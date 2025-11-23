Házhoz ment a pofonért Magyar Péter: Schiffer András akkorát lekevert neki, hogy a fal adta a másikat

A Mandiner is beszámolt róla, hogy a Tisza Párt applikációjának kiszivárgott adatbázisában tömegesen bukkannak fel a 2010 előtti baloldal meghatározó politikusai és közéleti szereplői.

Mára már egyértelműen kijelenthető: Tisza Pártot minden idők legnagyobb adatvédelmi botránya rázta meg.

Több mint 200 ezer felhasználó érzékeny személyes adatai kerültek nyilvánosságra azok közül, akik letöltötték és regisztráltak a Tisza Világ mobilalkalmazásra. Értesüléseink szerint a Tisza app interneten terjedő adatbázisában számos levitézlett ellenzéki politikus, óellenzéki értelmiségi és „független-objektív újságíró” is megtalálható.