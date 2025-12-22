Ft
Minden kétséget kizár ez a videó: Magyar Péter csúnyán elszólta magát, ebből nagy botrány lesz

2025. december 22. 12:31

Korábban kiderült, hogy több bíró is szerepel a Tisza Párt politikai aktivistái számára készült applikáció adatbázisában.

2025. december 22. 12:31
null

Hogy micsoda? – tette fel a kérdést Kocsi Máté a Fidesz frakcióvezetője legújabb közösségi-oldalán megosztott videója alá. A feltöltött videó részletből hallható, hogy Magyar Péter még korábban, az egyik Tisza-rendezvényen az alábbiakat mondta: „Most rengeteg hiteles ember lesz! És velük összefogva tudunk majd átmenni a propaganda falán! Ők olyan háziorvosok,

olyan bírók,

olyan közgazdászok, olyan vállalkozók, olyan tanárok, olyan buszsofőrök lesznek.”

Mint ismert, kiderült, hogy több bíró is szerepel a Tisza Párt politikai aktivistái számára készült applikáció adatbázisában. A Tűzfalcsoport információi szerint aktív bírók adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során, így példátlan módon magyarországi bírák személyes adatai is illetéktelenek kezébe kerülhettek.

Az OBH a Mandiner megkeresésére leszögezte, hogy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 39. § (1) bekezdése szerint

a bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathatnak.

Amennyiben az adott bíró felett munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök hivatalos tudomást szerez arról, hogy ezt az összeférhetetlenségi szabályt megszegte, vele szemben a szükséges intézkedéseket megteszi – tették hozzá. 

A bírói Etikai Kódex 1. cikke alapján, „a bíró az ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája során még a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. (…) A bírónak tartózkodnia kell a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz fűződő szükségtelen kapcsolatoktól és befolyásolástól oly módon, hogy ez kívülállók számára is nyilvánvaló legyen”.

Schiffer András röviden reagált az ügyre: „mondjanak le, ha letöltötték a Tisza applikációt: a bíróknak a pártatlanság látszatát is meg kell őrizniük.”

Nyitókép forrása: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

galancza-2
•••
2025. december 22. 13:19 Szerkesztve
A jogszolgáltatásban dolgozók 80% poloskás patkány. A dokik, fogdokignál is legalább 70% poloskás. Úgy általánosságban a diplomások legalább 60%-a poloskás. Döbbenetes látni hogy rengeteg diplomás embert (mérnökök, orvosok, turisztikai szakértők, matek-fizika-kémia tanárok,stb, akik kiválóak a szakmájukban) félre tud vezetni poloska.
Válasz erre
0
0
Burdisgarage
2025. december 22. 13:02
magyartól független Magyar bíróságot!
Válasz erre
0
0
Upuaut
2025. december 22. 12:54
Magyar Péternek, a messiásnak nem árt semmi. Hívei elvakultak. Ellenben a bírókat felelőségre kell vonni. Az már csak költő kérdés, hogy a Tisza győzelme esetén, mennyire lehetne bízni a bírói függetlenségben.
Válasz erre
6
0
gullwing
2025. december 22. 12:52
Jó lenne ha ezeknek a bíróknak a neve közkincs lenne....
Válasz erre
8
0
