Nagy Attila Tibor elmondta a nyilvánvalót: „Magyar Péter kezd unalmas lenni” (VIDEÓ)

Minden kétséget kizár ez a videó: Magyar Péter csúnyán elszólta magát, ebből nagy botrány lesz
Korábban kiderült, hogy több bíró is szerepel a Tisza Párt politikai aktivistái számára készült applikáció adatbázisában.
Az elemző kiemelte, hogy az újdonság varázsa elmúlt, most már a Tisza Párt vezérénél, majd hangsúlyozta, hogy ideje volna újítania.
Látom, hogy Magyar Péter kezd unalmas lenni – mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző egy előadás során, amiről egy videórészletet osztott meg Bohár Dániel. Az elemző kiemelte, hogy az újdonság varázsa elmúlt a Tisza Párt vezérénél, majd hangsúlyozta, hogy ideje volna újítania.
Amikor én ezeket a diadalittas méréseket hallom, hogy mennyire le van a Fidesz. Nem vagyok ebben biztos, hogy le van maradva.
– mondta Nagy Attila Tibor, majd hozzátette, hogy szerinte a párt jelöltállítása alapján inkább Magyar Péterék lehetnek veszélyben.
A Tisza politikustársai elég gyengék az az igazság”
– hangoztatta végül az elemző.
Nyitókép forrása: Krizsán Csaba / MTI