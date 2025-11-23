Ft
Tisza Párt liberális Magyarország bíró Schiffer András botrány Magyar Péter ellenzék baloldal

Házhoz ment a pofonért Magyar Péter: Schiffer András akkorát lekevert neki, hogy a fal adta a másikat

2025. november 23. 11:23

„Fogalmad sincsen, miket beszélsz, ez a helyzet” – szúrt oda az ügyvéd.

2025. november 23. 11:23
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy a Tisza Párt applikációjának kiszivárgott adatbázisában tömegesen bukkannak fel a 2010 előtti baloldal meghatározó politikusai és közéleti szereplői.

Mára már egyértelműen kijelenthető: Tisza Pártot minden idők legnagyobb adatvédelmi botránya rázta meg.

Több mint 200 ezer felhasználó érzékeny személyes adatai kerültek nyilvánosságra azok közül, akik letöltötték és regisztráltak a Tisza Világ mobilalkalmazásra. Értesüléseink szerint a Tisza app interneten terjedő adatbázisában számos levitézlett ellenzéki politikus, óellenzéki értelmiségi és „független-objektív újságíró” is megtalálható.

A Tűzfalcsoport információi szerint aktív bírók adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során,

így példátlan módon magyarországi bírák személyes adatai is illetéktelenek kezébe kerülhettek. A bírói Etikai Kódex 1. cikkében ez áll: „a bíró az ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája során még a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. (…) A bírónak tartózkodnia kell a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz fűződő szükségtelen kapcsolatoktól és befolyásolástól oly módon, hogy ez kívülállók számára is nyilvánvaló legyen”.

Schiffer András reakciója

Ezen hírre reagált úgy Schiffer András, hogy „mondjanak le, ha letöltötték a Tisza applikációt: a bíróknak a pártatlanság látszatát is meg kell őrizniük”. Magyar Péter azonban csak támadni tudott, érdemben reagálni már nem: 

Szégyelld magad Schiffer András! A jogászság szégyene lettél!”

– írta a Tisza Párt elnöke.

 

„Magyar Péter. Persze mit is várhatnánk attól, aki szerint az a normális, ha az OBH még hivatalban lévő elnökhelyettese éppen pártot épít.

Gondolom azzal sincsen bajod, ha egy bíró békemenetel, vagy hozzád hasonlóan tapsol a Főnöknek.

Ahhoz pedig, hogy el tudjad dönteni akár rólam, akár Varga Zs. Andrásról, vagy bárki más gyakorló jogászról, hogy a szakmája szégyene,

kicsivel többet kellett volna tárgyalóterembe járnod, meg úgy egyáltalán: dolgoznod egy jót. Fogalmad sincsen, miket beszélsz, ez a helyzet”

– szúrt oda Magyar Péternek az ügyvéd.

 

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

 

nemenvagyoken
2025. november 23. 19:48
Schiffer helyében közölném a pojácával, hogy feljelentem, de mindkét félnek saját magának kell képviselnie magát a bíróságon.
Obsitos Technikus
2025. november 23. 19:20
A selyemliliom jelentkezik az ügyvédi irodában: - Volt már ügye? - Még nem.. - Ügyetlen! - Illetve... Volt egy... - Együgyű! - ...de elvették... - Ügyefogyott!
Obsitos Technikus
2025. november 23. 19:18
Eből látszik, hogy a nagypapa jogászlilioma mekkora egy öntelt barom. Nekimenne a kor legjobb, minden hájjal megkent ügyvédjének. Lehet Schiffert nem szeretni, de a tények tények.
Welszibard
2025. november 23. 17:30
Más: Mit csinál a magyar T. Bíróság? 2021. októberében 3 román rabló betört egy egy elektronikai cikkeket árusító üzketbe és kirabolták. Most, 2025. novemberében jutott oda a Bíróság, hogy tárgyalja a román rablóbanda ügyét. 4 évig mi a bánatot csináltak? Meddig fog ez még így menni?
