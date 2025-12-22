Ft
12. 22.
hétfő
Nagy Attila Tibor elmondta a nyilvánvalót: „Magyar Péter kezd unalmas lenni” (VIDEÓ)

2025. december 22. 13:04

Az elemző kiemelte, hogy az újdonság varázsa elmúlt, most már a Tisza Párt vezérénél, majd hangsúlyozta, hogy ideje volna újítania.

2025. december 22. 13:04
Látom, hogy Magyar Péter kezd unalmas lenni – mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző egy előadás során, amiről egy videórészletet osztott meg Bohár Dániel. Az elemző kiemelte, hogy az újdonság varázsa elmúlt a Tisza Párt vezérénél, majd hangsúlyozta, hogy ideje volna újítania.

 

Amikor én ezeket a diadalittas méréseket hallom, hogy mennyire le van a Fidesz. Nem vagyok ebben biztos, hogy le van maradva.

 – mondta Nagy Attila Tibor, majd hozzátette, hogy szerinte a párt jelöltállítása alapján inkább Magyar Péterék lehetnek veszélyben.

A Tisza politikustársai elég gyengék az az igazság”

 – hangoztatta végül az elemző.

Nyitókép forrása: Krizsán Csaba / MTI

