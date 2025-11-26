Kiszállt az árnyékban mozgó orosz milliárdos – minden megváltozhat a Lukoilnál

Köti az ebet a karóhoz: kulcskérdésről tett elképesztő kijelentést Zelenszkij embere
Egyértelmű üzenetet küldött az ukrán vezetés.
Lezárult egy korszak.
A ma már Monacóban élő, Ukrajnában született orosz üzletember, Leonyid Fedun váratlan lépéssel új fejezetet nyitott az életében, miután 2025 elején megvált körülbelül tízszázalékos részesedésétől a Lukoilban, ahogyan azt két az ügylethez közel álló forrás is jelezte – írta meg a Világgazdaság.
A vállalat augusztusban közölte, hogy hetvenhatmillió visszavásárolt részvényt von vissza, ami a teljes tőke mintegy tizenegy százaléka volt. A Reuters piaci árazása alapján Fedun tulajdona nagyjából hétmilliárd dollárt ért, ugyanakkor nem ismert, hogy ténylegesen mekkora összeget kapott.
Fedun a kilencvenes évek zűrzavaros oroszországi privatizációs időszakában vált az ország egyik leggazdagabb emberévé, amikor a Szovjetunió összeomlása után Borisz Jelcin kormánya engedélyezte a jelentős nyugat-szibériai olajmezők eladását. A katonai iskolát végzett Fedun az előadóként végzett munka révén jutott el Szibériába, ahol megismerkedett a később vele együtt dolgozó Vagit Alekperovval. A két férfi számos vállalkozásban működött együtt, amelyek ezeket a stratégiai mezőket szerezhették meg a privatizációk során, és egyes állami alkalmazottakat egyik napról a másikra milliárdossá tettek.
Alekperov a Lukoil vezérigazgatójaként a hazai olajipar újjáépítéséért felelt, miközben Fedun az orosz és nemzetközi felvásárlásokkal bővítette a cég működését. A vállalat még azt követően is képes volt erősödni, hogy Vlagyimir Putyin átvette a hatalmat, és igyekezett az állami befolyást megszilárdítani a stratégiai ágazatokban.
A háború 2022-es kitörése után azonban fordulat következett. Alekperov távozott a vezérigazgatói posztról, miután Nagy Britannia és Ausztrália szankciókat vezetett be ellene, Fedun pedig lemondott alelnöki tisztségéről és fokozatosan visszavonult a nyilvánosságtól.
A geopolitikai feszültségek közben az olajpiac is megingott. Donald Trump huszonnyolc pontos ukrajnai béketerve hirtelen túlkínálattól való félelmet indított el a befektetők körében, mivel a piac úgy értelmezte a javaslatot, hogy egy esetleges megállapodás újra megnyithatja az orosz exportcsatornákat. Az olajárak napok óta folyamatosan esnek, miközben a befektetők további volatilitást várnak. A helyzetet tovább rontotta, hogy egyre kevesebb esély látszik a decemberi amerikai kamatcsökkentésre, ami általános kockázatkerülést hozott a nyersanyagpiacokon.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyértelmű üzenetet küldött az ukrán vezetés.
A Reuters értékelése szerint a jelenlegi mozgások mögött több tényező húzódik. A béketárgyalások lehetősége javíthatja az ellátási kilátásokat, miközben az amerikai kormány pénteken életbe lépő szankciói a Rosznyefty és a Lukoil ellen elvileg a kínálat szűkülését hozhatnák. Az elemzők egy része azonban kétségesnek tartja, hogy ezek az intézkedések valódi visszaesést idéznének elő az orosz exportban.
A helyzet így egyszerre geopolitikai, piaci és vállalati fordulópontot jelez, amelyben Fedun lépése különösen figyelemre méltó, hiszen ritka, hogy egy orosz milliárdos csendben és teljesen felszámolja otthoni érdekeltségeit.
Monacói visszavonulása egy korszak végét jelzi az orosz olajiparban.
Nyitókép: Nikolay DOYCHINOV / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Erdogan ismét felajánlotta, hogy náluk tartsák az orosz–ukrán béketárgyalásokat.