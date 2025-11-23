Házhoz ment a pofonért Magyar Péter: Schiffer András akkorát lekevert neki, hogy a fal adta a másikat

Kissé odakozmált habos almással feledtetné az újabb blamázst Magyar Péter
Kétségbeesett próbálkozás, nézzük el neki.
„Fogalmad sincsen, miket beszélsz, ez a helyzet” – szúrt oda az ügyvéd.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy a Tisza Párt applikációjának kiszivárgott adatbázisában tömegesen bukkannak fel a 2010 előtti baloldal meghatározó politikusai és közéleti szereplői.
Mára már egyértelműen kijelenthető: Tisza Pártot minden idők legnagyobb adatvédelmi botránya rázta meg.
Több mint 200 ezer felhasználó érzékeny személyes adatai kerültek nyilvánosságra azok közül, akik letöltötték és regisztráltak a Tisza Világ mobilalkalmazásra. Értesüléseink szerint a Tisza app interneten terjedő adatbázisában számos levitézlett ellenzéki politikus, óellenzéki értelmiségi és „független-objektív újságíró” is megtalálható.
A Tűzfalcsoport információi szerint aktív bírók adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során,
így példátlan módon magyarországi bírák személyes adatai is illetéktelenek kezébe kerülhettek. A bírói Etikai Kódex 1. cikkében ez áll: „a bíró az ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája során még a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. (…) A bírónak tartózkodnia kell a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz fűződő szükségtelen kapcsolatoktól és befolyásolástól oly módon, hogy ez kívülállók számára is nyilvánvaló legyen”.
Ezen hírre reagált úgy Schiffer András, hogy „mondjanak le, ha letöltötték a Tisza applikációt: a bíróknak a pártatlanság látszatát is meg kell őrizniük”. Magyar Péter azonban csak támadni tudott, érdemben reagálni már nem:
Szégyelld magad Schiffer András! A jogászság szégyene lettél!”
– írta a Tisza Párt elnöke.
„Magyar Péter. Persze mit is várhatnánk attól, aki szerint az a normális, ha az OBH még hivatalban lévő elnökhelyettese éppen pártot épít.
Gondolom azzal sincsen bajod, ha egy bíró békemenetel, vagy hozzád hasonlóan tapsol a Főnöknek.
Ahhoz pedig, hogy el tudjad dönteni akár rólam, akár Varga Zs. Andrásról, vagy bárki más gyakorló jogászról, hogy a szakmája szégyene,
kicsivel többet kellett volna tárgyalóterembe járnod, meg úgy egyáltalán: dolgoznod egy jót. Fogalmad sincsen, miket beszélsz, ez a helyzet”
– szúrt oda Magyar Péternek az ügyvéd.
Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner