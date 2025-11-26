Ft
fejezet nato üzenet orosz-ukrán háború tervezet ország Egyesült Államok

Köti az ebet a karóhoz: kulcskérdésről tett elképesztő kijelentést Zelenszkij embere

2025. november 26. 07:10

Egyértelmű üzenetet küldött az ukrán vezetés.

2025. november 26. 07:10
null

Az ukrán vezetés szerint Ukrajna a jövőben sem mond le NATO-csatlakozási törekvéseiről, még akkor sem, ha az orosz–ukrán háború lezárására vonatkozó eredeti béketervben szerepelt volna az erről való lemondás. Erről Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője beszélt az Axiosnak adott interjúban, amikor a tervezet részleteit kommentálta – írja az Unian.

Az első változat szerint Ukrajnának nemcsak a NATO-tagságról kellett volna lemondania, hanem arról is, hogy a szövetség tagállamainak csapatai ukrán területen állomásozzanak. Cserébe a Nyugat biztonsági garanciákat nyújtott volna. Jermak ugyanakkor egyértelművé tette: Ukrajna nem térhet el alkotmányos kötelezettségétől, amely a NATO-hoz vezető utat rögzíti.

A tervezet frissített változata már olyan biztonsági garanciákat is tartalmaz, amelyeket az Egyesült Államok és több európai ország nyújtana Ukrajnának. Jermak szerint ezek jogilag kötelező érvényű biztosítékok lennének, amelyeket Washington kedvezően fogadott, és kész lenne hivatalos szerződésben rögzíteni. 

A béketervről az elmúlt napokban számos részlet szivárgott ki a médiában. Több értékelés szerint az Egyesült Államok és Oroszország által kidolgozott dokumentum valójában Ukrajna kapitulációjának kikényszerítését célozza.

A tervezet eredetileg 28 pontból állt; ezek között szerepelt – többek között –, hogy Ukrajna mondjon le a teljes Luhanszki és Donyecki területről, illetve biztosítson különleges státuszt az orosz nyelvnek. A genfi amerikai–ukrán tárgyalást követően a javaslat 19 pontra rövidült, és egyes vitatott elemek, például az orosz befagyasztott vagyonok felhasználására vonatkozó rendelkezés, kikerültek belőle. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte: 

a legérzékenyebb kérdéseket személyesen tervezi megvitatni Donald Trumppal.

Jermak korábban arról beszélt, hogy Zelenszkij mielőbb szeretne találkozni az amerikai elnökkel – akár már november 27-én, a hálaadás napján is.

gullwing
2025. november 26. 07:59
Milyen alkotmányról beszélsz féreg? Az rögzíti hogy ellopjátok a segélyeket? Azt amit MI adunk?
Válasz erre
4
0
gyzoltan-2
2025. november 26. 07:51
A "Nyugat", a hidegháború nagyszerű ötlete volt Ukrajnát kiszakítani a Szovjetunióból, és konstans háborús veszélyforrássá avatni... Sohasem lesz béke Ukrajna körül! -azaz Oroszország körül! Nyilvánosan kimondva ugyan nem volt, de a permanens Moszkva elleni törekvések, szándékok, arra utalnak, hogy Oroszország eltaposása van folyamatban, a német sorsot szánva részükre... A jelenlegi "béketörekvések" célja sem más, mint megállítani, rögzíteni a frontvonalakat, mielőtt összeomolna a front..! A világ zsidóságától kért, és megkapott támogatottság birtokában a zsidó Zelenszkij tárgyalási pozíciója erősnek mondható, ami azért nem zárja ki lecserélését, ha a zsidóság vezetői ezt célszerűnek tartanák... A jelenlegi helyzetben sem égető a "békekötés", mert a zsidóság ukrajnai háborúja továbbra is fenntartható, természetesen a NATO fokozottabb részvételével... A látszat az, hogy még nem dőlt el a kérdés a további háború, vagy az átmeneti, ideiglenes béke hívei között...
Válasz erre
2
0
Antifleto
2025. november 26. 07:36
Erre mondják, hogy rossz arcú ukrán maffiózó. Jó vastag bőre van ennek a rinocérosznak.
Válasz erre
9
0
Obsitos Technikus
2025. november 26. 07:30
Hát akkor pusztuljatok mordoriak.
Válasz erre
10
0
