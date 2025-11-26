Köti az ebet a karóhoz: kulcskérdésről tett elképesztő kijelentést Zelenszkij embere

Az ukrán vezetés szerint Ukrajna a jövőben sem mond le NATO-csatlakozási törekvéseiről, még akkor sem, ha az orosz–ukrán háború lezárására vonatkozó eredeti béketervben szerepelt volna az erről való lemondás. Erről Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője beszélt az Axiosnak adott interjúban, amikor a tervezet részleteit kommentálta – írja az Unian.

Az első változat szerint Ukrajnának nemcsak a NATO-tagságról kellett volna lemondania, hanem arról is, hogy a szövetség tagállamainak csapatai ukrán területen állomásozzanak. Cserébe a Nyugat biztonsági garanciákat nyújtott volna. Jermak ugyanakkor egyértelművé tette: Ukrajna nem térhet el alkotmányos kötelezettségétől, amely a NATO-hoz vezető utat rögzíti.