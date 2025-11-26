Kiszállt az árnyékban mozgó orosz milliárdos – minden megváltozhat a Lukoilnál

A ma már Monacóban élő, Ukrajnában született orosz üzletember, Leonyid Fedun váratlan lépéssel új fejezetet nyitott az életében, miután 2025 elején megvált körülbelül tízszázalékos részesedésétől a Lukoilban, ahogyan azt két az ügylethez közel álló forrás is jelezte – írta meg a Világgazdaság.

A vállalat augusztusban közölte, hogy hetvenhatmillió visszavásárolt részvényt von vissza, ami a teljes tőke mintegy tizenegy százaléka volt. A Reuters piaci árazása alapján Fedun tulajdona nagyjából hétmilliárd dollárt ért, ugyanakkor nem ismert, hogy ténylegesen mekkora összeget kapott.