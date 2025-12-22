Nagy Attila Tibor elmondta a nyilvánvalót: „Magyar Péter kezd unalmas lenni” (VIDEÓ)

Ennél rosszabbul nem kezdődhetett volna Magyar Péter hete: nem ő az ellenzék főszereplője, hanem Orbán Viktor

Fodor Gábor az Indexnek arról is beszélt, hogy a választás kimenetelét nem a két, érzelmileg erősen motivált tábor dönti el, hanem az a köztes réteg, amely nem az „imádom–gyűlölöm” logika mentén hoz döntést.