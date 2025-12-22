Minden kétséget kizár ez a videó: Magyar Péter csúnyán elszólta magát, ebből nagy botrány lesz

Hogy micsoda? – tette fel a kérdést Kocsi Máté a Fidesz frakcióvezetője legújabb közösségi-oldalán megosztott videója alá. A feltöltött videó részletből hallható, hogy Magyar Péter még korábban, az egyik Tisza-rendezvényen az alábbiakat mondta: „Most rengeteg hiteles ember lesz! És velük összefogva tudunk majd átmenni a propaganda falán! Ők olyan háziorvosok,

olyan bírók,

olyan közgazdászok, olyan vállalkozók, olyan tanárok, olyan buszsofőrök lesznek.”