaszólamai a gazdasági rovatban kelhetnek új életre.